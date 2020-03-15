 Лукашенко заявив, що Росія ″палахтить″ від коронавірусу, та образився на закриття кордону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Лукашенко заявив, що Росія "палахтить" від коронавірусу, та образився на закриття кордону

За словами Олександра Лукашенка, у Білорусі порівняно спокійно, а Росія вся палахтить. Він звернув увагу на те, що в Білорусі й Росії немає делімітованого кордону.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не бачить необхідності в закритті зовнішніх кордонів країни у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

"Нам не потрібно закриватися ні від поляків, ні від росіян, ні від українців. Вони хочуть - нехай закриваються. Нам не треба цього робити, тому що це пусте. Закриватися все одно ми не зможемо, це - неможливо", - сказав Лукашенко, цитує білоруська державна інформаційна агенція БелТА.

За словами Лукашенка, ситуація із закриттям Росією свого кордону з Білоруссю через коронавірус не те, щоби викликає дуже сильне занепокоєння, але вимагає уваги.

Читайте також: Польща та Данія також закривають свої кордони для іноземців

"Тема варта того, щоб подумати, як нам діяти відповідно й адекватно. Дивно, що в російському уряді ніхто не знає, що в Білорусі й Росії кордону немає, він не делімітований і не демаркований. У нас немає кордону, тому закривати нічого. Напевно, вони в себе вже встановили цей кордон. Це - їхня справа", - сказав він.

Лукашенко також висловив переконання, що в Білорусі ситуація є більш контрольованою, ніж в Росії: "У Білорусі порівняно спокійна ситуація, а Росія вся палахтить від коронавірусу. Так хто від кого повинен закриватися? Питання риторичне".

Читайте також: Росія та Білорусь припиняють пасажирське залізничне сполучення з Україною

На думку глави білоруської держави, в російському уряді "більше стурбовані, як Москву якимось парканом обгородити, і думають: не дай бог, уряд Російської Федерації заразиться".

Крім того, зазначив Лукашенко, в ситуації, що склалася, головне, щоб не постраждали люди і економіка.

Читайте також: Коронавірус: Естонія і Литва закривають кордони

"А що думає уряд Росії в цій ситуації? Адже за рік 110 мільйонів тон вантажу перемістилося транзитом (через Білорусь. - Ред.). Вони що, через Україну домовилися возити? Так Україна давно закрилася. Через Прибалтику? Вона теж закрилася. Як вони будуть взагалі ці вантажі переміщати? Може, нам подумати, а раптом вірус в трубі з нафтою або з природним газом? 70 мільйонів тон нафти транспортують нафтопроводом"Дружба". Чим думали люди, коли приймали такі рішення?"- підсумував президент Білорусі.

Реакція Кремля

У свою чергу в Кремлі заявили, що розраховують на розуміння з боку білоруської влади у зв'язку з прийнятими Росією заходами у боротьбі з коронавірусом. Про це заявив у понеділок прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ми розраховуємо на розуміння наших партнерів, тим більше нашого найближчого партнера й союзника - Білорусі. Під час пандемії цього коронавірусу ми розраховуємо на розуміння, але, безумовно, всі країни повинні вживати активних заходів щодо протидії поширенню цього захворювання", - сказав Пєсков. Так він на прохання журналістів прокоментував критику з боку Лукашенка на адресу Москви у зв'язку з рішенням про закриття спільного кордону.

Раніше 16 березня прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін заявив, що російський уряд прийняв рішення закрити кордон з Білоруссю для переміщення громадян.

У Росії станом на 16 березня зафіксовано 93 випадки зараження новим коронавірусною, у Білорусі - 36.

  • Молода людина в захисній масці

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Пандемією коронавірусу охоплено понад 150 країн

    Загальна кількість заражених коронавірусом в світі до середини березня, за даними Університету Джона Хопкінса (США), перевищила 155 тисяч осіб. Пандемія, за даними ВООЗ, охопила понад 150 країн і територій. Одужали понад 70 тисяч людей, близько 6 тисяч померли від хвороби, спричиненої коронавірусною інфекцією.

  • Італійський військовослужбовець зупиняє машину для контролю

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Італія: вся країна на карантині

    Максимальне число заражень і смертей від коронавірусу SARS-CoV-2 в Європі виявлено в Італії. До середини березня кількість інфікованих перевищила 15 тисяч, летальних - понад тисяча випадків. 9 березня італійська влада запровадила карантин на всій території країни. Нині всі публічні заходи скасовані, навчальні установи і музеї закриті, не працюють магазини (крім продуктових) і ресторани.

  • Медичний працівник на кордоні Австрії з Італією вимірює температуру водієві автомобіля з Італії.

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Європа намагається захиститися від коронавірусу

    Влада країн ЄС посилила прикордонний контроль, побоюючись стрімкого поширення коронавірусу. Cловенія і Австрія закрили кордон з Італією. У Чехії, Польщі, Словенії, Австрії, Греції скасовані заняття у всіх навчальних закладах. На фотографії - медичний працівник на кордоні Австрії з Італією вимірює температуру водієві автомобіля. Підвищена температура - привід для заборони на в'їзд в країну.

  • Статуя Свободи

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    США заборонили в'їзд європейцям

    З 13 березня накладається заборона на в'їзд у США для європейців, хто протягом останніх 14 днів до в'їзду до США перебував у Німеччині або в іншій країні Шенгенської зони. Як наголошує український МЗС, ця заборона стосується й українців. Лідери ЄС уже висловили обурення одностороннім рішенням США, що ухвалювалось навіть без попередніх консультацій.

  • Волонтери в захисних костюмах на виборах в Ізраїлі

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Ізраїль: 14-денний карантин для всіх, хто в'їжджає

    В Ізраїлі станом на 12 березня коронавірус був діагностований у 130 осіб. З метою боротьби з поширенням захворювання там введений 14-ти денний карантин для всіх, хто в'їжджає. Громадяни інших країн повинні довести, що у них є місце проживання і необхідні кошти для дотримання карантину - інакше їм відмовлять у в'їзді. Карантин може торкнутися 300 тисяч із 9-мільйонного населення Ізраїлю.

  • Парад у День Святого Патрика в Дубліні

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    По всьому світу скасовують заходи

    Через поширення коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу скасовують публічні заходи. В Ірландії відмовилися від усіх парадів в День святого Патріка 17 березня (на фото), у Франції та у ФРН заборонили масові заходи з кількістю учасників понад тисячу осіб. У Німеччині не проводять ярмарки, скасовують театральні вистави, припинено роботу шкіл і дитячих садків.

  • Дезінфікуючі засоби в магазині

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Ажіотаж на дезінфікуючі засоби

    Через спалах коронавірусу в Німеччині спостерігається ажіотаж на засоби дезінфекції та рідке мило. У супермаркетах і магазинах побутової хімії спорожніли полиці, які раніше були заповнені різноманітними флаконами і тюбиками з антисептиками. У деяких магазинах висять оголошення: адміністрація обіцяє покупцям якомога швидше відновити наявність цих товарів в асортименті.

  • Палата інтенсивної терапії в лікарні в Ухані

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Хто найбільш схильний до коронавірусної інфекції?

    Найбільш небезпечною коронавірусна інфекція є для літніх людей старших 80 років і людей з хронічними серцево-судинними, респіраторними захворюваннями, діабетом і гіпертонією. Саме в цих групах максимальний ризик летальних наслідків. Ще одна група ризику - медичні працівники. У більшості пацієнтів - близько 80 відсотків - хвороба проходить у легкій або відносно легкій формі.

  • Вхід в університетську клініку Дюссельдорфа

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Німеччина: перші жертви коронавірусу

    До 25 лютого в Німеччині було зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом в Баварії. Потім число стало різко зростати. До середини березня кількість інфікованих перевищила 3 тисячі осіб. Більшість з них - у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. До середини березня зафіксували уже вісім смертей від коронавірусу.

  • Дезінфекція міського автобусу з метою запобігання поширенню коронавірусу

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    В Україні перший летальний випадок на коронавірус

    В Україні станом на 14 березня зареєстровано три лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Один з них - летальний. У МОЗ прогнозують зростання кількості захворювань. З 12 березня уряд запровадив карантин в навчальних закладах строком на три тижні. Обмежено також проведення масових заходів.

  • Машина швидкої допомоги з медиком в захисному костюмі і пацієнтом в масці

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Коронавірус дістався до Росії

    Число інфікованих коронавірусом в Росії зросло до близько 50. У Москві запроваджений режим підвищеної готовності. Указом мера Москви громадяни, які прибули в столицю з "неблагополучних країн", зобов'язуються провести 14 днів на домашньому карантині. Собянін також заявив про будівництво нової лікарні для хворих через коронавірус у Троїцькому адміністративному окрузі Москви.

  • Заходи боротьби з коронавірусом в Ірані

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Іран: ситуація залишається складною

    Найбільшим осередком поширення коронавірусу після Китаю та Італії став Іран: до середини березня там зареєстровано понад 12 тисяч хворих і понад 600 смертей. Не виключають, що насправді цифри можуть бути набагато вищими. Намагаючись запобігти поширенню вірусу, іранські міста рясно заливають засобами дезінфекції.

  • Медики одного з тимчасових госпіталів в Ухані на церемонії його закриття

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Китай: епідемія коронавірусу пішла на спад

    Тим часом в Китаї число нових заражень знижується: 11 березня зафіксовано лише 15 нових випадків. В країні одужали понад 50 тисяч людей, тож лікарні, побудовані для інфікованих вірусом, закривають. На фото - медики одного з тимчасових госпіталів в Ухані на церемонії його закриття. Всього в Китаї коронавірусною інфекцією заразились 80,9 тисячі осіб, померли 3,1 тисячі.

  • Вчений в німецькій лабораторії працює над створенням вакцини проти коронавірусу

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Коли з'явиться вакцина від коронавірусу?

    Число лабораторій, які працюють над створенням вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу, неможливо порахувати. Вчені вже створили кілька варіантів вакцини і тестують їх на тваринах. Але за найсприятливішого перебігу подій, на ринку вакцина може з'явитися не раніше середини 2021 року, прогнозують фахівці.

    Автор: Марина Барановська, Олександр Куницький


 

DW.COM

COVID-19: через коронавірус Німеччина частково закрила кордон з п'ятьма країнами

Перетин кордону дозволений тільки для транспортування товарів та виконання робіт. Німців закликають повернутись з-за кордону додому через пов'язане з пандемією COVID-19 припинення транспортного сполучення. (16.03.2020)  

Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

Що відбувається в країнах, охоплених пандемією SARS-CoV-2, як влада і жителі намагаються боротися з поширенням коронавірусу - у фотогалереї DW. (12.03.2020)  

Також за темою

Zug nach Moskau am Lemberger HBF

Росія та Білорусь припиняють пасажирське залізничне сполучення з Україною 15.03.2020

Таке рішення залізничними операторами Росії й Білорусі ухвалене після оголошення Україною наміру закрити з 17 березня пункти пропуску на кордоні.

Grenzschließung Polen Deutschland Slubice Coronakrise

Поляки повертаються додому: на кордоні з Німеччиною - черги на 5-7 годин 15.03.2020

Автомобілісти, які бажають потрапити до Польщі, змушені стояти в чергах на німецько-польському кордоні від п'яти до семи годин.

Schreckensnachricht empfangen Symbolbild

Українців інформуватимуть про коронавірус за допомогою смс-повідомлень 14.03.2020

Технічне виконання цього рішення прем'єр-міністр Денис Шмигаль поклав на міністерство цифрової трансформації і мінінфраструктури.

Реклама

Докладно

З 17 березня транспортне сполучення між ЄС та Україною буде припиненне

Як Україна евакуюватиме громадян після закриття кордонів

Близько 1800 українців не можуть вчасно повернутися додому. МЗС обіцяє їм евакуацію, зокрема, і спецрейсами.  

Boeing 737 Max (Reuters/G. He)

Авіакомпанії різко скорочують графіки перельотів

Провідні авіалінії скорочують обсяг авіаперевезень на 70-90 відсотків.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  