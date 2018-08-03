Луценко: Замах на Гандзюк замовили правоохоронці та чиновники

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що замах на вбивство активістки Катерини Гандзюк було скоєно на замовлення співробітників правоохоронних і державних органів. Прокуратура Херсонської області передала до Головного слідчого управління Служби безпеки України кримінальне провадження щодо цієї справи. Про це йдеться в уривку документа, який Луценко опублікував у середу, 8 серпня, на своїй сторінці в Facebook.

Так, провадження було відкрито "за фактом організації замаху на умисне вбивство з особливою жорстокістю Катерини Гандзюк, вчинене на замовлення співробітників правоохоронних і державних органів, за сприяння сепаратистських організацій на території півдня України, з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки в південному регіоні держави", повідомив Луценко. Жодних деталей він не уточнив.

Тим часом встановили місце купівлі кислоти підозрюваним у нападі на Гандзюк, повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін. "Встановлено місце, де була придбана кислота, яку використовували під час нападу на жінку. Знайдено та вилучено понад 530 пляшок із цією речовиною", - написав він на своїй сторінці у Facebook. Одна пляшка коштувала 150 гривень. Аброськін повідомив, що було допитано чоловіка, який продав кислоту. В результаті у поліції є якісне зображення підозрюваного, який придбав розчин, і зараз проводяться заходи для встановлення особи.

Окрім того, поліція зараз перевіряє інформацію щодо людини, яка може бути причетна до замаху на вбивство Гандзюк. Експерти також встановили, що щільність розчину сірчаної кислоти, виявленої на одязі активістки, удвічі більше щільності речовини, що використовується в автомобільних акумуляторах, повідомила прес-служба Нацполіції.

Нагадаємо, 31 липня радницю мера Херсона Катерину Гандзюк зловмисник облив великою кількістю концентрованої сірчаної кислоти. Жінка отримала хімічний опік понад 30 відсотків поверхні тіла і перебуває в стабільно важкому стані. Наступного дня постраждалу літаком доставили на лікування до Києва.

6 серпня Херсонський міський суд арештував на два місяці одного з підозрюваних у нападі на активістку. Член колегії МВС України, нардеп від фракції "Народний фронт" Антон Геращенко повідомив, що підозрюваним є раніше судимий Микола Новіков. За його словами, мотивом злочину могла бути критика Гандзюк "на адресу чиновників і окремих осіб".