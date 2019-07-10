Лукашенко підписав закон про амністію

Президент Білорусі Олександр Лукашенко у суботу, 20 липня, у 25-ту річницю свого правління підписав закон про амністію. На сайті президента країни зазначено, що документ підписаний у зв'язку з 75-ю річницею визволення Білорусі від німецько-фашистських загарбників та ухвалений з метою реалізації принципу гуманізму.

Від кримінального покарання планується звільнити шість тисяч засуджених, у тому числі дві тисячі з місць позбавлення волі. Амністії підлягають особи, засуджені за злочини, що не відносяться до тяжких і особливо тяжких. Серед них неповнолітні, вагітні жінки, жінки і самотні чоловіки, які мають дітей віком до 18 років, особи пенсійного віку, інваліди, хворі на онкологічні захворювання, ветерани бойових дій та інші категорії засуджених. Деяким категоріям засуджених також планують скоротити термін покарання.

Амністія не поширюється на осіб, які протягом останніх п'яти років вже були помилувані, але знов вчинили умисний злочин, які не відшкодували завдані злочинами збитки, не сплатили дохід, отриманий злочинним шляхом. Також не будуть амністовані особи, засуджені за злочини проти миру та безпеки людства, вбивство, навмисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, корупційні злочини, злочинні дії сексуального характеру, бандитизм, тероризм ті ніші злочини.

20 липня 1994 року Олександр Лукашенко став першим і єдиним президентом Білорусі. Він набрав у другому турі президентських виборів 80,1 відсотка голосів виборців. Після цього переобирався ще чотири рази, отримуючи щоразу підтримку понад 75 відсотків виборців.