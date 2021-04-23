Лукашенко готує декрет про перехід влади у разі своєї смерті

Білоруський правитель Олександр Лукашенко має намір підписати декрет про те, що в разі надзвичайної ситуації, зокрема, його загибелі, президентські повноваження перейдуть до Ради безпеки країни. Про це він заявив у суботу, 24 квітня, під час поїздки в Наровлянський район Гомельської області, передає державне інформагентство БелТА.

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"Скажіть, якщо завтра немає президента, ви гарантуєте, що все буде нормально? - наводить агентство слова Лукашенка. - Президента застрелили - назавтра Рада безпеки буде наділена повноваженнями". За його словами, він планує вже невдовзі підписати документ про те, як буде вибудувана влада в країні в разі "якщо раптом".

"Замах на життя" Лукашенка

Трьома днями раніше чотирьом затриманим у справі про підготовку "замаху на життя" Лукашенка і "збройного заколоту" було висунуто обвинувачення в змові з метою захоплення влади. Про запобігання "військового перевороту" в Білорусі 17 квітня заявила ФСБ Росії. Російське силове відомство стверджувало, що філолог і політолог Олександр Федута та адвокат Юрій Зенкович, затримані в Москві 13 і 14 квітня, мали намір повалити в Білорусі конституційний лад, а також "фізично усунути" Лукашенка.

В білоруській опозиції інформацію про спробу путчу назвали провокацією спецслужб.

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