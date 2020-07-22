 Луцькому нападнику оберуть запобіжний захід у четвер - поліція | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2020

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Луцькому нападнику оберуть запобіжний захід у четвер - поліція

За фактами захоплення автобуса із заручниками у Луцьку відкрито кримінальні провадження за чотирма статтями. У Харкові затримали ймовірного спільника нападника.

Затриманий нападник у Луцьку

Затриманий нападник у Луцьку

Зловмиснику, який напередодні захопив заручників в автобусі у центрі Луцька, суд обиратиме міру запобіжного заходу у четвер, 23 липня. Наразі він поміщений в ізолятор тимчасового тримання, повідомляє пресслужба поліції Волинської області у соцмережі Facebook.

Поліція та Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження за фактом подій у Луцьку. Відомості внесено в ЄРДР за ст.147 (Захоплення заручників), ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця), ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального Кодексу України.

У Харкові затримали ймовірного спільника нападника

Нацполіція Харківської області повідомила про затримання ймовірного спільника нападника, він співпрацює зі слідством. За словами начальника ГУНП в Харківській області Валерія Сокуренка, співробітники поліції встановили причетність 44-річного харків'янина до злочину.

"Під час огляду домоволодіння громадянина поліцейські вилучили чотири корпуси ручних гранат РГД-5, два корпуси ручних гранат Ф-1 та шість запалів типу УЗРГМ до них, три навчально-імітаційні запали, два пістолети ТТ , "Дрейзе" і 100 патронів до них, гладкоствольну рушницю і 122 патрони до неї", - розповіли у поліції і додали, що зброю та боєприпаси вилучили і направили на експертне дослідження.

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Захоплення автобуса із заручниками у Луцьку

Напередодні вранці чоловік захопив рейсовий автобус із пасажирами, при собі він мав вибухівку і зброю. Він поширив свої вимоги до політиків та інших діячів у соцмережах. Пізніше стало відомо, що справжнє ім'я чоловіка - Кривош Максим Степанович, він офіційно проживає в Дубні (Рівненська область), там перебуває його сім'я.

Згодом зловмисник звільнив вагітну, жінку похилого віку і підлітка. Після цього в Офісі президента України Володимира Зеленського повідомили, що звільнення заручників відбулося після того, як президент поспілкувався зі зловмисником.

Одночасно з цим Зеленський виклав на своїй офіційній сторінці у Facebook коротке відео, на якому закликає усіх дивитися фільм "Земляни" 2005 року. Як повідомлялося, таким чином український президент виконав вимогу нападника. Згодом відео зі сторінки Зеленського у Facebook було видалено.

Ввечері того ж дня правоохоронці затримали нападника і звільнили усіх заручників. Глава МВС України Арсен Аваков повідомив, що у зловмисника були спільники, зокрема, у Харкові.

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