 Лукашенко заявив, що безсимптомно перехворів коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2020

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Новини

Лукашенко заявив, що безсимптомно перехворів коронавірусом

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що безсимптомно переніс коронавірус "на ногах". За його словами, напередодні лікарі зробили такий висновок.

Олександр Лукашенко заявив, що безсимптомно перехворів коронавірусом

Олександр Лукашенко заявив, що безсимптомно перехворів коронавірусом

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що безсимптомно перехворів на коронавірус та переніс хворобу "на ногах". Про це він розповів у вівторок, 28 липня, на зустрічі з керівництвом та особовим складом відомств системи забезпечення національної безпеки, передає агенція новин БелТА.

"Я прошу вибачення за свій голос. Останнім часом доводиться дуже багато говорити. Але найдивовижніше те, ви сьогодні зустрічаєтеся з людиною, яка на ногах примудрилася перенести коронавірус. Такий висновок зробили вчора лікарі. Безсимптомно", - стверджує Лукашенко.

"Як я і говорив, 97 відсотків населення у нас переносять цю заразу безсимптомно. Слава богу, що мені вдалося потрапити в цю когорту безсимптомних (...) Нарешті і я потрапив в золотий фонд Білорусі, перенісши цей вірус", - зазначив президент Білорусі.

Читайте також: У Мінську провели військовий парад попри епідемію коронавірусу

Раніше Лукашенко применшував небезпеку зараження коронавірусом. Зокрема, в Мінську на тлі епідемії COVID-19 у країні провели військовий парад 9 травня. У параді взяли участь близько трьох тисяч військовослужбовців.

Згідно з останніми даними Університету Джонса Хопкінса, у Білорусі офіційно підтверджено понад 67,3 тисяч інфікувань коронавірусом, 543 особи померли від COVID-19 та понад 60,6 тисяч одужали.

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