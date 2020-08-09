Лукашенко перемагає на виборах президента Білорусі - державний екзитпол

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко перемагає на виборах президента, свідчать оприлюднені ввечері неділі, 9 серпня, дані державного екзитполу. За цими даними, Лукашенко набирає 79,7 відсотка голосів.

Згідно з оприлюдненим екзитполом, інші кандидати продемонстрували наступні результати: Світлана Тихановська - 6,8 відсотка, Анна Канопацька - 2,3 відсотка, Андрій Дмитрієв - 1,1 відсотка, Сергій Черечень - 0,9 відсотка. Проти всіх, за даними опитування на виході з дільниць, проголосували 9,2 відсотка виборців.

Як повідомив білоруський державний інформаційний ресурс БелТа, опитування проводилося Молодіжною лабораторією соціологічних досліджень РСГО "БКМО" на замовлення Національного представництва міждержавної телерадіокомпанії "Мир" в Республіці Білорусь.

Аонімне опитування виборців, які проголосували, проводилося на 320 дільницях по всій країні. Ставилося питання про те, за кого респондент віддав свій голос. Відповіли на запитання 67,6 відсотка виборців, відмовилися від відповіді 32,4 відсотка. Всього було опитано 12 340 осіб.

На 18:00 неділі явка на виборах, згідно з даними Центвиборчкому країни, становила 79 відсотка. За даними влади, участь у виборах мали право взяли 6,8 мільйона громадян, передає інформагенція dpa.

У ЦВК закликали опонентів Лукашенка змиритися з поразкою

Тим часом голова Центрвиборчкому Білорусі Лідія Єрмошина закликала кандидатів у президенти, які програли на виборах, спокійно прийняти поразку, привітати переможця і не "розбурхувати" маси. "Найголовніше - вміти прийняти поразку. Тобто змиритися з цим, прийняти, привітати. Не хвилювати ту масу, яка його підтримала", - сказала Єрмошина, цитує інформагенція "Інтерфакс-Захід".

Натомість речниця опозиційної кандидатки у президенти Світлани Тихановської Ганна Красуліна, сказала, що Тихановська визнавати такий результат не збирається. "Не може бути визнання такого результату виборів", - сказала Красуліна, цитує інформагенція dpa. "Це - задалеко від будь-якої реальності", - додала прессекретарка Тихановської.