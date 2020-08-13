Лукашенко у розпал жорстокого розгону протестів нагородив сотні міліціонерів

Олександр Лукашенко нагородив понад 300 співробітників міністерства внутрішніх справ Білорусі медалями "За бездоганну службу" першого, другого і третього ступеня.

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Документ опубліковано у вівторок, 18 серпня, на білоруському Національному правовому інтернет-порталі, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Захід". Указ Лукашенко підписав 13 серпня, він містить 25 сторінок. Нагороди присвоєно "за зразкове виконання службових обов'язків".

У перші дні протестів після президентських виборів силовики застосовували надмірну жорстокість до демонстрантів, використовували світлошумові гранати та сльозогінний газ.

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Затримання протестувальників у Мінську після виборів президента

Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. За офіційними результатами, Лукашенко, який обіймає пост президента з 1994 року, переміг на виборах з великим відривом від інших кандидатів. Результати виборів викликали масові протести, які тривають досі.

Наслідки побиття силовиками затриманих протестувальників

Під час протестів було затримано понад сім тисяч осіб. Згодом затриманих почали відпускати. 17 серпня міністерство внутрішніх справ Білорусі заявило, що в ізоляторах тимчасового тримання залишаються 122 людини.

Крім того, у сутичках із силовиками постраждали кілька сотень людей, одна людина загинула на акції протесту, ще одна - після затримання. Крім того, ЗМІ повідомляли про численні випадки жорстокого поводження і катувань затриманих.

За даними Слідчого комітету Білорусі, понад 600 осіб вже звернулися із заявами про отримання тілесних ушкоджень під час їхнього затримання силовиками, і ще близько 100 людей - про отримання тілесних ушкоджень в місцях тимчасового тримання. Крім того, в слідчі органи надійшли 124 заяви і повідомлення про насильницькі дії протестувальників проти силовиків.

Надмірне застосування сили проти демонстрантів засудили країни Заходу. Із закликом відмовитися від насильства до Олександра Лукашенка звернувся президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). А кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська, яка змушена була виїхати в Литву, закликала білоруських правоохоронців не виконувати "злочинні накази".

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