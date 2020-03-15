Лукашенко заявив, що Росія "палахтить" від коронавірусу, та образився на закриття кордону

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не бачить необхідності в закритті зовнішніх кордонів країни у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.
"Нам не потрібно закриватися ні від поляків, ні від росіян, ні від українців. Вони хочуть - нехай закриваються. Нам не треба цього робити, тому що це пусте. Закриватися все одно ми не зможемо, це - неможливо", - сказав Лукашенко, цитує білоруська державна інформаційна агенція БелТА.
За словами Лукашенка, ситуація із закриттям Росією свого кордону з Білоруссю через коронавірус не те, щоби викликає дуже сильне занепокоєння, але вимагає уваги.
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"Тема варта того, щоб подумати, як нам діяти відповідно й адекватно. Дивно, що в російському уряді ніхто не знає, що в Білорусі й Росії кордону немає, він не делімітований і не демаркований. У нас немає кордону, тому закривати нічого. Напевно, вони в себе вже встановили цей кордон. Це - їхня справа", - сказав він.
Лукашенко також висловив переконання, що в Білорусі ситуація є більш контрольованою, ніж в Росії: "У Білорусі порівняно спокійна ситуація, а Росія вся палахтить від коронавірусу. Так хто від кого повинен закриватися? Питання риторичне".
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На думку глави білоруської держави, в російському уряді "більше стурбовані, як Москву якимось парканом обгородити, і думають: не дай бог, уряд Російської Федерації заразиться".
Крім того, зазначив Лукашенко, в ситуації, що склалася, головне, щоб не постраждали люди і економіка.
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"А що думає уряд Росії в цій ситуації? Адже за рік 110 мільйонів тон вантажу перемістилося транзитом (через Білорусь. - Ред.). Вони що, через Україну домовилися возити? Так Україна давно закрилася. Через Прибалтику? Вона теж закрилася. Як вони будуть взагалі ці вантажі переміщати? Може, нам подумати, а раптом вірус в трубі з нафтою або з природним газом? 70 мільйонів тон нафти транспортують нафтопроводом"Дружба". Чим думали люди, коли приймали такі рішення?"- підсумував президент Білорусі.
Реакція Кремля
У свою чергу в Кремлі заявили, що розраховують на розуміння з боку білоруської влади у зв'язку з прийнятими Росією заходами у боротьбі з коронавірусом. Про це заявив у понеділок прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Ми розраховуємо на розуміння наших партнерів, тим більше нашого найближчого партнера й союзника - Білорусі. Під час пандемії цього коронавірусу ми розраховуємо на розуміння, але, безумовно, всі країни повинні вживати активних заходів щодо протидії поширенню цього захворювання", - сказав Пєсков. Так він на прохання журналістів прокоментував критику з боку Лукашенка на адресу Москви у зв'язку з рішенням про закриття спільного кордону.
Раніше 16 березня прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін заявив, що російський уряд прийняв рішення закрити кордон з Білоруссю для переміщення громадян.
У Росії станом на 16 березня зафіксовано 93 випадки зараження новим коронавірусною, у Білорусі - 36.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Пандемією коронавірусу охоплено понад 150 країн
Загальна кількість заражених коронавірусом в світі до середини березня, за даними Університету Джона Хопкінса (США), перевищила 155 тисяч осіб. Пандемія, за даними ВООЗ, охопила понад 150 країн і територій. Одужали понад 70 тисяч людей, близько 6 тисяч померли від хвороби, спричиненої коронавірусною інфекцією.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Італія: вся країна на карантині
Максимальне число заражень і смертей від коронавірусу SARS-CoV-2 в Європі виявлено в Італії. До середини березня кількість інфікованих перевищила 15 тисяч, летальних - понад тисяча випадків. 9 березня італійська влада запровадила карантин на всій території країни. Нині всі публічні заходи скасовані, навчальні установи і музеї закриті, не працюють магазини (крім продуктових) і ресторани.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Європа намагається захиститися від коронавірусу
Влада країн ЄС посилила прикордонний контроль, побоюючись стрімкого поширення коронавірусу. Cловенія і Австрія закрили кордон з Італією. У Чехії, Польщі, Словенії, Австрії, Греції скасовані заняття у всіх навчальних закладах. На фотографії - медичний працівник на кордоні Австрії з Італією вимірює температуру водієві автомобіля. Підвищена температура - привід для заборони на в'їзд в країну.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
США заборонили в'їзд європейцям
З 13 березня накладається заборона на в'їзд у США для європейців, хто протягом останніх 14 днів до в'їзду до США перебував у Німеччині або в іншій країні Шенгенської зони. Як наголошує український МЗС, ця заборона стосується й українців. Лідери ЄС уже висловили обурення одностороннім рішенням США, що ухвалювалось навіть без попередніх консультацій.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Ізраїль: 14-денний карантин для всіх, хто в'їжджає
В Ізраїлі станом на 12 березня коронавірус був діагностований у 130 осіб. З метою боротьби з поширенням захворювання там введений 14-ти денний карантин для всіх, хто в'їжджає. Громадяни інших країн повинні довести, що у них є місце проживання і необхідні кошти для дотримання карантину - інакше їм відмовлять у в'їзді. Карантин може торкнутися 300 тисяч із 9-мільйонного населення Ізраїлю.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
По всьому світу скасовують заходи
Через поширення коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу скасовують публічні заходи. В Ірландії відмовилися від усіх парадів в День святого Патріка 17 березня (на фото), у Франції та у ФРН заборонили масові заходи з кількістю учасників понад тисячу осіб. У Німеччині не проводять ярмарки, скасовують театральні вистави, припинено роботу шкіл і дитячих садків.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Ажіотаж на дезінфікуючі засоби
Через спалах коронавірусу в Німеччині спостерігається ажіотаж на засоби дезінфекції та рідке мило. У супермаркетах і магазинах побутової хімії спорожніли полиці, які раніше були заповнені різноманітними флаконами і тюбиками з антисептиками. У деяких магазинах висять оголошення: адміністрація обіцяє покупцям якомога швидше відновити наявність цих товарів в асортименті.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Хто найбільш схильний до коронавірусної інфекції?
Найбільш небезпечною коронавірусна інфекція є для літніх людей старших 80 років і людей з хронічними серцево-судинними, респіраторними захворюваннями, діабетом і гіпертонією. Саме в цих групах максимальний ризик летальних наслідків. Ще одна група ризику - медичні працівники. У більшості пацієнтів - близько 80 відсотків - хвороба проходить у легкій або відносно легкій формі.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Німеччина: перші жертви коронавірусу
До 25 лютого в Німеччині було зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом в Баварії. Потім число стало різко зростати. До середини березня кількість інфікованих перевищила 3 тисячі осіб. Більшість з них - у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. До середини березня зафіксували уже вісім смертей від коронавірусу.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
В Україні перший летальний випадок на коронавірус
В Україні станом на 14 березня зареєстровано три лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Один з них - летальний. У МОЗ прогнозують зростання кількості захворювань. З 12 березня уряд запровадив карантин в навчальних закладах строком на три тижні. Обмежено також проведення масових заходів.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Коронавірус дістався до Росії
Число інфікованих коронавірусом в Росії зросло до близько 50. У Москві запроваджений режим підвищеної готовності. Указом мера Москви громадяни, які прибули в столицю з "неблагополучних країн", зобов'язуються провести 14 днів на домашньому карантині. Собянін також заявив про будівництво нової лікарні для хворих через коронавірус у Троїцькому адміністративному окрузі Москви.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Іран: ситуація залишається складною
Найбільшим осередком поширення коронавірусу після Китаю та Італії став Іран: до середини березня там зареєстровано понад 12 тисяч хворих і понад 600 смертей. Не виключають, що насправді цифри можуть бути набагато вищими. Намагаючись запобігти поширенню вірусу, іранські міста рясно заливають засобами дезінфекції.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Китай: епідемія коронавірусу пішла на спад
Тим часом в Китаї число нових заражень знижується: 11 березня зафіксовано лише 15 нових випадків. В країні одужали понад 50 тисяч людей, тож лікарні, побудовані для інфікованих вірусом, закривають. На фото - медики одного з тимчасових госпіталів в Ухані на церемонії його закриття. Всього в Китаї коронавірусною інфекцією заразились 80,9 тисячі осіб, померли 3,1 тисячі.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Коли з'явиться вакцина від коронавірусу?
Число лабораторій, які працюють над створенням вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу, неможливо порахувати. Вчені вже створили кілька варіантів вакцини і тестують їх на тваринах. Але за найсприятливішого перебігу подій, на ринку вакцина може з'явитися не раніше середини 2021 року, прогнозують фахівці.
Автор: Марина Барановська, Олександр Куницький