Лукашенко не вірить у версію Росії щодо найманців ПВК "Вагнер"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що Росія намагається приховати спробу перекидання 200 найманців приватної військової компанії до Білорусі. Про це він заявив у суботу, 1 серпня, заслухавши доповідь голови Комітету держбезпеки (КДБ) країни Валерія Вакульчика і голови Слідчого комітету Івана Носкевіча щодо ситуації із затриманими раніше найманцями приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер".

Читайте також: ПВК Вагнера: все, що про неї відомо

"Я так розумію, це тільки перша група з 180 або 200 людей, яка планувалася до перекидання в Білорусь. І до того ж, коли я це говорю (я прочитав доповідь), це точні дані сьогодні. І спроба там зараз заховати "хвіст" в Росії і сказати, що ось ледь не вони з нами погодили приїзд цієї групи, це повна нісенітниця", - сказав Лукашенко, цитує агентство "Інтерфакс" з посиланням на місцеву інформагенцію "БелТА".

Президент Білорусі запевнив, що на прибуття найманців "жодних дозволів ніхто (у Білорусі. - Ред.) не давав". Він звернув увагу, що в Москві вже менше говорять про версію проїзду транзитом затриманих росіян з подальшим вильотом до Стамбула. "Жодного Стамбула не було і бути не могло. (...) Зрозуміло, що в цієї групи були інші цілі. І завдання слідства - з'ясувати ці цілі", - додав Лукашенко.

Водночас він зазначив, що білоруська сторона відкрита для взаємодії у ситуації, що склалася.

Читайте також: Коментар: Чому Лукашенко згадав про Вагнера - три версії

Затримання найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі

29 липня у Мінську повідомили про затримання поблизу білоруської столиці 32 бойовиків ПВК "Вагнер", які ймовірно прибули "для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії" в країні, та про затримання ще однієї особи у Гомельській області. Також повідомлялося, що проти затриманих було відкрито справу про підготовку терактів.

Згодом президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки країни через затримання росіян. Після неї державний секретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков заявив, що частина затриманих у країні росіян була на Донбасі.

Після цього Служба безпеки України повідомила, що звернеться з клопотанням про екстрадицію частини затриманих у Білорусі найманців ПВК "Вагнер". Їх, згідно з позицією СБУ, підозрюють у скоєнні воєнних злочинів. В Офісі генпрокурора України заявили про намір домагатися екстрадиції 28-ми затриманих та про підготовку відповідних документів.

За версією Москви, затримані росіяни запізнилися на рейс із Мінська, що мав відбути до Стамбула. За словами посла РФ у Білорусі, затримані росіяни не причетні до подій, пов'язаних з суспільно-політичною ситуацією в Білорусі.

За словами консула РФ у Білорусі затриманим закидають змову із білоруськими опозиціонерами Сергієм Тихановським та Миколою Статкевичем. Він відкинув ці закиди.