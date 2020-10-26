Лукашенко змінив главу МВС Білорусі

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко призначив міністром внутрішніх справ країни Івана Кубрака замість Юрія Караєва. Про це повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Запад" у четвер, 29 жовтня.

Як зазначає агентство, Лукашенко також, ймовірно, зняв з посади держсекретаря Ради безпеки Білорусі Валерія Вакульчика і заступника голови МВС Білорусі Олександра Барсукова.

За даними держагентства БелТА, Вакульчика призначили помічником президента Білорусі - інспектором по Брестській області. А Караєв призначений на відповідну посаду по Гродненській області, а Барсуков - по Мінську.

Лукашенко заявив, що їх відправили на "дуже відповідальні ділянки країни". Він пов'язав ці кадрові перестановки "з тими подіями, перш за все, які відбулися". "Вони ще не закінчені, ми ще не знаємо, у що це може вилитися", заявив віе.

Новопризначений міністр внутрішніх справ Білорусі Іван Кубраков вважає своїми першочерговими завданнями забезпечити безпеку в Мінську і зміцнити кадровий потенціал МВС. Він додав, що зосередиться на "забезпеченні безпеки в Мінську".

Лукашенко заговорив про народні дружини

Також Лукашенко заявив, що хоче посилити роботу народних дружин, щоб вони "стрепенулися" і забезпечили захист "своїх будинків". "Нам треба зробити неформальною роботу народних дружин. Вони почали працювати, але ще не на повну", - сказав він і запропонував залучати в ці мобільні загони колишніх військовослужбовців, зокрема зі зброєю.

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"Народний ультиматум" і страйк

Нагадаємо, що 25 жовтня збіг термін "народного ультиматуму", який опозиція висунула Лукашенку. У цей день протестувальники вкотре вийшли на вулиці країни. За даними опозиції, у Мінську на акції протесту зібралися "понад 100 тисяч учасників". В МВС країни повідомили про затримання на акціях 25 жовтня 520 людей.

Наступного дня після завершення терміну "народного ультиматуму" в Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк. У ньому взяли участь робітники декількох заводів і студенти університетів, низка магазинів також були зачинені з різних причин. 27 жовтня за участь в акціях затримали 581 особу, повідомило МВС країни, з них 486 - у Мінську. Затримували протестувальників також у Бресті, Гродні, Ліді тощо.

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