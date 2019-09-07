 Луценко про обмін Цемаха: Видати Нідерландам для суду не мали б права | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2019

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Новини

Луценко про обмін Цемаха: Видати Нідерландам для суду не мали б права

Через положення Конституції України, що забороняє видачу українських громадян іншим країнам, Україна не могла б видати Володимира Цемаха Нідерландам, пояснив експрокурор Юрій Луценко.

Володимир Цемах

Володимир Цемах (ліворуч) в українському суді, 5 вересня 2019 року

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко запевнив, що Україна не могла б видати Нідерландам для суду Володимира Цемаха, який вважається свідком у справі збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом улітку 2014 року. Про це Луценко написав у неділю, 8 вересня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Луценко пояснив, що "через положення Конституції", котре забороняє видачу українських громадян третім країнам (стаття 25 Конституції. - Ред.), українська влада не мала б права видати Цемаха Нідерландам. Луценко також нагадав, що "допит Цемаха відбувся. Від угоди зі слідством він відмовився". Луценко вважає, що українська сторона зробила все можливе в ситуації, що склалася, зокрема відклала обмін, аби уможливити допит затриманого.

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Нідерландські слідчі змогли допитати Володимира Цемаха у справі про збиття в небі над Донбасом літака рейсу MH17 перед тим, як Київ передав його Москві, повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок. (07.09.2019)

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Стосовно можливості притягнення Цемаха до відповідальності, то Луценко впевнений, що нідерландські органи правосуддя зможуть так само судити Цемаха, "як з березня 2020 судитимуть перших чотирьох підозрюваних - заочно".

Він також припустив, що президент Росії Володимир Путін розігруватиме "карту образи голландського суспільства" з метою домогтися скасування секторальних санкцій ЄС, які були запроваджені саме після збиття літака рейсу МН17. 

Нагадаємо, Володимира Цемаха 7 вересня було видано Росії разом з іншими понад 30-ма утримуваними в Україні особами в обмін на 35 українських громадян, котрих утримували в РФ.

Раніше повідомлялося, що нідерландські слідчі змогли допитати колишнього "командувача ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "ДНР" Цемаха перед тим, як Україна передала його Росії. Цемаха вважають одним зі свідків у справі збиття літака рейсу MH17.

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    Автор: Данило Білик


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