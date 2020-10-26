 Лукашенко змінив главу МВС Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Лукашенко змінив главу МВС Білорусі

Олександр Лукашенко призначив нового главу міністерства внутрішніх справ Білорусі. Також він заявив, що хоче посилити народні дружини.

Олександр Лукашенко призначив нового главу МВС Білорусі

Олександр Лукашенко призначив нового главу МВС Білорусі

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко призначив міністром внутрішніх справ країни Івана Кубрака замість Юрія Караєва. Про це повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Запад" у четвер, 29 жовтня.

Як зазначає агентство, Лукашенко також, ймовірно, зняв з посади держсекретаря Ради безпеки Білорусі Валерія Вакульчика і заступника голови МВС Білорусі Олександра Барсукова.

За даними держагентства БелТА, Вакульчика призначили помічником президента Білорусі - інспектором по Брестській області. А Караєв призначений на відповідну посаду по Гродненській області, а Барсуков - по Мінську.

Лукашенко заявив, що їх відправили на "дуже відповідальні ділянки країни". Він пов'язав ці кадрові перестановки "з тими подіями, перш за все, які відбулися". "Вони ще не закінчені, ми ще не знаємо, у що це може вилитися", заявив віе.

Новопризначений міністр внутрішніх справ Білорусі Іван Кубраков вважає своїми першочерговими завданнями забезпечити безпеку в Мінську і зміцнити кадровий потенціал МВС. Він додав, що зосередиться на "забезпеченні безпеки в Мінську".

Лукашенко заговорив про народні дружини

Також Лукашенко заявив, що хоче посилити роботу народних дружин, щоб вони "стрепенулися" і забезпечили захист "своїх будинків". "Нам треба зробити неформальною роботу народних дружин. Вони почали працювати, але ще не на повну", - сказав він і запропонував залучати в ці мобільні загони колишніх військовослужбовців, зокрема зі зброєю.

Читайте також: Як Лукашенко намагається заспокоїти білорусів змінами до конституції

"Народний ультиматум" і страйк

Нагадаємо, що 25 жовтня збіг термін "народного ультиматуму", який опозиція висунула Лукашенку. У цей день протестувальники вкотре вийшли на вулиці країни. За даними опозиції, у Мінську на акції протесту зібралися "понад 100 тисяч учасників".  В МВС країни повідомили про затримання на акціях 25 жовтня 520 людей.

Наступного дня після завершення терміну "народного ультиматуму" в Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк. У ньому взяли участь робітники декількох заводів і студенти університетів, низка магазинів також були зачинені з різних причин. 27 жовтня за участь в акціях затримали 581 особу, повідомило МВС країни, з них 486 - у Мінську. Затримували протестувальників також у Бресті, Гродні, Ліді тощо. 

Дивитись відео 02:18

Страйк студентів і робітників у Білорусі (26.10.2020)

Дивитись відео 00:45

Гумові кулі та світлошумові гранати в Мінську (25.10.2020)

Також за темою

Belarus Präsident Alexander Lukaschenko

Лукашенко віддав наказ розганяти протестувальників у неділю в Мінську 28.10.2020

Олександр Лукашенко заявив, що віддав наказ розігнати протестувальників у Мінську 25 жовтня, щоб "убезпечити людей". Того дня силовики застосували гумові кулі та світлошумові гранати проти учасників акції протесту.

Протести в Білорусі: останній день "народного ультиматуму" (25.10.2020) 25.10.2020

З понеділка, 26 жовтня, у Білорусі має розпочатися загальнонаціональний страйк. А напередодні, в останній день "народного ультиматуму", в Мінську відбулася одна з наймасовіших акцій протесту за останній місяць попри затримання і перешкоджання силовиків.

Weißrussland | Alexander Lukaschenko

Лукашенко бачить ознаки тероризму у діях протестувальників 27.10.2020

Олександр Лукашенко погрожує реакцією на дії протестувальників, які, на його думку, вже перейшли "червону межу" за багатьма напрямками.

Реклама

Докладно

Гаджети й діти: чи варто забороняти смартфони в школах?

Гаджети й діти: чи варто забороняти смартфони в школах?

Українським школярам можуть заборонити смартфони на уроках. Відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді.  

Північний потік-2: чому містечко Засніц отримало погрози від США (picture-alliance/Fotostand/freitag)

"Північний потік-2": чому США погрожують німцям (відео)

США розширили санкції проти "Північного потоку-2". Містечко Засніц у Німеччині отримало… листи з погрозами з-за океану.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  