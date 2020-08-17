 Лукашенко назвав умову проведення нових виборів у Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2020

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Новини

Лукашенко назвав умову проведення нових виборів у Білорусі

Нові вибори у Білорусі відбудуться після ухвалення нової Конституції, заявив Олександр Лукашенко.

Лукашенко допустив можливість проведення нових виборів

Лукашенко допустив можливість проведення нових виборів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко допустив можливість проведення нових виборів глави держави після ухвалення нової Конституції. "Нам треба ухвалити нову Конституцію. Ви її маєте ухвалити на референдумі, й за новою Конституцією провести, якщо ви хочете, вибори і парламенту, і президента, і місцевих органів влади", - сказав Лукашенко в понеділок, 17 серпня. Фрагмент виступу показав телеканал "Беларусь 24".

Раніше в понеділок Лукашенко відвідав Мінський завод колісних тягачів (МЗКТ), де заявив, що вибори в республіці відбулися "по-цивільному", а 80 відсотків голосів, які він отримав за офіційними даними ЦВК, не були сфальсифіковані. Там же він заявив, що не піддасться тиску і не стане проводити нові вибори президента.

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"Ніколи ви від мене не дочекаєтеся, щоб я під тиском щось зробив. Їх не буде. Тому що не буде ні МЗКТ, ні МАЗу, ні БілАЗу, за півроку ми знищимо все", - додав президент. Утім, весь виступ Лукашенка супроводжувався незадоволеним гулом робітників, криками "Йди геть" і "Ганьба".

Протягом понеділка з багатьох білоруських підприємств надходили повідомлення про зупинку роботи. Зокрема, під тиском працівників в рамках акції протесту на кілька годин зупиняв роботу Білоруський металургійний завод, припинили роботу шахти Білоруськалія тощо.

У Білорусі 9 серпня відбулися президентські вибори. Відповідно до офіційних результатів, нинішній президент Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року, переміг на виборах із великим відривом від інших кандидатів. Оприлюднені результати виборів викликали масові протести, які тривають досі. Затримано майже 7 тис. осіб, декілька сотень постраждали, одна людина загинула на акції протесту, одна - після затримання. За інформацією ЗМІ, про місцеперебування близько 80 осіб затриманих на акціях досі нічого не відомо. З 13 серпня на білоруських промислових підприємствах розпочалися мирні протести, з 17 серпня - страйки. Крім того, у всій Білорусі люди почали шикуватися у ланцюги солідарності й проводитимуть мітинги проти насильства і за проведення нових виборів.

Протести після виборів

Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. За офіційними результатами, Лукашенко, який обіймає посаду президента з 1994 року, переміг на виборах з великим відривом від інших кандидатів. Результати виборів викликали масові протести, які тривають досі.

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Під час протестів було затримано близько семи тисяч осіб, згодом більшу частину з них звільнили. У сутичках з правоохоронцями кілька сотень людей постраждали, одна людина загинула на акції протесту, одна - після затримання. За інформацією ЗМІ, про місцеперебування десятків осіб, затриманих на акціях, досі нічого невідомо.

З 13 серпня на білоруських підприємствах почалися мирні протести. 16 серпня пройшов найбільший мітинг противників Лукашенка. За оцінками ЗМІ, у ньому взяли участь кілька сотень тисяч людей. Вони підтримали вимогу відставки Олександра Лукашенка і проведення нових виборів у Білорусі. 

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Наймасштабніша акція протесту в історії Білорусі

    Рівно за тиждень після президентських виборів у Білорусі у неділю, 16 серпня, на вулиці Мінська вийшла рекордна кількість громадян. За оцінками ЗМІ, у цей день у білоруській столиці з вимогою відставки Олександра Лукашенка протестувало кілька сотень тисяч осіб. Це, як вказують оглядачі, стало наймасштабнішою акцією протесту в історії сучасної Білорусі.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Вимога протестувальників - відставка Лукашенка

    Учасники опозиційного мітингу біля стели "Мінськ-місто-герой" підтримали вимогу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської про відставку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. "26 років жахіття мають завершитися, це не повинно тривати", - заявила на мітингу Марія Колеснікова, представниця об'єднаного штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Припинити свавілля силовиків

    Прихильники опозиції також наполягають на негайному припиненні насильства на вулицях білоруських міст з боку силовиків. У перші дні протестів було затримано близько семи тисяч осіб, кілька сотень осіб постраждали, одна людина загинула на акції протесту, а одна - померла після затримання. 16 серпня, як і у кілька попередніх днів, білоруські силовики до брутальних дій не вдавалися.

  • Мітинг прихильників Лукашенка на площі Незалежності в Мінську

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Антимайдан" Лукашенка

    У цей же день президент Білорусі Олександр Лукашенко організував мітинг на свою підтримку на площі Незалежності в Мінську. За офіційними даними, у ньому взяло участь 65 тисяч осіб. Акція проходила в оточенні силовиків задля забезпечення порядку. За повідомленнями білоруських ЗМІ, учасників цього мітингу організовано звозили до білоруської столиці з різних міст країни.

  • Олександр Лукашенко виступає перед прихильниками у Мінську

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Наказ" провести нові вибори

    Виступаючи перед прихильниками, Олександр Лукашенко лякав їх військами НАТО, що "брязкають гусеницями" біля кордонів Білорусі. "Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори", - наголосив президент Білорусі. На цю заяву одразу різко відреагував офіційний Київ, відкинувши її як безпідставну.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Майдан" і "Антимайдан" у Мінську відбулися мирно

    Попри побоювання щодо можливості виникнення сутичок між прихильниками і противниками Лукашенка недільні акції відбулися без інцидентів. По обіді, після завершення мітингу на підтримку Лукашенка, прихильники опозиції колоною вирушили від стели "Мінськ-місто-герой" до площі Незалежності в Мінську, що розташована перед будинком уряду країни.

  • Протести у Гомелі, 16 серпня 2020 року

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Протести не лише у Мінську

    Як і у попередні дні, 16 серпня протести прихильників білоруської опозиції не обмежилися лише Мінськом. Багатотисячні марші свободи відбулися і в інших містах Білорусі - Гомелі (на фото), Гродно, Бресті, Могилеві, Пінську, Вітебську, Борисові та інших.

    Автор: Максим Сидоржевський


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Лукашенко про російське втручання - до і після виборів (17.08.2020)

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Страйк робітників заводів у Мінську (17.08.2020)

 

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