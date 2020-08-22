Лукашенко знову лякає білорусів військами НАТО

Президент Білорусії Олександр Лукашенко вважає, що західні країни можуть через НАТО надати військову підтримку "альтернативному президенту" країни.

"Ви бачите, що вони вже тягнуть сюди "альтернативного президента", роблять це всерйоз, оскільки сиплються заяви західних держав про фінансування, підтримку", - заявив Лукашенко у суботу, 22 серпня, під час візиту на військовий полігон під Гродном.

"Військова підтримка навіч - пересування військ НАТО до кордонів. Вони все хилять до того, щоб затягнути сюди нібито нового президента. Він звертається до західних держав, в даному випадку НАТО, з метою захисту населення. Вони вводять війська - і на Білорусі можна поставити хрест", - стверджує Лукашенко, цитує агенція новин "Інтерфакс-Захід" із посиланням та державне агентство "БелТА".

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Лукашенко вважає, що опоненти хочуть розосередити сили білоруських військових і правоохоронців, відволікти від внутрішньої ситуації і напружити їхні зусилля на зовнішньому кордоні. Одночасно з цим, за його словами, йде "активізація протестних настроїв і бандитизму в суспільстві".

Напередодні Лукашенко заявив про загрозу зовнішнього вторгнення з боку західного кордону з метою "відсікти" Гродненську область. "Тому що вони поставили за мету насамперед цю територію відсікти - гродненську. Вже польські прапори вивісили нещодавно", - стверджував Лукашенко. Він додав, що "зараз вітчизна в небезпеці", зауваживши, що війська НАТО не є "слабкими", а тому він вже "попередив" президента Росії про ситуацію в Білорусі.

Лукашенку "все зрозуміло" - це сценарій "кольорових революцій"

Також під час візитну на військовий полігон під Гродном Олександр Лукашенко запевнив, що проти Білорусі використовують сценарій "кольорових революцій".

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"Як ми і припускали, все йде за планом кольорових революцій з порушенням внутрішньополітичної ситуації в країні. Оригінальність і особливість ситуації полягає в тому, що підключено зовнішній фактор, що буває не завжди. Зазвичай вони розкручують всередині і скидають владу. Але оскільки влада у нас на місці, жорстко чинить опір, підключили зовнішній чинник", - описав особливості сценарію для Білорусі Лукашенко.

"Чорношкірі солдати" НАТО

Вперше про військову загрозу з боку НАТО Олександр Лукашенко заявив 16 серпня, коли він відкинув заклики провести новій вибори.

"Танки і літаки в 15 хвилинах льоту від наших кордонів. Натівські війська брязкають гусеницями біля наших воріт. Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна та її керівництво наказують провести нам нові вибори. Як тільки ми підемо на поводу у них - ми зірвемося в штопор", - лякав Лукашенко, виступаючи перед своїми прихильниками на мітингу на площі Незалежності в Мінську.

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За його словами, є загроза приходу солдатів НАТО у Білорусь. "Нам пропонують солдатів НАТО - чорношкірих, жовторотих і білявих. Нас хочуть одягнути в постоли і поганяти батогом. Невже ви цього не бачите. Якщо хтось цього хоче - без мене! Я ніколи не піду на злам нашої держави. Цьому не бувати", - запевнив Лукашенко.

Протести в Білорусі

Як повідомлялося, у Білорусі вже майже два тижні тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року. Вибори відбулися 9 серпня. Згідно із затвердженими ЦВК результатами, за Лукашенка проголосували 80,1 відсотка виборців, за Тихановську - 10,12 відсотка. Протести в перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями.

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Всього під час акцій протесту було затримано понад сім тисяч осіб, переважну більшість з них згодом відпустили. Сотні людей постраждали при затриманнях. За інформацією білоруської влади, загинуло троє людей, ООН заявляє про загибель чотирьох осіб. До теперішнього часу невідомо про порушення кримінальних справ щодо співробітників правоохоронних органів, які застосували надмірне насильство при затриманнях.

З 13 серпня протести почалися на багатьох білоруських підприємствах.

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