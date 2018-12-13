Любов та гроші: як молоді німці фінансують спільне життя

Репортер DW поговорив з трьома молодими парами про те, як вони ведуть свої фінансові справи: на чиї гроші купують меблі, оплачують спільне житло та ведуть домашнє господарство.
Згідно з репрезентативним опитуванням Об'єднання німецьких ощадкас (Deutscher Sparkassen und Giroverband), яке провели кілька років тому, більшість пар у Німеччині має спільний рахунок у банку, з якого вони оплачують спільне житло, покупку речей для дому, продуктів та інші спільні витрати. Серед одружених такий спільний рахунок є у чотирьох з п'яти сімей. Але спільні рахунки є і у тих, хто перебуває у цивільному шлюбі: 44 відсотки неодружених пар у віці від 25 до 34 років мають спільні рахунки. Звичайно, це зовсім не означає, що у кожного з них немає особистих банківських рахунків.
Спільний рахунок і чіткі домовленості
Коли молоді люди в Німеччині починають жити разом, їм доводиться вирішувати чимало проблем, пов'язаних з веденням спільного господарства. Чим довше вони разом живуть, тим більше стираються межі між "моїм", "твоїм" і "нашим". Гроші - особливо спочатку - найчастіше стають приводом для конфліктів. Так було, наприклад, у медсестри Ніколь з її другом Дітріхом, електриком за фахом. Саме тому вони вирішили відкрити спільний банківський рахунок.
"Коли ми створили спільний господарський рахунок, - розповідає Ніколь, - ситуація змінилася кардинально. Раніше оплата за оренду квартири й комунальні послуги проходила через мій рахунок, а Дітріх переводив мені половину цієї суми. Але іноді він робив це із запізненням, мотивуючи це тим, що у нього були термінові витрати: припустимо, на новий смартфон. Це мене дратувало, і ми вирішили відокремити спільні господарські витрати від особистих ".
Тепер встановлено чіткий порядок: Ніколь і Дітріх переводять зі своїх особистих банківських рахунків по 800 євро на місяць на спільний рахунок, з якого оплачуються оренда їхньої квартири, комунальні послуги, страховки і продукти харчування. За все інше кожен платить сам.
Дітріх говорить, що всі витрати, пов'язані з їхнім автомобілем - бензин, страхування, поточний ремонт, - оплачує він: "Машина - це святе. Вона у мене була до знайомства з Ніколь, тому як я платив за неї раніше, так продовжую це робити і зараз ". "Пиво і цигарки Дітріх теж оплачує зі своїх особистих коштів", - додає з усмішкою Ніколь.
Головне, вважає молода пара, щоб були чіткі домовленості, хто і які бере на себе витрати, інакше непорозумінь, а то і сварок через гроші не уникнути.
Платить чоловік - або витрати порівну?
У Лідії з Карстеном поки що немає спільного рахунку. Два роки тому студентка Кельнського університету переїхала до свого друга - лікаря-терапевта - в його власну квартиру, за яку він, правда, ще виплачує іпотечну позику.
"Ці витрати виключно мої, бо квартира - моя власність, - пояснює Карстен. - Я добре заробляю, а Лідія тільки через рік почне працювати. Поки що вона багато часу приділяє навчанню. Підробляє в кафе офіціанткою, але цього вистачає лише на їжу та інші повсякденні дрібниці. Всі інші витрати я беру на себе ".
"Звичайно, мені зручно не платити за квартиру, - каже Лідія. - Раніше важко було одночасно вчитися і заробляти на життя. Стипендії у мене немає, а у батьків я гроші брати не хотіла. Тому нерідко запускала навчання. Тепер я зосереджена на головному, і через рік закінчу навчання в університеті ".
"Я теж був студентом і знаю, як важко поєднувати навчання й роботу", - підкреслює Карстен. Тому він бере на себе майже повністю всі їхні спільні витрати (що для Німеччини є зовсім не очевидною справою).
Тридцятирічні Анна і Флоріан - програмісти. Обоє добре заробляють, і природньо, що всі спільні витрати на квартиру і все інше вони ділять порівну. Спільний рахунок контролює Анна. Все, що є у молодої пари в будинку, куплено у складчину: меблі у вітальні, кухонне приладдя, телевізор тощо.
Водночас, у кожного з них є й свій особистий рахунок. "Це важливо. Так мені не доводиться виправдовуватися за те, що я купила нові туфлі або плаття", - усміхається Анна.
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