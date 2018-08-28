Луценко обіцяє закрити справу проти Захарченка: "покарання знайшло злочинця"

Генеральна прокуратура України закриє кримінальне провадження щодо колишнього керівника самопроголошеної невизнаної "республіки" "ДНР" Олександра Захарченка, який 31 серпня загинув внаслідок вибуху у Донецьку. Про це у коментарі телеканалу "1+1" у суботу, 1 вересня, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Буде прийняте процесуальне рішення у кримінальному провадженні. Я думаю, що ми зробимо це швидко і з відчуттям, що покарання знайшло злочинця", - заявив генпрокурор. Він зауважив, що у випадку з вбивством Захарченка він "не підтримує усі розмови про емпатію та загальнолюдські цінності". "Людина, яка замахнулася на свою державу і кинула мільйони людей у вир війни і нещасть, заслужила ту смерть, якою загинув Захарченко", - наголосив Луценко.

Олександр Захарченко є фігурантом низки кримінальних проваджень в Україні. Його, зокрема, підозрюють у "створенні терористичної групи чи терористичної організації" та інших особливо тяжких злочинах. Окрім того, він - основний підозрюваний у справі про загибель мирних жителів під Волновахою через теракт.

Олександр Захарченко загинув ввечері 31 серпня в результаті вибуху в кафе "Сепар" у центрі Донецька. 2 вересня агенція "Інтерфакс" з посиланням на власні джерела в силових структурах "ДНР" повідомила, що в Донецьку було затримано кількох підозрюваних в організації вибуху, які нібито є "українськими диверсантами та пов'язаними з ними особами". Також, за даними "Інтерфаксу", до організації замаху міг бути причетний один з охоронців Захарченка, який зник одразу після вибуху та нині оголошений у "республіці" у розшук.

Похорон Захарченка відбувся в неділю в Донецьку. За даними ЗМІ, у церемонії прощання взяли участь десятки тисяч осіб.