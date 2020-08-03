Луцька міськрада проголосувала проти "червоної" карантинної зони

Депутати Луцької міської ради у понеділок, 3 серпня, проголосували проти віднесення міста до "червоної" карантинної зони. Вони пояснили це тим, що рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка віднесла місто до цієї зони, суперечить Конституції України та закону "Про захист населення від інфекційних хвороб". Про це повідомляється на сайті Луцької міської ради.

У своєму рішення депутати звернулися до президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради з "вимогою" скасувати "червоний" рівень епідемічної небезпеки в Луцьку. Вони зазначили, що у місті загальна кількість хворих на COVID-19 за весь період, а також кількість нових інфікувань за останній тиждень є меншою, ніж в сусідніх обласних центрах.

Міськрада наголосила, що "не буде вводити жодних обмежень" у зв'язку з внесенням Луцька до "червоної зони". Вона доручила виконавчим органам забезпечити функціонування зокрема закладів дошкільної освіти та транспорту.

Підприємствам обіцяли підтримку

Депутати рекомендували луцьким підприємствам продовжувати свою роботу, виходячи з попередніх рішень міськради про карантинні обмеження. Також Луцька міська рада пообіцяла юридичний захист усім установам і підприємствам, щодо яких буде складено протокол про порушення правил карантину через внесення Луцька до "червоної зони". У бюджеті громади планують передбачити гроші на відшкодування підприємствам їхніх збитків.

"Зупинка життєдіяльності міста може спровокувати виникнення складної ситуації, а тисячі лучан - втратити дохід, що, своєю чергою, призведе до ненадходжень до бюджету. Окрім того, підприємці понесуть значні збитки, що може викликати закриття закладів і, як наслідок, втрату робочих місць лучанами", - заявив депутат міської ради Ігор Поліщук. Він додав, що на сьогодні місто недоотримало близько 140 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 31 липня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначила регіони за рівнем епідемічної небезпеки поширення коронавірусної інфекції. До "червоної" зони було віднесено Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області.

Згідно з новими правилами адаптивного карантину, віднесення міст, регіонів чи областей до "червоної" зони передбачає заборону роботи громадського транспорту, закладів освіти, ресторанів та ТРЦ, роботу закладів розміщення, відвідування закладів освіти, а також проведення масових заходів.