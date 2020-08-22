 Лукашенко знову лякає білорусів військами НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Лукашенко знову лякає білорусів військами НАТО

Олександр Лукашенко стверджує, що існує загроза введення військ НАТО в країну для підтримки "альтернативного президента".

Олександр Лукашенко невтомно лякає білорусів вторгненням військ НАТО

Олександр Лукашенко невтомно лякає білорусів вторгненням військ НАТО

Президент Білорусії Олександр Лукашенко вважає, що західні країни можуть через НАТО надати військову підтримку "альтернативному президенту" країни.

"Ви бачите, що вони вже тягнуть сюди "альтернативного президента", роблять це всерйоз, оскільки сиплються заяви західних держав про фінансування, підтримку", - заявив Лукашенко у суботу, 22 серпня, під час візиту на військовий полігон під Гродном.

"Військова підтримка навіч - пересування військ НАТО до кордонів. Вони все хилять до того, щоб затягнути сюди нібито нового президента. Він звертається до західних держав, в даному випадку НАТО, з метою захисту населення. Вони вводять війська - і на Білорусі можна поставити хрест", - стверджує Лукашенко, цитує агенція новин "Інтерфакс-Захід" із посиланням та державне агентство "БелТА".

Читайте також: "Йди, поки не пізно" - Алексієвич закликає Лукашенка до відставки

Лукашенко вважає, що опоненти хочуть розосередити сили білоруських військових і правоохоронців, відволікти від внутрішньої ситуації і напружити їхні зусилля на зовнішньому кордоні. Одночасно з цим, за його словами, йде "активізація протестних настроїв і бандитизму в суспільстві".

Напередодні Лукашенко заявив про загрозу зовнішнього вторгнення з боку західного кордону з метою "відсікти" Гродненську область. "Тому що вони поставили за мету насамперед цю територію відсікти - гродненську. Вже польські прапори вивісили нещодавно", - стверджував Лукашенко. Він додав, що "зараз вітчизна в небезпеці", зауваживши, що війська НАТО не є "слабкими", а тому він вже "попередив" президента Росії про ситуацію в Білорусі.

Лукашенку "все зрозуміло" - це сценарій "кольорових революцій"

Також під час візитну на військовий полігон під Гродном Олександр Лукашенко запевнив, що проти Білорусі використовують сценарій "кольорових революцій".

Читайте також: Тихановська не висуватиметься в президенти Білорусі у разі нових виборів

"Як ми і припускали, все йде за планом кольорових революцій з порушенням внутрішньополітичної ситуації в країні. Оригінальність і особливість ситуації полягає в тому, що підключено зовнішній фактор, що буває не завжди. Зазвичай вони розкручують всередині і скидають владу. Але оскільки влада у нас на місці, жорстко чинить опір, підключили зовнішній чинник", - описав особливості сценарію для Білорусі Лукашенко.

"Чорношкірі солдати" НАТО

Вперше про військову загрозу з боку НАТО Олександр Лукашенко заявив 16 серпня, коли він відкинув заклики провести новій вибори.

"Танки і літаки в 15 хвилинах льоту від наших кордонів. Натівські війська брязкають гусеницями біля наших воріт. Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна та її керівництво наказують провести нам нові вибори. Як тільки ми підемо на поводу у них - ми зірвемося в штопор", - лякав Лукашенко, виступаючи перед своїми прихильниками на мітингу на площі Незалежності в Мінську.

Читайте також: Протести у Білорусі: Лукашенко лякає знищенням підприємств

За його словами, є загроза приходу солдатів НАТО у Білорусь. "Нам пропонують солдатів НАТО - чорношкірих, жовторотих і білявих. Нас хочуть одягнути в постоли і поганяти батогом. Невже ви цього не бачите. Якщо хтось цього хоче - без мене! Я ніколи не піду на злам нашої держави. Цьому не бувати", - запевнив Лукашенко.

Протести в Білорусі

Як повідомлялося, у Білорусі вже майже два тижні тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року. Вибори відбулися 9 серпня. Згідно із затвердженими ЦВК результатами, за Лукашенка проголосували 80,1 відсотка виборців, за Тихановську - 10,12 відсотка. Протести в перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями.

Читайте також: Що відбувається у СІЗО Білорусі - розповіді затриманих

Всього під час акцій протесту було затримано понад сім тисяч осіб, переважну більшість з них згодом відпустили. Сотні людей постраждали при затриманнях. За інформацією білоруської влади, загинуло троє людей, ООН заявляє про загибель чотирьох осіб. До теперішнього часу невідомо про порушення кримінальних справ щодо співробітників правоохоронних органів, які застосували надмірне насильство при затриманнях.

З 13 серпня протести почалися на багатьох білоруських підприємствах.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Наймасштабніша акція протесту в історії Білорусі

    Рівно за тиждень після президентських виборів у Білорусі у неділю, 16 серпня, на вулиці Мінська вийшла рекордна кількість громадян. За оцінками ЗМІ, у цей день у білоруській столиці з вимогою відставки Олександра Лукашенка протестувало кілька сотень тисяч осіб. Це, як вказують оглядачі, стало наймасштабнішою акцією протесту в історії сучасної Білорусі.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Вимога протестувальників - відставка Лукашенка

    Учасники опозиційного мітингу біля стели "Мінськ-місто-герой" підтримали вимогу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської про відставку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. "26 років жахіття мають завершитися, це не повинно тривати", - заявила на мітингу Марія Колеснікова, представниця об'єднаного штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Припинити свавілля силовиків

    Прихильники опозиції також наполягають на негайному припиненні насильства на вулицях білоруських міст з боку силовиків. У перші дні протестів було затримано близько семи тисяч осіб, кілька сотень осіб постраждали, одна людина загинула на акції протесту, а одна - померла після затримання. 16 серпня, як і у кілька попередніх днів, білоруські силовики до брутальних дій не вдавалися.

  • Мітинг прихильників Лукашенка на площі Незалежності в Мінську

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Антимайдан" Лукашенка

    У цей же день президент Білорусі Олександр Лукашенко організував мітинг на свою підтримку на площі Незалежності в Мінську. За офіційними даними, у ньому взяло участь 65 тисяч осіб. Акція проходила в оточенні силовиків задля забезпечення порядку. За повідомленнями білоруських ЗМІ, учасників цього мітингу організовано звозили до білоруської столиці з різних міст країни.

  • Олександр Лукашенко виступає перед прихильниками у Мінську

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Наказ" провести нові вибори

    Виступаючи перед прихильниками, Олександр Лукашенко лякав їх військами НАТО, що "брязкають гусеницями" біля кордонів Білорусі. "Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори", - наголосив президент Білорусі. На цю заяву одразу різко відреагував офіційний Київ, відкинувши її як безпідставну.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Майдан" і "Антимайдан" у Мінську відбулися мирно

    Попри побоювання щодо можливості виникнення сутичок між прихильниками і противниками Лукашенка недільні акції відбулися без інцидентів. По обіді, після завершення мітингу на підтримку Лукашенка, прихильники опозиції колоною вирушили від стели "Мінськ-місто-герой" до площі Незалежності в Мінську, що розташована перед будинком уряду країни.

  • Протести у Гомелі, 16 серпня 2020 року

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Протести не лише у Мінську

    Як і у попередні дні, 16 серпня протести прихильників білоруської опозиції не обмежилися лише Мінськом. Багатотисячні марші свободи відбулися і в інших містах Білорусі - Гомелі (на фото), Гродно, Бресті, Могилеві, Пінську, Вітебську, Борисові та інших.

    Автор: Максим Сидоржевський


Дивитись відео 26:11

Протести проти Лукашенка: як "прокинулися" білоруси за кордоном - "Європа у фокусі" (17.08.2020)

 

Також за темою

Symbolbild Fehlermeldung Internet Webseite Error occurred

У Білорусі блокують понад 70 сайтів ЗМІ і організацій 22.08.2020

Заблоковані сайти потрапили в "список ресурсів обмеженого доступу" на підставі рішення міністерства інформації Білорусі.

Belarus Präsidentschaftswahl Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja

Тихановська не висуватиметься в президенти Білорусі у разі нових виборів 22.08.2020

Головна суперниця Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська заявила, що не планує знову висуватися у разі проведення нових виборів.

Russland: Außenminister Maas in Moskau

Гайко Маас порівняв протести в Білорусі з "Празькою весною" 21.08.2020

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас порівняв протести в Білорусі з "Празькою весною" 52 роки тому. Він сказав, що "єдиний вихід з кризи у Білорусі - це діалог з громадянським суспільством".

Реклама

Докладно

Йорґ Л. - центральна фігура у комплексі злочинів у Бергіш Гладбаху

Найгучніший суд над педофілами в історії ФРН шокує деталями

Найгучніший в історії ФРН процес щодо сексуального насильства над дітьми дозволив зазирнути в паралельний світ педофілії  

Житлові новобудови в Берліні

Купівля житла в ФРН: дешева іпотека забезпечує високий попит

Пандемія COVID-19 і економічна криза не викликали падіння цін на квартири і будинки в ФРН, але посилюють новий тренд.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  