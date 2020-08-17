Лукашенко назвав умову проведення нових виборів у Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко допустив можливість проведення нових виборів глави держави після ухвалення нової Конституції. "Нам треба ухвалити нову Конституцію. Ви її маєте ухвалити на референдумі, й за новою Конституцією провести, якщо ви хочете, вибори і парламенту, і президента, і місцевих органів влади", - сказав Лукашенко в понеділок, 17 серпня. Фрагмент виступу показав телеканал "Беларусь 24".

Раніше в понеділок Лукашенко відвідав Мінський завод колісних тягачів (МЗКТ), де заявив, що вибори в республіці відбулися "по-цивільному", а 80 відсотків голосів, які він отримав за офіційними даними ЦВК, не були сфальсифіковані. Там же він заявив, що не піддасться тиску і не стане проводити нові вибори президента.

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"Ніколи ви від мене не дочекаєтеся, щоб я під тиском щось зробив. Їх не буде. Тому що не буде ні МЗКТ, ні МАЗу, ні БілАЗу, за півроку ми знищимо все", - додав президент. Утім, весь виступ Лукашенка супроводжувався незадоволеним гулом робітників, криками "Йди геть" і "Ганьба".

Протягом понеділка з багатьох білоруських підприємств надходили повідомлення про зупинку роботи. Зокрема, під тиском працівників в рамках акції протесту на кілька годин зупиняв роботу Білоруський металургійний завод, припинили роботу шахти Білоруськалія тощо.

У Білорусі 9 серпня відбулися президентські вибори. Відповідно до офіційних результатів, нинішній президент Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року, переміг на виборах із великим відривом від інших кандидатів. Оприлюднені результати виборів викликали масові протести, які тривають досі. Затримано майже 7 тис. осіб, декілька сотень постраждали, одна людина загинула на акції протесту, одна - після затримання. За інформацією ЗМІ, про місцеперебування близько 80 осіб затриманих на акціях досі нічого не відомо. З 13 серпня на білоруських промислових підприємствах розпочалися мирні протести, з 17 серпня - страйки. Крім того, у всій Білорусі люди почали шикуватися у ланцюги солідарності й проводитимуть мітинги проти насильства і за проведення нових виборів.

Протести після виборів

Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. За офіційними результатами, Лукашенко, який обіймає посаду президента з 1994 року, переміг на виборах з великим відривом від інших кандидатів. Результати виборів викликали масові протести, які тривають досі.

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Під час протестів було затримано близько семи тисяч осіб, згодом більшу частину з них звільнили. У сутичках з правоохоронцями кілька сотень людей постраждали, одна людина загинула на акції протесту, одна - після затримання. За інформацією ЗМІ, про місцеперебування десятків осіб, затриманих на акціях, досі нічого невідомо.

З 13 серпня на білоруських підприємствах почалися мирні протести. 16 серпня пройшов найбільший мітинг противників Лукашенка. За оцінками ЗМІ, у ньому взяли участь кілька сотень тисяч людей. Вони підтримали вимогу відставки Олександра Лукашенка і проведення нових виборів у Білорусі.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Наймасштабніша акція протесту в історії Білорусі Рівно за тиждень після президентських виборів у Білорусі у неділю, 16 серпня, на вулиці Мінська вийшла рекордна кількість громадян. За оцінками ЗМІ, у цей день у білоруській столиці з вимогою відставки Олександра Лукашенка протестувало кілька сотень тисяч осіб. Це, як вказують оглядачі, стало наймасштабнішою акцією протесту в історії сучасної Білорусі.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Вимога протестувальників - відставка Лукашенка Учасники опозиційного мітингу біля стели "Мінськ-місто-герой" підтримали вимогу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської про відставку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. "26 років жахіття мають завершитися, це не повинно тривати", - заявила на мітингу Марія Колеснікова, представниця об'єднаного штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Припинити свавілля силовиків Прихильники опозиції також наполягають на негайному припиненні насильства на вулицях білоруських міст з боку силовиків. У перші дні протестів було затримано близько семи тисяч осіб, кілька сотень осіб постраждали, одна людина загинула на акції протесту, а одна - померла після затримання. 16 серпня, як і у кілька попередніх днів, білоруські силовики до брутальних дій не вдавалися.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка "Антимайдан" Лукашенка У цей же день президент Білорусі Олександр Лукашенко організував мітинг на свою підтримку на площі Незалежності в Мінську. За офіційними даними, у ньому взяло участь 65 тисяч осіб. Акція проходила в оточенні силовиків задля забезпечення порядку. За повідомленнями білоруських ЗМІ, учасників цього мітингу організовано звозили до білоруської столиці з різних міст країни.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка "Наказ" провести нові вибори Виступаючи перед прихильниками, Олександр Лукашенко лякав їх військами НАТО, що "брязкають гусеницями" біля кордонів Білорусі. "Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори", - наголосив президент Білорусі. На цю заяву одразу різко відреагував офіційний Київ, відкинувши її як безпідставну.

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Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Протести не лише у Мінську Як і у попередні дні, 16 серпня протести прихильників білоруської опозиції не обмежилися лише Мінськом. Багатотисячні марші свободи відбулися і в інших містах Білорусі - Гомелі (на фото), Гродно, Бресті, Могилеві, Пінську, Вітебську, Борисові та інших. Автор: Максим Сидоржевський



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