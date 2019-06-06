 Луценко: Торгівля з ОРДЛО підпадає під фінансування тероризму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2019

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Новини

Луценко: Торгівля з ОРДЛО підпадає під фінансування тероризму

Підприємства з непідконтрольних Києву районів Донбасу мають сплачувати податки в Україні, лише тоді можна торгувати з ними, заявив генпрокурор Юрій Луценко щодо пропозиції зняти економічну блокаду з ОРДЛО.

Юрій Луценко попередив про кримінальну відповідальність за торгівлю з ОРДЛО

Юрій Луценко попередив про кримінальну відповідальність за торгівлю з ОРДЛО

Торгівля з підприємствами на непідконтрольних районах Донбасу можлива лише за умови їхньої реєстрації та сплати податків в Україні, як це було до 2017 року. Про це у відповідь на пропозицію представника України в ТКГ Леоніда Кучми обговорити можливість зняття блокади ОРДЛО у четвер, 6 червня, заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

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Заборона владою торгівлі з окупованими територіями Донбасу зменшила її масштаби, але не припинила незаконні оборудки. Громадські активісти розробили рекомендації владі з посилення протидії контрабанді. (29.11.2017)

До 19-го червня Тристороння контактна група має розробити пропозиції щодо перемир'я на Донбасі, заявив представник України Леонід Кучма. В ОБСЄ позитивно поставилися до пропозиції Києва щодо зняття блокади з ОРДЛО. (05.06.2019)

"Після того як терористи "націоналізували" українську державну і приватну власність на території ОРДЛО, ідея зняти економічну блокаду означає легалізацію виплати податків терористичним утворенням і перекладання соціальних та комунальних видатків псевдореспублік на український бюджет", - написав Луценко на своїй сторінці у Facebook. За його словами, зараз торгівля з відповідними підприємствами підпадає під статтю Кримінального кодексу про фінансування тероризму.

Напередодні спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з питань врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Зайдік повідомив, що на наступному засіданні ТКГ планується обговорити зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей. За його словами, ця пропозиція надійшла від представника України в ТКГ Леоніда Кучми.

Своєю чергою колишній президент Петро Порошенко заявив, що вимагає від президента України Володимира Зеленського пояснити причини готовності зняти блокаду ОРДЛО. "Реалізація російського сценарію на Донбасі - це зрада національних інтересів нашої держави і пам'яті про тисячі українських патріотів, які загинули за свободу, суверенітет і територіальну цілісність України!", - заявив він.

15 березня 2017 року Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) припинила вантажне сполучення залізничними і автомобільними шляхами з ОРДЛО. Причиною рішення стала ескалація ситуації в регіоні, захоплення українських підприємств на території Донбасу, а також визнання Росією "документів" самопроголошених утворень "ДНР" і "ЛНР".

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Як функціонує заборона торгівлі з окупованим Донбасом? (17.03.2017)

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Як функціонує заборона торгівлі з окупованим Донбасом? (17.03.2017)  

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