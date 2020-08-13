Лукашенко у розпал жорстокого розгону протестів нагородив сотні міліціонерів
Олександр Лукашенко нагородив сотні міліціонерів медалями "За бездоганну службу" в розпал жорстокого придушення протестів. Нагороди отримали понад 300 співробітників міністерства внутрішніх справ країни.
Білоруські міліціонери особливо жорстоко діяли у перші дні протестівю На фото: побиття демонстранта 10 серпня
Олександр Лукашенко нагородив понад 300 співробітників міністерства внутрішніх справ Білорусі медалями "За бездоганну службу" першого, другого і третього ступеня.
Документ опубліковано у вівторок, 18 серпня, на білоруському Національному правовому інтернет-порталі, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Захід". Указ Лукашенко підписав 13 серпня, він містить 25 сторінок. Нагороди присвоєно "за зразкове виконання службових обов'язків".
У перші дні протестів після президентських виборів силовики застосовували надмірну жорстокість до демонстрантів, використовували світлошумові гранати та сльозогінний газ.
Затримання протестувальників у Мінську після виборів президента
Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. За офіційними результатами, Лукашенко, який обіймає пост президента з 1994 року, переміг на виборах з великим відривом від інших кандидатів. Результати виборів викликали масові протести, які тривають досі.
Під час протестів було затримано понад сім тисяч осіб. Згодом затриманих почали відпускати. 17 серпня міністерство внутрішніх справ Білорусі заявило, що в ізоляторах тимчасового тримання залишаються 122 людини.
Крім того, у сутичках із силовиками постраждали кілька сотень людей, одна людина загинула на акції протесту, ще одна - після затримання. Крім того, ЗМІ повідомляли про численні випадки жорстокого поводження і катувань затриманих.
За даними Слідчого комітету Білорусі, понад 600 осіб вже звернулися із заявами про отримання тілесних ушкоджень під час їхнього затримання силовиками, і ще близько 100 людей - про отримання тілесних ушкоджень в місцях тимчасового тримання. Крім того, в слідчі органи надійшли 124 заяви і повідомлення про насильницькі дії протестувальників проти силовиків.
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Як минув тиждень протестів у Білорусі
Громадська непокора
Після оголошення результатів виборів президента Білорусі в неділю, 9 серпня, за якими переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко, тисячі білорусів у Мінську та інших містах країни вийшли на акції протесту, не визнаючи офіційних результатів голосування.Опозиція говорить про маніпуляції та обман виборців.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Опір режиму
Влада відправила на боротьбу з протестувальниками численні загони сил безпеки. Між демонстрантами та правоохоронцями відбулися сутички. В ході акцій протесту одна людина загинула, понад 250 постраждалих госпіталізовані. Крім того, стало відомо про смерть ще одного чоловіка, заарештованого за участь в акціях протесту, після перебування кілька годин в автозаку.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Головна суперниця Лукашенка
Уже наступного дня після виборів Світлана Тихановська подала до ЦВК скаргу, вимагаючи визнати недійсними офіційні результати голосування. Але через два дні після виборів вона її змусили залишити Білорусь. Тихановська виїхала до Литви.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Відчай протестувальників
Тим часом протести в Білорусі проти режиму Лукашенка не припиняються. Демонстранти час від часу намагаються вести діалог із правоохоронцями, утім, поки що загалом безрезультатно.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Аби нікого не вбили
Загиблі під час протестів - нове явище у новітній білоруській історії. Ця жінка тримає в руках плакат із написом: "Сьогодні в мене день народження. Я загадала, аби ніколо більше не вбили".
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Жіночий протест
Особливу роль у білоруських протестах відводять жінкам. Уже кілька днів поспіль у країні відбуваються так звані "ланцюги солідарності", основні учасниці яких жінки. Вони одягнені здебільшого в біле та несуть у руках квіти. Перший подібний ланцюг відбувся у Мінську, після чого акції перекинулися на інші міста країни.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Майже сім тисяч затриманих
Загалом з 9 серпня затримано за участь у протестах близько 6,7 тисячі людей. Родичі багатьох із них довгий час не знали нічого про їхнє місцезнаходження. Водночас голова МВС Білорусі вибачився перед тими, хто "випадково" постраждав від дій сил безпеки під час протестів.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Знущання в ізоляторах
Лише в ніч на п'ятницю, 14 серпня, влада Білорусі почала звільняти затриманих учасників протесту. Ті, хто виходить з ізоляторів, розповідають, що в чотирьохмісних камерах тримали по кілька десятків людей, яким не давали ні воду, ні їжу. Затриманих били та з них знущались. Люди показують сліди побоїв та тілесних ушкоджень, їх фіксують волонтери.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Солідарність за кордоном
У різних країнах Європи відбулися акції солідарності з протетсувальниками в Білорусі. Приміром, у Копенгагені, як на цьому фото. Учасник протесту тримає плакат із надписом англійською: "Ми - 97 відсотків, ми кажемо "ні" Лукашенкові".
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Акції в Україні
У четвер, 13 серпня, відбулася акція солідарності з протестувальниками в Білорусі під посольством країни в Києві. Демонстранти підпалили димову шашку. На акцію зібралися приблизно три сотні людей. Організатором заходу виступила міжнародна правозахисна організація Amnesty International.