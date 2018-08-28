 Луценко обіцяє закрити справу проти Захарченка: ″покарання знайшло злочинця″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Луценко обіцяє закрити справу проти Захарченка: "покарання знайшло злочинця"

ГПУ швидко закриє кримінальне провадження проти Олександра Захарченка, пообіцяв Юрій Луценко. Він вважає, що екс-керівник "ДНР" заслужив смерть, якою загинув.

Генпрокурор України Юрій Луценко

Генпрокурор України Юрій Луценко

Генеральна прокуратура України закриє кримінальне провадження щодо колишнього керівника самопроголошеної невизнаної "республіки" "ДНР" Олександра Захарченка, який 31 серпня загинув внаслідок вибуху у Донецьку. Про це у коментарі телеканалу "1+1" у суботу, 1 вересня, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

DW.COM

Маріонетковий правитель неіснуючої країни має цінність лише як свідок скоєних на її території злочинів. Однак Захарченка ми вже в суді не побачимо, констатує Іван Преображенський. (01.09.2018)

Глава самопроголошеної "ДНР" Олександр Захарченко загинув внаслідок вибуху в центрі Донецька. Його ім'я поповнило список загиблих та померлих за інших обставин лідерів сепаратистів. (31.08.2018)

Вбивство Олександра Захарченка є провокацією та призведе до зростання напруженості на Донбасі та "дуже негативних наслідків", заявив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков. (01.09.2018)

"Буде прийняте процесуальне рішення у кримінальному провадженні. Я думаю, що ми зробимо це швидко і з відчуттям, що покарання знайшло злочинця", - заявив генпрокурор. Він зауважив, що у випадку з вбивством Захарченка він "не підтримує усі розмови про емпатію та загальнолюдські цінності". "Людина, яка замахнулася на свою державу і кинула мільйони людей у вир війни і нещасть, заслужила ту смерть, якою загинув Захарченко", - наголосив Луценко.

Олександр Захарченко є фігурантом низки кримінальних проваджень в Україні. Його, зокрема, підозрюють у "створенні терористичної групи чи терористичної організації" та інших особливо тяжких злочинах. Окрім того, він - основний підозрюваний у справі про загибель мирних жителів під Волновахою через теракт.

Олександр Захарченко загинув ввечері 31 серпня в результаті вибуху в кафе "Сепар" у центрі Донецька. 2 вересня агенція "Інтерфакс" з посиланням на власні джерела в силових структурах "ДНР" повідомила, що в Донецьку було затримано кількох підозрюваних в організації вибуху, які нібито є "українськими диверсантами та пов'язаними з ними особами". Також, за даними "Інтерфаксу", до організації замаху міг бути причетний один з охоронців Захарченка, який зник одразу після вибуху та нині оголошений у "республіці" у розшук.

Похорон Захарченка відбувся в неділю в Донецьку. За даними ЗМІ, у церемонії прощання взяли участь десятки тисяч осіб.

Дивитись відео 02:07
Now live
02:07 хв

Чому німці вважають "Малоросію" проектом Кремля?(18.07.2017)

Аудіо й відео до теми

Чому німці вважають "Малоросію" проектом Кремля?(18.07.2017)  

Також за темою

Dmitry Peskov

У Кремлі вважають, що вбивство Захарченка посилить напруженість на Донбасі 01.09.2018

Вбивство Олександра Захарченка є провокацією та призведе до зростання напруженості на Донбасі та "дуже негативних наслідків", заявив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Krise in der Ostukraine

У Києві заявляють про блокування сепаратистами виїзду з "ДНР" в Україну 01.09.2018

Представниця Києва в ТКГ Ірина Геращенко попросила представників ОБСЄ посприяти розблокуванню роботи КПП у Донецькій області. Повідомляється про затримання людей минулої ночі.

Ukraine Alexander Sachartschenko Rebellenführer

Коментар: Смерть свідка Захарченка 01.09.2018

Маріонетковий правитель неіснуючої країни має цінність лише як свідок скоєних на її території злочинів. Однак Захарченка ми вже в суді не побачимо, констатує Іван Преображенський.

Реклама

Докладно

Професор Боннського університету Мартін Ауст

Німецький історик про культуру пам'яті

У Німеччині дискутують про ще один пам'ятник жертвам нацистів у Другій світовій війні. 

Канада і США продовжують переговори про нову зону вільної торгівлі

США і Канада поки не змогли домовитися про вільну торгівлю

Чотириденні переговори між Канадою і США завершилися без прориву. Сторони продовжать консультації.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  