Лукашенко звинуватив Росію і Польщу у втручанні у вибори

Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив про втручання у внутрішні справи і президентські вибори в країні з боку Росії та Польщі. За словами Лукашенка, він планує обговорити це питання з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Вони (опоненти влади. - Ред.) що, нас штовхають на нечесність таку, як вони поводяться? Ясно, що там за ними ляльководи стоять. Вони і з одного, і з іншого боку. І в Польщі живуть, і з Росії підкидають. Ми про це з президентом Путіним поговоримо найближчим часом при зустрічі, але ця ситуація дуже складна. Застосовуються найсучасніші фальшиві технології, йде втручання з-за кордону в наші вибори, внутрішні справи", - заявив Лукашенко в четвер, 25 червня, цитує агентство новин "Інтерфакс".

"Але ми не ядерна держава. Ми не можемо взяти ядерну боєголовку, розмахувати і кричати, або говорити про гіперзвукову зброю, що ми вам відповімо. Ми звичайна середньоєвропейська країна, миролюбна, націлена на спокійне життя. І комусь погрожувати у зв'язку з цим ми просто не можемо", - додав Лукашенко, не наводячи конкретні приклади втручання.

У Москві заперечують втручання

У Кремлі відреагували на звинувачення Лукашенка, запевняючи, що Росія ніколи не втручалася і не планує втручатися у виборчий процес у Білорусі.

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"Тут можна відповісти однозначно, що Російська Федерація ніколи не втручалася, не втручається і не збирається втручатися в чиїсь електоральні процеси, тим більше, які проходять у нашого союзника - Білорусі", - заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву Лукашенка.

За словами Пєскова, висуваючи такі звинувачення, потрібно навести "якісь аргументи".

Вибори 9 серпня

Вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня. З початку передвиборчої кампанії у Білорусі відбуваються затримання активістів, журналістів та альтернативних президенту країни Олександру Лукашенку кандидатів.

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З 12 суперників Лукашенка більше всього підписів, 426 тисяч, зібрав ексглава "Белгазпромбанку" Віктор Бабаріко. 18 червня його затримали разом з сином Едуардом під час спроби здати у виборчкоми частину цих підписів. Бабаріку та його сину закидають фінансові злочини. На знак протесту проти затримання ексбанкіра та його сина, а також на підтримку альтернативних Лукашенку кандидатів ввечері того ж дня у Мінську пройшли пікети солідарності. Мітингарі вишикувались у ланцюг в центрі міста та скандували антилукашенківські гасла.

19 червня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про зрив "масштабного плану з дестабілізації" країни. Правоохоронні органи Білорусі заявляли, що за Бабаріком стоять "великі начальники з "Газпрому"".