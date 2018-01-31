 Луценко вирішив відкрити три справи через резонансні заяви щодо Донбасу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2019

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Новини

Луценко вирішив відкрити три справи через резонансні заяви щодо Донбасу

На пропозиції в ТКГ заборонити вогонь у відповідь під час бойових дій на Донбасі та зняти "блокаду" ОРДЛО Генпрокуратура відреагувала відкриттям трьох кримінальних проваджень, сказав Юрій Луценко.

Юрій Луценко

Юрій Луценко (архівне фото)

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що зареєстрував у реєстрі досудових розслідувань три кримінальні провадження. Про це Луценко розповів у п'ятницю, 7 червня, у відеозверненні, оприлюдненому на його сторінці у соціальній мережі Facebook.

За словами Луценка, порушені кримінальні провадження стосуються підготовки до фінансування тероризму, підготовки до перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період і за фактом державної зради. "Це фактові справи", - додав генпрокурор.

DW.COM

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До 19-го червня Тристороння контактна група має розробити пропозиції щодо перемир'я на Донбасі, заявив представник України Леонід Кучма. В ОБСЄ позитивно поставилися до пропозиції Києва щодо зняття блокади з ОРДЛО. (05.06.2019)

Запропонована українською стороною ініціатива про заборону вогню на Донбасі стосується очевидних провокацій з районів із цивільними об'єктами, запевнив представник України у ТКГ Леонід Кучма. (06.06.2019)

Скасування економічних обмежень щодо окремих районів Донбасу є російським сценарієм та зрадою національних інтересів України, вважає колишній президент Петро Порошенко. (06.06.2019)

Порушення цих проваджень стало відповіддю на заклики заборонити вогонь у відповідь на Донбасі та відновити торговельні відносини з непідконтрольними Києву районами Донецької та Луганської областей. За словами Луценка, відкриваючи ці провадження, він "вчинив так, як має вчинити генеральний прокурор і громадянин". Генпрокурор так само розкритикував тих, "хто вважає, що можна відновити торговельні відносини із терористичними організаціями".

Він зазначив, що в нього викликають обурення "пропозиції представників України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) у Мінську заборонити вогонь у бік противника". Луценко зокрема нагадав, що з моменту початку конфлікту на Донбасі втрати ЗСУ становлять 14 377 убитих і поранених військовослужбовців, з них 320 - лише за поточний рік.

"Хочу прямо сказати всім реваншистам і всім капітулянтам: усі, хто спробує гратися з українським законом, отримають гідну відповідь", - резюмував він.

Як повідомлялося, 5 червня відбулося засідання ТКГ у Мінську. Після засідання представник України Леонід Кучма повідомив, що ТКГ обговорювала проблеми безпеки. Однією з домовленостей стало не лише заплановане запровадження "режиму тиші", а й механізм його впровадження. Серед іншого Кучма вказав на необхідність заборони вести вогонь у відповідь у певних ситуаціях. А спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік (Martin Sajdik) заявив після засідання ТКГ, що на наступній зустрічі планують обговорити нібито запропоноване Києвом зняття "блокади".  

Наступного дня, вже виступаючи в будівлі адміністрації президента України, Кучма пояснив, що заборона вести вогонь у відповідь стосується ситуацій, коли обстріли українських позицій ведуться з цивільних об'єктів - шкіл, садочків та лікарень. Щодо торгівлі з підконтрольними сепаратистам територіями, Кучма пояснив, що ніякої блокади немає, адже запроваджені 2017 року обмеження стосуються лише руху товарів та вантажів через лінію розмежування. А Мартін Зайдік того дня вказав, що суперечки навколо "блокади" виникли через непорозуміння та розбіжності щодо вживання терміну.

Такі заяви екс-президента викликали різку критику з боку українських політиків.

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