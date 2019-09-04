 Луїджі Ді Майо йде з посади лідера партії ″Рух п′яти зірок″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.01.2020

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Новини

Луїджі Ді Майо йде з посади лідера партії "Рух п'яти зірок"

Луїджі Ді Майо оголосив, що йде з посади голови італійської популістської партії "Рух п'яти зірок". Однак очікується, що він залишиться на посаді міністра закордонних справ країни.

Луїджі Ді Майо йде з посади лідера партії Рух п'яти зірок

Луїджі Ді Майо йде з посади лідера партії "Рух п'яти зірок"

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо у середу, 22 січня, повідомив, що залишає посаду голови популітської партії "Рух п'яти зірок". 

"Сьогодні я тут, щоб подати заяву про відставку з посади голови партії "Рух п'яти зірок", - заявив Ді Майо під час виступу перед однопартійцями в Римі, цитує агентство новин dpa. Однак він запевнив, що продовжить роботу в партії, яка для нього стала "родиною". Своїм наступником на посаді голови партії політик бачить заступника міністра внутрішніх справ Італії Віто Крімі.

Очікується, що 33-річний Ді Майо продовжить очолювати міністерство закордонних справ Італії. Він був лідером "Руху п'яти зірок" з вересня 2017 року. Однак після успіху на виборах у 2018 році популярність партії сильно впала, в чому вбачають провину Ді Майо. 

Нагадаємо, 28 серпня 2019 року популістський "Рух п'яти зірок" і Демократична партія Італії досягли згоди щодо формування нового уряду. Прем'єрську посаду, за домовленістю, зберіг за собою Джузеппе Конте. Раніше "Рух п'яти зірок" перебував у урядовій коаліції з правопопулістською "Лігою" ексміністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні.

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