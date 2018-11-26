Лука Модрич отримав "Золотий м’яч"

Хорватського півзахисника мадридського "Реала" Луку Модрича визнано найкращим футболістом 2018 року за версією французького видання France Football. Гравцю, який зі своїм клубом втретє поспіль виграв Лігу чемпіонів УЄФА, а зі збірною Хорватії грав у фіналі Чемпіонату світу, увечері в понеділок, 3 грудня, на урочистій церемонії в Парижі вручили "Золотий м'яч". Другим у голосуванні став колишній одноклубник Модрича, португалець Кріштіану Роналду, третім - французький форвард мадридського "Атлетіко" Антуан Грізманн.

Таким чином, хорват перервав десятирічну гегемонію Роналду та аргентинця Ліонеля Мессі, які з 2008 року по п'ять разів отримували почесну нагороду. 33-річний Модрич у вересні також був визнаний найкращим футболістом світу за версією ФІФА. Окрім того, в останні місяці він здобув ще два титули: найкращого футболіста Чемпіонату світу та кращого футболіста Європи минулого сезону.

Ліонель Мессі (л) та Кріштіану Роналду, грудень 2017 року

France Football вперше також відзначило кращого молодого гравця та кращу футболістку року. Серед футболістів молодше 21 року нагороду отримав нападник клубу "Парі Сен-Жермен" та збірної Франції Кіліан Мбаппе. Кращою серед футболісток стала норвежка, нападниця французького "Ліона" Ада Хегерберг, повідомляє агентство dpa.

"Золотий м'яч" вручають найкращому футболісту за підсумками сезону з 1956 року - спершу відзначали лише європейських гравців, з 2007-го обмежень щодо претендентів немає. З 2010 по 2015 рік "Золотий м'яч" France Football вручало спільно з ФІФА, визначаючи кращого футболіста світу.