Лукашенко заявив про допомогу Росії "за першого ж запиту"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив у суботу, 15 серпня, що Росія за першого запиту надасть всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Білорусі у випадку зовнішніх військових загроз, передає агентство "Інтерфакс".

"Коли мова йде про військову складову, у нас є договір з Російською Федерацією в рамках Союзної держави і ОДКБ. Якраз ці моменти підходять під цей договір. Тому сьогодні з президентом Росії у мене відбулася тривала, ґрунтовна розмова про ситуацію. Повинен сказати, мене навіть дещо здивувало - (Путін. - Ред.) абсолютно обізнаний, що відбувається", - заявив Лукашенко, якого цитує держагентство БелТА.

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"І ми з ним домовилися: при першому ж нашому запиті буде надана всебічна допомога щодо забезпечення безпеки Республіки Білорусь", - сказав він.

Раніше в суботу президент РФ Володимир Путін і Лукашенко обговорили по телефону події, що відбуваються в Білорусії, і висловили впевненість, що всі проблеми будуть незабаром вирішені, повідомила пресслужба Кремля.

"Олександр Лукашенко інформував про ситуацію в Білорусі, що склалася після президентських виборів. З обох сторін висловлена впевненість, що всі проблеми будуть незабаром врегульовані. Головне, щоб цими проблемами не скористалися деструктивні сили, які прагнуть до того, щоб завдати шкоди взаємовигідній співпраці двох країн в рамках Союзної держави", - йдеться в повідомленні пресслужби президента РФ.

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Як повідомлялося, у Білорусі з 9 серпня відбуваються масові акції протесту та сутички демонстрантів із правоохоронними органами. Протестувальники не згодні з оприлюдненими результатами виборів глави держави, на яких, за даними ЦВК, нинішній президент Олександр Лукашенко набрав 80,1 відсотка голосів, а його основний суперник Світлана Тихановська - 10,12 відсотка.

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