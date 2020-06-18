 Лукашенко заявив про зрив ″масштабного плану з дестабілізації″ Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Лукашенко заявив про зрив "масштабного плану з дестабілізації" Білорусі

Олександр Лукашенко заявив про зрив "масштабного плану з дестабілізації" Білорусі. До цього в країні пройшли пікети на підтримку альтернативних чинному президентові кандидатів на майбутніх виборах глави держави.

Олександр Лукашенко заявив про зрив масштабного плану з дестабілізації Білорусі

Олександр Лукашенко заявив про зрив "масштабного плану з дестабілізації" Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про зрив "масштабного плану з дестабілізації" країни. "Спостерігаючи за ситуацією протягом останньої доби, я бачу, що активізувалися певні сили, які починають діяти інтенсивно, розхитуючи ситуацію в країні. Ми це спостерігали, і давно", - заявив Лукашенко в п'ятницю, 19 червня, на нараді в Мінську з підтримки реального сектора економіки, передає агентство "БелТА".

"Однак нам все-таки вдалося зробити деякі кроки на випередження і зірвати масштабний план дестабілізації Білорусі (це не жарт і не залякування) і приведеня країни до якогось майдану, - продовжив білоруський президент. - Така була мета. Маски зірвані з певних не тільки ляльок, які у нас тут були, але і ляльководів, які сидять за межами Білорусі".

За словами Лукашенка, "сьогодні фокус всіх політичних інтересів сконцентрований на Білорусі - як із Заходу, так і зі Сходу". Він наголосив, що для нього "немає більшої цінності, ніж Білорусь, - суверенна і незалежна". "І на збереження цієї країни я піду, чого б мені це не коштувало", - продовжив він.

Читайте також: Чому нервує Лукашенко? Експерт про тактику Кремля у Білорусі

Масові затримання опозиціонерів у Білорусі

На 9 серпня в Білорусі заплановані вибори президента країни. Лукашенко керує республікою з 1994 року. Це - найдовший термін перебування на виборній посаді серед всіх європейських глав держав. 1 червня Лукашенко заявляв, що "знає цілі окремих вітродмувів" і не дозволить їм влаштувати "майданчик" перед виборами.

Читайте також: Лукашенко: Під час виборів майданів у Білорусі не буде

Термін збирання підписів потенційних кандидатів закінчується 19 червня. Напередодні в Мінську пройшли пікети на підтримку альтернативних чинному президентові кандидатів. Був затриманий претендент на посаду президента Віктор Бабаріко. Раніше затримали опозиціонера Миколу Статкевича, який також збирався балотуватися, і багатьох активістів, які збирали підписи за висунення опозиційних кандидатів.

Читайте також: У Білорусі масово затримують активістів

ЄС закликає Мінськ забезпечити справжню конкуренцію на виборах

Тим часом Європейський Союз закликав Мінськ забезпечити справжню політичну конкуренцію на президентських виборах 9 серпня. "Всі затримані активісти повинні бути випущені на свободу. Верховенство права має бути забезпечене. Народ Білорусі хоче демократичних виборів", - наголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Читайте також: Чому в Білорусі тимчасово забули про диктатора Лукашенка?

Дивитись відео 06:10

Чому Лукашенку не дає спокою "білоруський Навальний" (10.06.2020)

Також за темою

Russland Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko St. Petersburg

Чому нервує Лукашенко? Експерт про тактику Кремля у Білорусі 18.06.2020

Білорусь готується до виборів президента у серпні цього року. Експерт берлінського фонду Маршалла розповів, як Росія намагається вплинути на їхній результат.

Weißrussland Präsident Lukashenko

Лукашенко відправив уряд Білорусі у відставку 03.06.2020

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відправив уряд країни у відставку. Раніше він пояснював це необхідністю підвищити довіру виборців перед президентськими виборами.

Чому Лукашенку не дає спокою "білоруський Навальний" (10.06.2020) 10.06.2020

Сергій Тихановський - нині найвідоміший блогер Білорусі. Чому його так боїться білоруський президент Олександр Лукашенко? За що називають "білоруським Навальним"? І чому дружина Тихановського балотується на посаду президента Білорусі?

Реклама

Докладно

Пасажири мають носити маски та дотримуватись дистанції. На фото - аеропорт Дюссельдорфа

В аеропорт попри COVID-19: як пандемія змінила авіаподорожі

Відкриття кордонів в Європі збільшить потік людей в аеропортах - пасажири матимуть зважати на нові правила перельотів.  

За деякими прогнозами, електроніка може подорожчати на 5 відсотків (фотоілюстрація)

Чому в Україні подорожчають смартфони та папір?

Це наслідок ухвалення змін до закону про управління майновими правами правовласників.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  