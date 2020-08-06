Лукашенко обіцяє, що з Путіним розбереться стосовно затриманих "вагнерівців"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив у неділю, 9 серпня, що домовився із російським колегою Володимиром Путіним розібратися стосовно затриманих найманців приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер".

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"З Путіним домовилися розібратися щодо бойовиків", - сказав Лукашенко журналістам під час спілкування на виборчій дільниці, цитує інформагенція "Інтерфакс".

При цьому президент Білорусі не виключив, що ситуацію з найманцями, "може бути, третя країна спровокувала". "Мені однаково, це вторинне. Головне, щоб не влаштували пожежу в центрі Мінська", - зауважив він.

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Крім того, Лукашенко повідомив, що прокурори України і Росії поки не приїхали до Мінська, щоб розібратися з ситуацією навколо затриманих найманців. "Їм наплювати на цих хлопців", - сказав Лукашенко.

Він додав, що отримав лист від Володимира Путіна "по-моєму, на п'яти аркушах", в якому російський президент виклав "всі факти" щодо найманців. "І зараз наш Слідчий комітет розглядає ці факти", - зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, кілька днів тому співробітники правоохоронних органів Білорусі оголосили про затримання під Мінськом 32 бійців ПВК "Вагнер", ще одна людина була затримана на півдні країни. Своєю чергою, посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев стверджував, що затримані росіяни були в Мінську транзитом і мали намір далі летіти у Стамбул. Пізніше Лукашенко заявив, що затримані бойовики "розповіли все" і дали свідчення, що були відправлені спеціально до Білорусі.

Київ заявляв про намір домагатися екстрадиції 28-ми затриманих через їхню участь у бойових діях на Донбасі на боці сепаратистів. Тему видачі найманців Києву обговорили під час телефонних розмов президенти України та Білорусі, а також генпрокурори обох держав.