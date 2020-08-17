Лукашенко наказав припиняти акції протесту та посилити охорону кордону

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який нині перебуває під шквалом критики з боку Заходу через ситуацію з останніми виборами президента, доручив органам держбезпеки не допускати вуличних заворушень. Про це білоруський президент заявив у середу, 19 серпня, в Мінську. Лукашенко зокрема наказав "виявляти і припиняти дії організаторів вуличних заворушень", а також "розкривати канали фінансування заворушень в Білорусі".

Особливо це доручення Лукашенка стосується Мінська. "У Мінську не має бути більше жодних заворушень. Люди втомилися, люди вимагають миру і тиші", - заявив Лукашенко, цитує білоруська державна інформагенція БелТА.

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Крім того, державним ЗМІ доручено посилити пропагандистську роботу на користь нинішнього режиму. Зокрема, поставлено завдання переконати населення, що програма опозиції щодо трансферу президентської влади веде "до знищення Білорусі". Водночас Лукашенко переконаний, що опозиціонери, котрі нині виступають проти фальсифікацій на виборах президента, "штовхають нас до зіткнення з історично братнім нам народом - росіянами". "Цього допустити не можна. Тому треба активізуватися засобам масової інформації", - пояснив Лукашенко.

Як повідомлялося, останні півтора тижня позначилися постійними масовими акціями протесту в усіх містах Білорусі. Наймасовіші виступи відбуваються у столиці країни. Учасники акцій протесту виступають проти офіційних результатів виборів, згідно з якими беззаперечну перемогу здобув Лукашенко. На початку протестів поліція й правоохоронці жорстоко придушували масові виступи.

Критика в бік опозиції

Так само білоруський президент знову різко розкритикував Координаційну раду опозиції, яку створили прихильники його суперниці на виборах Світлани Тихановської з метою транзиту влади в країні. "Створено так звану "чорну сотню" для прийому, передачі влади. Так званий штаб опозиції. Що дивно, там уже вишикувалися в черги і ділять портфелі", - сказав Лукашенко. "Хочу повторно нагадати: створення альтернативних, паралельних та інших органів, тих самих сотень із метою захоплення влади карається законом", - додав він.

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Влада у Мінську відхилила пропозиції Заходу

Водночас Лукашенко закинув країнам Заходу, що вони готові фінансувати вуличні акції в Білорусі. "Західні держави вже безпосередньо, не приховуючи, відкрито заявляють про збір коштів і спрямування їх у Білорусь", - сказав Лукашенко.

Він також відхилив пропозицію країн Заходу про переговори щодо ситуації в країні. "Керівники західних держав пропонують нам переговори, розмови. А в цей час продовжують гнути свою лінію. (…) Ми теж це бачимо, (…), але не сприймаємо", - наголосив Лукашенко.

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Як повідомлялося, раніше учасники саміту глав держав та урядів Євросоюзу запевнили, що не визнаватимуть результатів виборів у Білорусі. Крім того, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала до проведення діалогу в середині країни. Меркель так само застерегла від втручання ззовні в ситуацію в Білорусі.

Посилення охорони держкордону

Того ж дня стало відомо, що керівництво прикордонної служби Білорусі звернулося до підлеглих із закликом посилити охорону держкордону. "Наразі наше з вами головне завдання - посилити охорону державного кордону країни. Ми повинні не допустити провезення зброї, вибухівки, наркотиків, не пропустити на нашу територію злочинні елементи, будь-кого, хто може завдати шкоди й наразити на небезпеку життя наших громадян", - наголошується в опублікованій на сайті відомства заяві.

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Нагадаємо, раніше цього дня Світлана Тихановська закликала європейських лідерів не визнавати вибори та "підтримати пробудження Білорусі". Вона наголосила, що Олександр Лукашенко втратив легітимність в очах білоруського народу і всього світу.

Минулого тижня міністри закордонних справ ЄС дали "зелене світло" новим персональним санкціям проти білоруських посадовців, які причетні до фальсифікацій на виборах та застосування насильства проти демонстрантів.

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