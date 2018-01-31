Луценко вирішив відкрити три справи через резонансні заяви щодо Донбасу

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що зареєстрував у реєстрі досудових розслідувань три кримінальні провадження. Про це Луценко розповів у п'ятницю, 7 червня, у відеозверненні, оприлюдненому на його сторінці у соціальній мережі Facebook.

За словами Луценка, порушені кримінальні провадження стосуються підготовки до фінансування тероризму, підготовки до перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період і за фактом державної зради. "Це фактові справи", - додав генпрокурор.

Порушення цих проваджень стало відповіддю на заклики заборонити вогонь у відповідь на Донбасі та відновити торговельні відносини з непідконтрольними Києву районами Донецької та Луганської областей. За словами Луценка, відкриваючи ці провадження, він "вчинив так, як має вчинити генеральний прокурор і громадянин". Генпрокурор так само розкритикував тих, "хто вважає, що можна відновити торговельні відносини із терористичними організаціями".

Він зазначив, що в нього викликають обурення "пропозиції представників України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) у Мінську заборонити вогонь у бік противника". Луценко зокрема нагадав, що з моменту початку конфлікту на Донбасі втрати ЗСУ становлять 14 377 убитих і поранених військовослужбовців, з них 320 - лише за поточний рік.

"Хочу прямо сказати всім реваншистам і всім капітулянтам: усі, хто спробує гратися з українським законом, отримають гідну відповідь", - резюмував він.

Як повідомлялося, 5 червня відбулося засідання ТКГ у Мінську. Після засідання представник України Леонід Кучма повідомив, що ТКГ обговорювала проблеми безпеки. Однією з домовленостей стало не лише заплановане запровадження "режиму тиші", а й механізм його впровадження. Серед іншого Кучма вказав на необхідність заборони вести вогонь у відповідь у певних ситуаціях. А спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік (Martin Sajdik) заявив після засідання ТКГ, що на наступній зустрічі планують обговорити нібито запропоноване Києвом зняття "блокади".

Наступного дня, вже виступаючи в будівлі адміністрації президента України, Кучма пояснив, що заборона вести вогонь у відповідь стосується ситуацій, коли обстріли українських позицій ведуться з цивільних об'єктів - шкіл, садочків та лікарень. Щодо торгівлі з підконтрольними сепаратистам територіями, Кучма пояснив, що ніякої блокади немає, адже запроваджені 2017 року обмеження стосуються лише руху товарів та вантажів через лінію розмежування. А Мартін Зайдік того дня вказав, що суперечки навколо "блокади" виникли через непорозуміння та розбіжності щодо вживання терміну.

Такі заяви екс-президента викликали різку критику з боку українських політиків.