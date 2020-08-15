Лукашенко заявив про допомогу Росії "за першого ж запиту"
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про домовленість з російським президентом Володимиром Путіним щодо надання всебічної допомоги з боку РФ за першого ж запиту.
Лукашенко заявив про допомогу Росії "за першого ж запиту"
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив у суботу, 15 серпня, що Росія за першого запиту надасть всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Білорусі у випадку зовнішніх військових загроз, передає агентство "Інтерфакс".
"Коли мова йде про військову складову, у нас є договір з Російською Федерацією в рамках Союзної держави і ОДКБ. Якраз ці моменти підходять під цей договір. Тому сьогодні з президентом Росії у мене відбулася тривала, ґрунтовна розмова про ситуацію. Повинен сказати, мене навіть дещо здивувало - (Путін. - Ред.) абсолютно обізнаний, що відбувається", - заявив Лукашенко, якого цитує держагентство БелТА.
"Олександр Лукашенко інформував про ситуацію в Білорусі, що склалася після президентських виборів. З обох сторін висловлена впевненість, що всі проблеми будуть незабаром врегульовані. Головне, щоб цими проблемами не скористалися деструктивні сили, які прагнуть до того, щоб завдати шкоди взаємовигідній співпраці двох країн в рамках Союзної держави", - йдеться в повідомленні пресслужби президента РФ.
Як повідомлялося, у Білорусі з 9 серпня відбуваються масові акції протесту та сутички демонстрантів із правоохоронними органами. Протестувальники не згодні з оприлюдненими результатами виборів глави держави, на яких, за даними ЦВК, нинішній президент Олександр Лукашенко набрав 80,1 відсотка голосів, а його основний суперник Світлана Тихановська - 10,12 відсотка.
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Протести в Білорусі: як ОМОН Лукашенка бив людей (14.08.2020)
Протести в Білорусі: як ОМОН Лукашенка бив людей (14.08.2020)
Ніч протестів у Білорусі
Жорсткий розгін
У тому, що протести в Білорусі після президентських виборів у неділю, 9 серпня, будуть розганяти, ніхто не сумнівався. Чинний президент Олександр Лукашенко останні місяці тільки те й робив, що постійно говорив про "кольорові революції" і "майдани", які він у країні не допустить. Але те, що ніч після голосування пройде настільки жорстко, очікував мало хто.
Ніч протестів у Білорусі
Щонайменше один загиблий
За даними правозахисників, внаслідок сутичок із силами безпеки загинув один протестувальник, десятки отримали травми. "Молодий чоловік отримав черепно-мозкову травму, несумісну з життям в результаті наїзду на нього спецтехніки на проспекті Переможців", - повідомив правозахисний центр "Вясна". Влада Білорусі, у свою чергу, заявляє, що під час сутичок постраждали десятки правоохоронців.
Ніч протестів у Білорусі
Очікуваний результат
Протестувальники вийшли на вулиці білоруських міст після закриття виборчих дільниць о 20 годині за місцевим часом. За попередніми офіційними даними, перемогу на виборах очікувано одержав чинний президент Олександр Лукашенко, здобувши понад 80 відстотків голосів.
Ніч протестів у Білорусі
Мінськ - центр протестів
Головні події післявиборної ночі відбувалися у Мінську на проспекті Переможців біля стели "Мінськ - місто герой". Згідно з різними оцінками, там зібралося до 5000 протестувальників. ОМОН намагався провести затримання активістів, але зіштовхнувся з опором. За даними ЗМІ, поліцейські застосовували проти активістів у Мінську світлошумові гранати.
Ніч протестів у Білорусі
Понад 10 тисяч демонстрантів
Як повідомляє інформагенція dpa, згідно з доступними в соцмережах відеоматеріалами, тільки в Мінську близько 10 тисяч осіб зібралося в центрі міста. Сили безпеки перекрили багато станцій метро. Громадяни повідомляли про збої в роботі інтернету. Ще сотні інших людей зібралися поблизу президентського палацу.
Ніч протестів у Білорусі
Тисячі затриманих
Пресслужба міністерства внутрішніх справ Білорусі повідомила 10 серпня про затримання напередодні за участь у "несанкціонованих масових акціях" близько трьох тисяч людей, із них близько тисячі - у Мінську. Загалом акції протесту відбулися у 33 населених пунктах.
Ніч протестів у Білорусі
Перед страхом ув'язнення
Голова Слідчого комітету (СК) Білорусі Іван Носкевич повідомив, що вже порушені кримінальні справи за фактами організації масових заворушень та участі в них. Учасникам протестів загрожує до 15 років позбавлення волі.
Ніч протестів у Білорусі
Розгублений протест
За відсутності зв'язку і лідера протесту в очах людей читалася розгубленість, повідомляє кореспондент DW. На вулиці Мінська вийшла молодь, велика частина життя якої пройшла за чинної влади, і яка не має успішного досвіду вуличних акцій. Крім того, ОМОН досить швидко почав діяти - відтісняв протестувальників і не давав їм змоги зібратися разом у великій кількості.