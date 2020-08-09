 Лукашенко перемагає на виборах президента Білорусі - державний екзитпол | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Лукашенко перемагає на виборах президента Білорусі - державний екзитпол

За результатами державного екзитполу, за президента Білорусі Олександра Лукашенка проголосували 79,7 відсотка виборців.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко, згідно з екзитполами, - переможець на виборах

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко перемагає на  виборах президента, свідчать оприлюднені ввечері неділі, 9 серпня, дані державного екзитполу. За цими даними, Лукашенко набирає 79,7 відсотка голосів.

Згідно з оприлюдненим екзитполом, інші кандидати продемонстрували наступні результати: Світлана Тихановська - 6,8 відсотка, Анна Канопацька - 2,3 відсотка, Андрій Дмитрієв - 1,1 відсотка, Сергій Черечень - 0,9 відсотка. Проти всіх, за даними опитування на виході з дільниць, проголосували 9,2 відсотка виборців.

Як повідомив білоруський державний інформаційний ресурс БелТа, опитування проводилося Молодіжною лабораторією соціологічних досліджень РСГО "БКМО" на замовлення Національного представництва міждержавної телерадіокомпанії "Мир" в Республіці Білорусь.

Аонімне опитування виборців, які проголосували, проводилося на 320 дільницях по всій країні. Ставилося питання про те, за кого респондент віддав свій голос. Відповіли на запитання 67,6 відсотка виборців, відмовилися від відповіді 32,4 відсотка. Всього було опитано 12 340 осіб. 

На 18:00 неділі явка на виборах, згідно з даними Центвиборчкому країни, становила 79 відсотка. За даними влади, участь у виборах мали право взяли 6,8 мільйона громадян, передає інформагенція dpa.

У ЦВК закликали опонентів Лукашенка змиритися з поразкою

Тим часом голова Центрвиборчкому Білорусі Лідія Єрмошина закликала кандидатів у президенти, які програли на виборах, спокійно прийняти поразку, привітати переможця і не "розбурхувати" маси. "Найголовніше - вміти прийняти поразку. Тобто змиритися з цим, прийняти, привітати. Не хвилювати ту масу, яка його підтримала", - сказала Єрмошина, цитує інформагенція "Інтерфакс-Захід".

Натомість речниця опозиційної кандидатки у президенти Світлани Тихановської Ганна Красуліна, сказала, що Тихановська визнавати такий результат не збирається. "Не може бути визнання такого результату виборів", - сказала Красуліна, цитує інформагенція dpa. "Це - задалеко від будь-якої реальності", - додала прессекретарка Тихановської. 

Дивитись відео 05:50

Вибори-2020 у Білорусі: що необхідно знати? (07.08.2020)

DW.COM

ЦВК оголосила вибори президента Білорусі такими, що відбулися

На виборах президента Білорусі проголосували вже понад 50 відсотків виборців, тож волевиявлення можна вважати таким, що відбулося, повідомили в Центрвиборчкомі країни.  

Кандидатка в президенти Білорусі Тихановська закликала відмовитися від насильства

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила з передвиборним зверненням. Тим часом у Мінську затримано голову її штабу Марію Мороз.  

Лукашенко обіцяє, що з Путіним розбереться стосовно затриманих "вагнерівців"

Олександр Лукашенко заявив, що домовився з Володимиром Путіним розібратися стосовно затриманих найманців ПВК "Вагнер". За його словами, прокурори України і РФ поки не приїхали до Мінська для вирішення питання.  

Також за темою

Weißrussland | Präsidentenwahl in Belarus

ЦВК оголосила вибори президента Білорусі такими, що відбулися 09.08.2020

На виборах президента Білорусі проголосували вже понад 50 відсотків виборців, тож волевиявлення можна вважати таким, що відбулося, повідомили в Центрвиборчкомі країни.

Swetlana Tichanowskaja

Кандидатка в президенти Білорусі Тихановська закликала відмовитися від насильства 08.08.2020

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила з передвиборним зверненням. Тим часом у Мінську затримано голову її штабу Марію Мороз.

Swetlana Tichanowskaja

Світлана Тихановська - жінка, яка кинула виклик Олександру Лукашенку 06.08.2020

Світлана Тихановська стала символічною фігурою опозиції, адже на президентських виборах в Білорусі вона змагатиметься проти Олександра Лукашенка. DW про непрості політичні перегони.

Реклама

Докладно

Спершу виборча кампанія в Білорусі 2020 року не обіцяла жодних сюрпризів

Вибори-2020 в Білорусі: головне про президентську кампанію

Кампанія до виборів президента Білорусі, що починалася звично, зрештою принесла масу сюрпризів. DW - про найважливіші.  

Мотор Січ намагаються купити китайскі інвестори та Ярославський

Прокуратура арештувала акції "Мотор Січі" - Ярославський

У справі також з'явилося обвинувачення у "державній зраді", заявив український бізнесмен.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  