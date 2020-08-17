 Лукашенко назвав Координаційну раду опозиції спробою захоплення влади | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2020

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Лукашенко назвав Координаційну раду опозиції спробою захоплення влади

Олександр Лукашенко назвав опозиційну Координаційну раду спробою захоплення влади та заявив, що до неї увійшли "відверті нацисти" і колишні прикоритники". Опозиція відкидає ці закиди.

Олександр Лукашенко назвав відвертими нацистами членів Координаційної ради

Олександр Лукашенко назвав "відвертими нацистами" деяких членів Координаційної ради з трансферу влади

Президент Білорусі Олександр Лукашенко у вівторок, 18 серпня, заявив, що створення опозицією Координаційної ради є "спробою захоплення влади з усіма наслідками, що випливають". Про це повідомляє державне агентство БелТА.

"Вони нам підкидають іншу сторону. І вимагають ні багато ні мало - передати їм владу. Значить, ми це розцінюємо однозначно: це спроба захоплення влади з усіма наслідками, що випливають", - заявив Лукашенко, коментуючи створення опозицією Координаційної ради з трансферу влади.

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"Тому я хочу попередити тих, хто увійшов до цього штабу, що ми будемо вживати адекватних заходів. Але виключно за Конституцією і законом. У нас достатньо цих заходів, щоб остудити деякі гарячі голови", - попередив він.

Лукашенко також прокоментував склад новоствореної ради, куди увійшли, як він висловився, "колишні прикоритники", і додав, що там "колишні, ображені, які колись походили у владі, і відверті нацисти".

Опозиція відповіла Лукашенку

У Координаційній раді, однак, відкинули закиди Лукашенка. "Координаційна рада створюється з ініціативи Світлани Тихановської з метою організації передачі влади та забезпечення злагоди в суспільстві. Він не ставить собі за мету захоплення влади", - заявила довірена особа Тихановської Ольга Королькова. Вона також підкреслила, що рада діє в рамках законодавства.

Про створення Координаційної ради зтрансферу влади в Білорусі опозиціонерка Світлана Тихановська оголосила 14 серпня. Повідомлялося, що Рада являтиме собою розширену робочу групу "найбільш шанованих членів суспільства, яка повинна обговорити і виробити безпечні і стабільні механізми для забезпечення трансферу влади".

17 серпня довірена особа екскандидатки в президенти Світлани Тихановської Ольга Ковалькова опублікувала список білорусів, які вже увійшли до складу Координаційної ради. Зокрема, туди увійшли Нобелівська лауреатка з літератури Світлана Алексієвич, правозахисник, голова Правозахисного центру "Весна"Алесь Біляцький, представник адміністрації парку "Великий Камінь" Алесь Дуко, юрист Максим Знак, координаторка штабу Віктора Бабарика Марія Колеснікова, кіносценарист Андрій Курейчик, педагог Євген Ливянт, глава групи компаній "А-100" Олександр Центер, художник Володимир Цеслер, економіст Сергій Чалий.

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Нагадаємо, що в Білорусі з 9 серпня проходять масові акції протесту проти фальсифікації результатів виборів. ЦВК Білорусії затвердила такі підсумки голосування: Лукашенко набрав 80,1 відсотка голосів, Світлана Тихановська - 10,12 відсотка.

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    "Майдан" і "Антимайдан" у Мінську відбулися мирно

    Попри побоювання щодо можливості виникнення сутичок між прихильниками і противниками Лукашенка недільні акції відбулися без інцидентів. По обіді, після завершення мітингу на підтримку Лукашенка, прихильники опозиції колоною вирушили від стели "Мінськ-місто-герой" до площі Незалежності в Мінську, що розташована перед будинком уряду країни.

  • Протести у Гомелі, 16 серпня 2020 року

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Протести не лише у Мінську

    Як і у попередні дні, 16 серпня протести прихильників білоруської опозиції не обмежилися лише Мінськом. Багатотисячні марші свободи відбулися і в інших містах Білорусі - Гомелі (на фото), Гродно, Бресті, Могилеві, Пінську, Вітебську, Борисові та інших.

    Автор: Максим Сидоржевський


 

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