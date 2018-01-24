Луценко розповів, що чекає на Януковича в разі його повернення в Україну

Після повернення в Україну екс-президента Віктора Януковича його очікує вирок за держзраду та обвинувальний акт щодо організації розстрілів під час Євромайдану 2014 року, застеріг генпрокурор Юрій Луценко.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що колишнього президента України Віктора Януковича після повернення на батьківщину очікує вирок за державну зрадута обвинувальний акт щодо організації розстрілів активістів Євромайдану в 2014 році. Про це Луценко написав у середу, 24 квітня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
"Радію намірам Януковича повернутися в Україну. Тут його очікує не лише вирок за державну зраду, але і готовий обвинувальний акт щодо організації розстрілів Майдану", - написав Луценко.
На тлі цього Луценко нагадав, що Верховна Рада України двічі не проголосувала за подовження права заочного судочинства. "Тому очікуємо приїзду Януковича з нетерпінням, конвоєм і наручниками", - написав генпрокурор.
Раніше захист Януковича заявив, що екс-президент має намір повернутися в Україну.
Як повідомлялося, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації.
25 лютого завершився термін подання апеляцій на вирок Януковичу у справі про держзраду. При цьому 22 лютого адвокат Олександр Байдик звернувся до судуіз заявами про виправлення "описок" у вироку. В Оболонському суді тоді зазначили, що питання про виправлення можливих помилок буде вирішено після розгляду апеляцій, що суд вважає більш пріоритетним.
1 березня Оболонський суд направив до апеляційного суду всі шість апеляцій, що надійшли від адвокатів на вирок Януковичу.
6 березня апеляційний суд повернув вирок у справі про держзраду Януковича з апеляційними скаргами його адвокатів до Оболонського суду для розгляду заяв про виправлення "описок" та про роз'яснення вироку.
20 березня Оболонський райсуд Києва відмовив захистуекс-президента України Віктора Януковича в задоволенні заяв щодо роз'яснення вироку у справі про державну зраду на підставі того, що вирок "викладено чіткими і зрозумілими словами та пропозиціями".
2 квітня Оболонський райсуд Києва направив матеріали справи за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича в державній зраді до Київського апеляційного суду для розгляду апеляцій сторони захисту, нагадує агенція новин "Інтерфакс-Україна".