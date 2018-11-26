Луценко: Оголошено підозру ще одному організатору нападу на Гандзюк

Правоохоронні органи оголосили підозру ще одній людині, яка підозрюєтсья в участі у підготовці й організації нападу на радницю мера Херсона, громадську активістку Катерину Гандзюк. Про це у вівторок, 4 грудня, заявив генпрокурор України Юрій Луценко.

"Оголошено підозру громадянину Левіну ... він був важливим елементом підготовки та організації нападу на Гандзюк", - повідомив Луценко, якого цитує агенція "Інтерфакс-Україна". За його словами, цей чоловік має кримінальне минуле та відомий в кримінальному світі як "Москаль-молодший".

Луценко повідомив, що його було засуджено разом із його батьком, батька - довічно, а Левіна - до 15 років за організацію вбивств і розбійних нападів на території Херсонської області на водіїв на автомагістралі. Загалом була доведена причетність Левіна до 15 вбивств, додав генпрокурор. Але, попри це, його було достроково звільнено з місць позбавлення волі за "законом Савченко". "За версією слідства, він був ключовою фігурою в цьому злочині", - сказав генпрокурор.

Луценко повідомив, що Левін залишив Україну в день перших затримань у справі Гандзюк, і наразі перебуває у розшуку. "Його відсутність не вплине на подальше слідство, яке близьке до юридичного доказу діяльності замовника", - сказав генпрокурор.

Він також повідомив, що відносно замовника злочину є багато версій, але більшість із них зводиться до конкретних осіб. "Ми зійшлися на розумінні ключової версії, ми бачимо мотив, який об'єднує і помічника народного депутата, і кримінального авторитета, і, відповідно, ми бачимо точніше фігуру замовника", - сказав Луценко. Він повідомив, що зможе назвати ім'я замовника після того, як йому буде оголошено підозру. Напередодні, 3 грудня, Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників та організаторів нападу на Катерину Гандзюк.

Як повідомлялося, Катерина Гандзюк померла 4 листопада в лікарні у Києві після того, як її ще наприкінці липня облили великою кількістю концентрованої сірчаної кислоти, внаслідок чого жінка отримала хімічний опік понад 30 відсотків поверхні тіла. 4 листопада слідчі змінили кваліфікацію нападу на Гандзюк на закінчене умисне вбивство. Розслідування ведеться за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство, скоєне групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю та на замовлення. В Євросоюзі та Україні закликають притягнути до відповідальності винних у смерті Гандзюк.

12 листопада Херсонський суд затримав колишнього помічника народного депутата фракції партії "Блок Петра Порошенка" Миколи Паламарчука Ігоря Павловського, якого підозрюють у причетності до вбивства Гандзюк. Затримано також кількох інших підозрюваних у причетності до нападу.