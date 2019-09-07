Луценко про обмін Цемаха: Видати Нідерландам для суду не мали б права

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко запевнив, що Україна не могла б видати Нідерландам для суду Володимира Цемаха, який вважається свідком у справі збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом улітку 2014 року. Про це Луценко написав у неділю, 8 вересня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Луценко пояснив, що "через положення Конституції", котре забороняє видачу українських громадян третім країнам (стаття 25 Конституції. - Ред.), українська влада не мала б права видати Цемаха Нідерландам. Луценко також нагадав, що "допит Цемаха відбувся. Від угоди зі слідством він відмовився". Луценко вважає, що українська сторона зробила все можливе в ситуації, що склалася, зокрема відклала обмін, аби уможливити допит затриманого.

Стосовно можливості притягнення Цемаха до відповідальності, то Луценко впевнений, що нідерландські органи правосуддя зможуть так само судити Цемаха, "як з березня 2020 судитимуть перших чотирьох підозрюваних - заочно".

Він також припустив, що президент Росії Володимир Путін розігруватиме "карту образи голландського суспільства" з метою домогтися скасування секторальних санкцій ЄС, які були запроваджені саме після збиття літака рейсу МН17.

Нагадаємо, Володимира Цемаха 7 вересня було видано Росії разом з іншими понад 30-ма утримуваними в Україні особами в обмін на 35 українських громадян, котрих утримували в РФ.

Раніше повідомлялося, що нідерландські слідчі змогли допитати колишнього "командувача ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "ДНР" Цемаха перед тим, як Україна передала його Росії. Цемаха вважають одним зі свідків у справі збиття літака рейсу MH17.