 Лукашенко: Україна відкинула пропозиції Білорусі щодо Донбасу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2018

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Новини

Лукашенко: Україна відкинула пропозиції Білорусі щодо Донбасу

Олександр Лукашенко повідомив, що Петро Порошенко відкинув його ідею щодо контролю на російсько-українському кордоні. З цією пропозицією білоруський президент виступив ще наприкінці жовтня.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його пропозиції щодо контролю на російсько-українському кордоні та проведення виборів на Донбасі не отримали підтримки у президента України Петра Порошенка

"Я вже готовий був як прикордонник стати на тому кордоні, враховуючи, що до мене нормально російські люди ставляться і українці, й вибори там провести за Мінськими угодами... Що ви думаєте? Ті, кому треба припинити цю війну, перш за все Порошенку й українцям, самі почали це відкидати. Мотивацію знайшли: Лукашенко проросійський", - заявив він у Мінську у п'ятницю, 14 грудня, інформує агенція "Інтерфакс".

Президент Білорусі також зазначив, що побоюється розміщення сил НАТО в Україні. "Чим далі - тим гірше. Скажу свою позицію: всі бояться, що там буде НАТО", - сказав він. Одночасно він додав, що це не є найгіршим варіантом розвитку подій. "Я нещодавно Володимиру Володимировичу (Путіну. - Ред.) сказав, що ми з тобою скоро Бога проситимемо, щоб там було НАТО, а не відморожені нацмени з рушницею. Ось до чого ми можемо довести", - додав він.

DW.COM

Взаємні реверанси Олександра Лукашенка і Петра Порошенка не знімають загрозу з боку Росії на українсько-білоруському кордоні, стверджує Сергій Руденко в коментарі спеціально для DW. (27.10.2018)

Президент України Петро Порошенко наголосив на важливості того, аби Росія не використовувала Білорусь для здійснення агресивних дій щодо України. У Гомелі триває перший форум регіонів Білорусі та України. (26.10.2018)

Президент Білорусі також закликав сторони до мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, зазначивши, що добре знає, що відбувається в Україні. "Я знаю, що там відбувається, краще за тих, хто сидить тут, і навіть за керівництво Росії", - сказав президент Білорусі.

Нагадаємо, 31 жовтня Лукашенко заявив, що його країна готова взяти на себе відповідальність за підтримання миру на Сході України, здійснювати контроль на російсько-українському кордоні та сприяти проведенню виборів на Донбасі. Також він наголосив, що вважає за необхідне участь Сполучених Штатів Америки для врегулювання конфлікту на Донбасі.

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