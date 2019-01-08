 Лукашенко запевнив, що про об′єднання Білорусі та Росії ″не йдеться″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2019

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Новини

Лукашенко запевнив, що про об'єднання Білорусі та Росії "не йдеться"

Олександр Лукашенко переконаний, що союз з РФ може розвиватися лише на рівноправній основі. Наразі про об'єднання країн не йдеться, наголосив він.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Президент Білорусії Олександр Лукашенко виключив ймовірність об'єднання Білорусі і Росії, назвавши це питання "притягнутим за вуха".

"Занадто багато сьогодні - я аналізую ситуацію в нашому суспільстві, та й у росіян - йде розмов про об'єднання двох держав. (…) Я називаю ці питання дуже дурними, притягнутими за вуха для обговорення в нашому суспільстві ", - заявив Лукашенко у четвер, 10 січня, додавши також, що питання про об'єднання немає на порядку денному, повідомляє агенція "Інтерфакс-Захід".

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Президент України Петро Порошенко наголосив на важливості того, аби Росія не використовувала Білорусь для здійснення агресивних дій щодо України. У Гомелі триває перший форум регіонів Білорусі та України. (26.10.2018)

Олександр Лукашенко повідомив, що Петро Порошенко відкинув його ідею щодо контролю на російсько-українському кордоні. З цією пропозицією білоруський президент виступив ще наприкінці жовтня. (14.12.2018)

Виступаючи в Мінську на нараді щодо соціально-економічного розвитку країни в 2019 році, Лукашенко нагадав, що Білорусь і Росія свого часу підписали договір про створення союзної держави і розбудовували свої відносини згідно з цим документом. Президент Білорусі заявив, що союз з Росією може розвиватися лише на рівноправній основі. "Тому що це фундаментальні принципи побудови будь-якого союзу. Немає рівноправної основи - немає союзу", -  підкреслив Лукашенко.

Необхідно також зважати і на думку народу Білорусі і РФ, переконаний президент Білорусі. "Ми весь час, формуючи цей союз, повинні оглядатися на думку наших людей. Тому з багатьох-багатьох причин, ви самі розумієте, про об'єднання двох держав не йдеться ", - підсумував Лукашенко.

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