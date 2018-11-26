Луценко заявив про встановлення замовників нападу на Гандзюк

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що слідство встановило всіх замовників та організаторів нападу на радницю мера Херсона, громадську активістку Катерину Гандзюк, який призвів до її смерті.

"У цьому процесі вже оголошено про підозру помічникові одного з народних депутатів, і, думаю, що найближчим часом ми оголосимо ще низку підозр, які остаточно покажуть коло осіб, причетних до замовлення, організації і виконання цього злочину", - сказав Луценко в інтерв'ю телеканалу ICTV, оприлюдненому в понеділок, 3 грудня, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

За словами Луценка, є "кілька десятків версій" цього злочину, але наразі слідство сходиться на тому, що знайдено основну версію. "І ми бачимо мотив - це активність Гандзюк проти однієї з великих корупційних схем місцевої влади. І всі, хто замовив це вбивство, хто його організовував, нами встановлені", - запевнив генпрокурор.

Нагадаємо, 12 листопада Херсонський суд обрав колишньому помічнику народного депутата фракції партії "Блок Петра Порошенка" Миколи Паламарчука Ігорю Павловському, якого підозрюють у причетності до вбивства Гандзюк, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, Катерина Гандзюк померла 4 листопада в лікарні у Києві після того, як її ще наприкінці липня облили великою кількістю концентрованої сірчаної кислоти, внаслідок чого жінка отримала хімічний опік понад 30 відсотків поверхні тіла. 4 листопада слідчі змінили кваліфікацію нападу на Гандзюк на закінчене умисне вбивство. Розслідування ведеться за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство, скоєне групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю та на замовлення. За підозрою у скоєнні нападу затримано п'ятьох осіб. В Євросоюзі та Україні закликають притягнути до відповідальності винних у смерті Гандзюк.

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