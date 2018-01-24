Луценко розповів, що чекає на Януковича в разі його повернення в Україну

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що колишнього президента України Віктора Януковича після повернення на батьківщину очікує вирок за державну зрадута обвинувальний акт щодо організації розстрілів активістів Євромайдану в 2014 році. Про це Луценко написав у середу, 24 квітня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Радію намірам Януковича повернутися в Україну. Тут його очікує не лише вирок за державну зраду, але і готовий обвинувальний акт щодо організації розстрілів Майдану", - написав Луценко.

На тлі цього Луценко нагадав, що Верховна Рада України двічі не проголосувала за подовження права заочного судочинства. "Тому очікуємо приїзду Януковича з нетерпінням, конвоєм і наручниками", - написав генпрокурор.

Раніше захист Януковича заявив, що екс-президент має намір повернутися в Україну.

Як повідомлялося, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації.

25 лютого завершився термін подання апеляцій на вирок Януковичу у справі про держзраду. При цьому 22 лютого адвокат Олександр Байдик звернувся до судуіз заявами про виправлення "описок" у вироку. В Оболонському суді тоді зазначили, що питання про виправлення можливих помилок буде вирішено після розгляду апеляцій, що суд вважає більш пріоритетним.

1 березня Оболонський суд направив до апеляційного суду всі шість апеляцій, що надійшли від адвокатів на вирок Януковичу.

6 березня апеляційний суд повернув вирок у справі про держзраду Януковича з апеляційними скаргами його адвокатів до Оболонського суду для розгляду заяв про виправлення "описок" та про роз'яснення вироку.

20 березня Оболонський райсуд Києва відмовив захистуекс-президента України Віктора Януковича в задоволенні заяв щодо роз'яснення вироку у справі про державну зраду на підставі того, що вирок "викладено чіткими і зрозумілими словами та пропозиціями".

2 квітня Оболонський райсуд Києва направив матеріали справи за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича в державній зраді до Київського апеляційного суду для розгляду апеляцій сторони захисту, нагадує агенція новин "Інтерфакс-Україна".