Лукашенко назвав умову проведення нових виборів у Білорусі

Нові вибори у Білорусі відбудуться після ухвалення нової Конституції, заявив Олександр Лукашенко.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко допустив можливість проведення нових виборів глави держави після ухвалення нової Конституції. "Нам треба ухвалити нову Конституцію. Ви її маєте ухвалити на референдумі, й за новою Конституцією провести, якщо ви хочете, вибори і парламенту, і президента, і місцевих органів влади", - сказав Лукашенко в понеділок, 17 серпня. Фрагмент виступу показав телеканал "Беларусь 24".
Раніше в понеділок Лукашенко відвідав Мінський завод колісних тягачів (МЗКТ), де заявив, що вибори в республіці відбулися "по-цивільному", а 80 відсотків голосів, які він отримав за офіційними даними ЦВК, не були сфальсифіковані. Там же він заявив, що не піддасться тиску і не стане проводити нові вибори президента.
Читайте також: У Європаламенті не визнають Лукашенка переможцем і вимагають перевиборів
"Ніколи ви від мене не дочекаєтеся, щоб я під тиском щось зробив. Їх не буде. Тому що не буде ні МЗКТ, ні МАЗу, ні БілАЗу, за півроку ми знищимо все", - додав президент. Утім, весь виступ Лукашенка супроводжувався незадоволеним гулом робітників, криками "Йди геть" і "Ганьба".
Протягом понеділка з багатьох білоруських підприємств надходили повідомлення про зупинку роботи. Зокрема, під тиском працівників в рамках акції протесту на кілька годин зупиняв роботу Білоруський металургійний завод, припинили роботу шахти Білоруськалія тощо.
У Білорусі 9 серпня відбулися президентські вибори. Відповідно до офіційних результатів, нинішній президент Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року, переміг на виборах із великим відривом від інших кандидатів. Оприлюднені результати виборів викликали масові протести, які тривають досі. Затримано майже 7 тис. осіб, декілька сотень постраждали, одна людина загинула на акції протесту, одна - після затримання. За інформацією ЗМІ, про місцеперебування близько 80 осіб затриманих на акціях досі нічого не відомо. З 13 серпня на білоруських промислових підприємствах розпочалися мирні протести, з 17 серпня - страйки. Крім того, у всій Білорусі люди почали шикуватися у ланцюги солідарності й проводитимуть мітинги проти насильства і за проведення нових виборів.
Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. За офіційними результатами, Лукашенко, який обіймає посаду президента з 1994 року, переміг на виборах з великим відривом від інших кандидатів. Результати виборів викликали масові протести, які тривають досі.
Читайте також: Протести у Білорусі: Лукашенко лякає знищенням підприємств
Під час протестів було затримано близько семи тисяч осіб, згодом більшу частину з них звільнили. У сутичках з правоохоронцями кілька сотень людей постраждали, одна людина загинула на акції протесту, одна - після затримання. За інформацією ЗМІ, про місцеперебування десятків осіб, затриманих на акціях, досі нічого невідомо.
З 13 серпня на білоруських підприємствах почалися мирні протести. 16 серпня пройшов найбільший мітинг противників Лукашенка. За оцінками ЗМІ, у ньому взяли участь кілька сотень тисяч людей. Вони підтримали вимогу відставки Олександра Лукашенка і проведення нових виборів у Білорусі.