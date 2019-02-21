Лукашенко пропонує Путіну "спільний рубль" у Союзній державі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає за можливе створення в Союзній державі з Росією єдиної валюти, яка має бути не російським, а "спільним рублем". "Це буде не російський чи білоруський рубль, це буде наш спільний рубль, якщо він буде", - заявив Лукашенко в п'ятницю, 1 березня, в Мінську.

За його словами, ключовим питанням при обговоренні можливості запровадження єдиної валюти в Союзній державі є проблема емісійного центру. "І головне - емісійний центр. Він (президент РФ Володимир Путін. - Ред.) мені каже: ну що, в Мінську буде? Я кажу - ні, в Смоленську. Так відреагував. Нехай буде в Пітері (...)", - зазначив Лукашенко, якого цитує агенція "Інтерфакс".

Він також висловив переконання, що, перш ніж обговорювати об'єднання двох країн, Білорусь і Росія повинні спочатку вирішити всі проблемні питання у відносинах. "Давайте знімемо всі проблеми (...) - проблеми, які ребром стоять, волають, ми взагалі про якесь об'єднання навіть говорити не повинні", - заявив Лукашенко, додавши, що "поки керівництво Росії, перш за все уряд, не готове йти цим шляхом".

Також Лукашенко підтвердив, що не має намірів вимагати від Росії плату за розміщення на території країни російських військових об'єктів. "Сьогодні у нас існують російські бази. Скільки ви нам за них платите? Нуль. Я розкриваю військову таємницю", - сказав президент Білорусії.

З 1995 року на території Білорусії розміщені два російські військові об'єкти - 43-й вузол зв'язку військово-морського флоту Росії "Вилейка" (радіостанція "Антей") і радіолокаційна станція "Волга" дециметрового діапазону (вузол "Барановичі") в складі російської системи попередження про ракетний напад. Термін оренди обох об'єктів складає 25 років.