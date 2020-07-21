Луцький терорист затриманий, усі заручники звільнені

Терориста, який захопив автобус в Луцьку, затримали правоохоронці, повідомляє Служба безпеки України на своїй сторінці у Facebook.

"Співробітники Центу спеціальних операцій "А" СБУ спільно з Національною поліцією звільнили у Луцьку 13 заручників і затримали озброєного терориста, який захопив у центрі міста рейсовий автобус "Берестечко - Краснилівка" з пасажирами", - йдеться у повідомленні.

"Завдяки спланованій Антитерористичним центром СБУ спецоперації "Бумеранг" правоохоронцям вдалося уникнути жертв серед мирного населення. Встановлено, що терористом є Максим Кривош, який пропагував екстремістські погляди. Наразі всі заручники звільнені, постраждалих немає", - зазначають у пресслужбі СБУ.

Глава МВС Арсен Аваков у свою чергу також повідомив, що всі заручники живі. "Луцьк. Всі цілі!", - написав він на своїй сторінці у Twitter.

Також Аваков повідомив, що у терориста були спільники. "Його спільники затримані, один із них в Харкові, там знайдені патрони, вибухівку", - сказав міністр на брифінгу в Луцьку. Аваков охарактеризував терориста як "неврівноважену людину, він намалював собі світ, придумав помсту світу".

Захоплення заручників у центрі Луцька

Як повідомлялося, вранці у вівторок, 21 липня, в центрі Луцькачоловік, який назвався "Максимом Плохим", захопив рейсовий автобус приміського сполучення з близько 20 пасажирами, при собі він має вибухівку і зброю.

Пізніше стало відомо, що справжнє ім'я чоловіка - Кривош Максим Степанович, він офіційно проживає в Дубні (Рівненська область), там перебуває його сім'я.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто тримає під контролем ситуацію із захопленням заручників у рейсовому автобусі в центрі Луцька, та запевняє, що робиться все, щоб ситуацію було врегульовано без жертв. Раніше у вівторок міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков спростував інформацію про те, що чоловік, який утримує заручників в автобусі в Луцьку, має проблеми з психічним здоров'ям.

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Згодом зловмисник звільнив вагітну, жінку похилого віку і підлітка. Після цього в Офісі президента України Володимира Зеленського повідомили, що звільнення заручників відбулося після того, як президент поспілкувався зі зловмисником. Одночасно з цим Зеленський виклав на своїй офіційній сторінці у Facebook коротке відео, на якому закликає усіх дивитися фільм "Земляни" 2005 року. Як повідомлялося, таким чином український президент виконав вимогу терориста. Після того, як стало відомо, що терориста затримано, відео зі сторінки Зеленського у Facebook було видалено.

"Життя людини - найважливіша цінність. Ми не втратили нікого. Сьогодні рідні і близькі можуть обійняти всіх, хто простраждав день в автобусі під прицілом. Тероризму немає місця в жодній країні", - написав президент Володимир Зеленський в соціальній мережі Facebook після звільнення заручників.