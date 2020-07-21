Луцький терорист звільнив трьох заручників

Чоловік, який з ранку вівторка, 21 липня, утримує заручників в автобусі в центрі Луцька, ввечері у цей день звільнив трьох осіб. Як повідомив глава МВС України Арсен Аваков у своєму Twitter, перший заступник Національної поліції Євген Коваль "забрав трьох заручників". Як додав заступник глав МВС України Антон Геращенко у публікації на Facebook, звільнені були "жінка похилого віку, підліток і вагітна жінка".

І Аваков, і Геращенко розмістили у соцмережах відео, на яких видно трьох осіб у супроводі Євгена Коваля, які йдуть у протилежному від захопленого автобуса напрямку.

Зеленський спілкувався з луцьким терористом

Після цього в Офісі президента України Володимира Зеленського повідомили, що звільнення заручників відбулося після того, як президент поспілкувався зі зловмисником. "Завдяки розмові президента Володимира Зеленського з чоловіком, який називає себе "Максимом Плохим", який утримує автобус з людьми в Луцьку, три людини покинули транспортний засіб і зараз перебувають на волі. Президент і надалі тримає ситуацію на контролі", - повідомили агентству в пресслужбі Офісу президента, інформує "Інтерфакс-Україна".

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Одночасно з цим Зеленський виклав на своїй офіційній сторінці у Facebook коротке відео, на якому закликає усіх дивитися фільм "Земляни" 2005 року. Таким чином український президент виконав вимогу терориста.

Незадовго до звільнення заручників зловмисник дозволив передати до салону автобуса питну воду. Крім того, у спілкуванні з українськими журналістами він повідомив, що люди в автобусі перебувають у "поганому стані", а також про те, що серед заручників є один поранений.

Захоплення заручників у центрі Луцька

Вранці у вівторок у центрі Луцька чоловік, який назвався "Максимом Плохим", захопив рейсовий автобус приміського сполучення з близько 20 пасажирами, при собі він має вибухівку і зброю.

Пізніше стало відомо, що справжнє ім'я чоловіка - Кривош Максим Степанович, він офіційно проживає в Дубні (Рівненська область), там перебуває його сім'я.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто тримає під контролем ситуацію із захопленням заручників у рейсовому автобусі в центрі Луцька, та запевняє, що робиться все, щоб ситуацію було врегульовано без жертв. Раніше у вівторок міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков спростував інформацію про те, що чоловік, який утримує заручників в автобусі в Луцьку, має проблеми з психічним здоров'ям.