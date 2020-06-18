Лукашенко заявив про зрив "масштабного плану з дестабілізації" Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про зрив "масштабного плану з дестабілізації" країни. "Спостерігаючи за ситуацією протягом останньої доби, я бачу, що активізувалися певні сили, які починають діяти інтенсивно, розхитуючи ситуацію в країні. Ми це спостерігали, і давно", - заявив Лукашенко в п'ятницю, 19 червня, на нараді в Мінську з підтримки реального сектора економіки, передає агентство "БелТА".

"Однак нам все-таки вдалося зробити деякі кроки на випередження і зірвати масштабний план дестабілізації Білорусі (це не жарт і не залякування) і приведеня країни до якогось майдану, - продовжив білоруський президент. - Така була мета. Маски зірвані з певних не тільки ляльок, які у нас тут були, але і ляльководів, які сидять за межами Білорусі".

За словами Лукашенка, "сьогодні фокус всіх політичних інтересів сконцентрований на Білорусі - як із Заходу, так і зі Сходу". Він наголосив, що для нього "немає більшої цінності, ніж Білорусь, - суверенна і незалежна". "І на збереження цієї країни я піду, чого б мені це не коштувало", - продовжив він.

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Масові затримання опозиціонерів у Білорусі

На 9 серпня в Білорусі заплановані вибори президента країни. Лукашенко керує республікою з 1994 року. Це - найдовший термін перебування на виборній посаді серед всіх європейських глав держав. 1 червня Лукашенко заявляв, що "знає цілі окремих вітродмувів" і не дозволить їм влаштувати "майданчик" перед виборами.

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Термін збирання підписів потенційних кандидатів закінчується 19 червня. Напередодні в Мінську пройшли пікети на підтримку альтернативних чинному президентові кандидатів. Був затриманий претендент на посаду президента Віктор Бабаріко. Раніше затримали опозиціонера Миколу Статкевича, який також збирався балотуватися, і багатьох активістів, які збирали підписи за висунення опозиційних кандидатів.

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ЄС закликає Мінськ забезпечити справжню конкуренцію на виборах

Тим часом Європейський Союз закликав Мінськ забезпечити справжню політичну конкуренцію на президентських виборах 9 серпня. "Всі затримані активісти повинні бути випущені на свободу. Верховенство права має бути забезпечене. Народ Білорусі хоче демократичних виборів", - наголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

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