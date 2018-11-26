 Луценко заявив про встановлення замовників нападу на Гандзюк | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2018

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Новини

Луценко заявив про встановлення замовників нападу на Гандзюк

Слідство встановило всіх організаторів і замовників нападу на активістку і радницю мера Херсона Катерину Гандзюк, запевняє генпрокурор України Юрій Луценко. Імен замовників глава ГПУ при цьому не назвав.

Юрій Луценко

Луценко назвав основну версію нападу на Гандзюк

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що слідство встановило всіх замовників та організаторів нападу на радницю мера Херсона, громадську активістку Катерину Гандзюк, який призвів до її смерті.

"У цьому процесі вже оголошено про підозру помічникові одного з народних депутатів, і, думаю, що найближчим часом ми оголосимо ще низку підозр, які остаточно покажуть коло осіб, причетних до замовлення, організації і виконання цього злочину", - сказав Луценко в інтерв'ю телеканалу ICTV, оприлюдненому в понеділок, 3 грудня, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

За словами Луценка, є "кілька десятків версій" цього злочину, але наразі слідство сходиться на тому, що знайдено основну версію. "І ми бачимо мотив - це активність Гандзюк проти однієї з великих корупційних схем місцевої влади. І всі, хто замовив це вбивство, хто його організовував, нами встановлені", - запевнив генпрокурор.

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У справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк є троє головних підозрюваних у його замовленні, повідомив генпрокурор Юрій Луценко. Імена він не назвав і висловив сподівання на швидкий прогрес у розслідуванні. (09.11.2018)

Під час візиту до Києва єврокомісар Йоганнес Ган відзначив успіхи в роботі НАБУ та піддав критиці напади на громадських активістів в Україні. Він також закликав розслідувати вбивство активістки Катерини Гандзюк. (09.11.2018)

Нагадаємо, 12 листопада Херсонський суд обрав колишньому помічнику народного депутата фракції партії "Блок Петра Порошенка" Миколи Паламарчука Ігорю Павловському, якого підозрюють у причетності до вбивства Гандзюк, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, Катерина Гандзюк померла 4 листопада в лікарні у Києві після того, як її ще наприкінці липня облили великою кількістю концентрованої сірчаної кислоти, внаслідок чого жінка отримала хімічний опік понад 30 відсотків поверхні тіла. 4 листопада слідчі змінили кваліфікацію нападу на Гандзюк на закінчене умисне вбивство. Розслідування ведеться за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство, скоєне групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю та на замовлення. За підозрою у скоєнні нападу затримано п'ятьох осіб. В Євросоюзі та Україні закликають притягнути до відповідальності винних у смерті Гандзюк.

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Вбивство Гандзюк: чому влада не може захистити громадських активістів (08.11.2018)

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#LocalHeroes: чому в Херсоні небезпечно боротися проти корупції (15.11.2018)

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Вбивство Гандзюк: чому влада не може захистити громадських активістів (08.11.2018)  

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