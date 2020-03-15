Лукашенко заявив, що Росія "палахтить" від коронавірусу, та образився на закриття кордону

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не бачить необхідності в закритті зовнішніх кордонів країни у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

"Нам не потрібно закриватися ні від поляків, ні від росіян, ні від українців. Вони хочуть - нехай закриваються. Нам не треба цього робити, тому що це пусте. Закриватися все одно ми не зможемо, це - неможливо", - сказав Лукашенко, цитує білоруська державна інформаційна агенція БелТА.

За словами Лукашенка, ситуація із закриттям Росією свого кордону з Білоруссю через коронавірус не те, щоби викликає дуже сильне занепокоєння, але вимагає уваги.

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"Тема варта того, щоб подумати, як нам діяти відповідно й адекватно. Дивно, що в російському уряді ніхто не знає, що в Білорусі й Росії кордону немає, він не делімітований і не демаркований. У нас немає кордону, тому закривати нічого. Напевно, вони в себе вже встановили цей кордон. Це - їхня справа", - сказав він.

Лукашенко також висловив переконання, що в Білорусі ситуація є більш контрольованою, ніж в Росії: "У Білорусі порівняно спокійна ситуація, а Росія вся палахтить від коронавірусу. Так хто від кого повинен закриватися? Питання риторичне".

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На думку глави білоруської держави, в російському уряді "більше стурбовані, як Москву якимось парканом обгородити, і думають: не дай бог, уряд Російської Федерації заразиться".

Крім того, зазначив Лукашенко, в ситуації, що склалася, головне, щоб не постраждали люди і економіка.

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"А що думає уряд Росії в цій ситуації? Адже за рік 110 мільйонів тон вантажу перемістилося транзитом (через Білорусь. - Ред.). Вони що, через Україну домовилися возити? Так Україна давно закрилася. Через Прибалтику? Вона теж закрилася. Як вони будуть взагалі ці вантажі переміщати? Може, нам подумати, а раптом вірус в трубі з нафтою або з природним газом? 70 мільйонів тон нафти транспортують нафтопроводом"Дружба". Чим думали люди, коли приймали такі рішення?"- підсумував президент Білорусі.

Реакція Кремля

У свою чергу в Кремлі заявили, що розраховують на розуміння з боку білоруської влади у зв'язку з прийнятими Росією заходами у боротьбі з коронавірусом. Про це заявив у понеділок прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ми розраховуємо на розуміння наших партнерів, тим більше нашого найближчого партнера й союзника - Білорусі. Під час пандемії цього коронавірусу ми розраховуємо на розуміння, але, безумовно, всі країни повинні вживати активних заходів щодо протидії поширенню цього захворювання", - сказав Пєсков. Так він на прохання журналістів прокоментував критику з боку Лукашенка на адресу Москви у зв'язку з рішенням про закриття спільного кордону.

Раніше 16 березня прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін заявив, що російський уряд прийняв рішення закрити кордон з Білоруссю для переміщення громадян.

У Росії станом на 16 березня зафіксовано 93 випадки зараження новим коронавірусною, у Білорусі - 36.