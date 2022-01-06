Лукашенко: В Україні нема кому воювати, війна триватиме три-чотири дні

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна не воюватиме з його країною та Росією. Якщо таке станеться, за його припущенням, війна триватиме кілька днів.

"Україна ніколи з нами не воюватиме. Ця війна триватиме, ну максимум, три-чотири дні. Там не буде кому проти нас воювати", - сказав Лукашенко в інтерв'ю російському телеведучому Володимиру Соловйову для його YouTube-каналу.

"Ті, кого показують із цими дерев'яними автоматами, як вони тренуються… То ми зараз вийдемо з тобою до сусідньої зали, знімемо на мобільний телефон це тренування і покажемо", - процитувало у суботу, 5 лютого розмову білоруське держагентство "БелТа".

Лукашенко також переконаний, що на Заході розуміють "безперспективність війни з силами ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку - Ред.)". Ми не говоримо про ядерну якусь та іншу зброю. Але нас краще не чіпати", - пригрозив він.

Спільні військові навчання Росії і Білорусії, 2 лютого, Білорусь

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Нагадаємо, до ОДКБ входять Росія, Вірменія, Киргизстан, Таджикистан та Білорусь. Нещодавно для придушення протестів у Казахстані вперше було використано спільний "миротворчий" контингент держав. Основу контингенту скала російська армія.

Заяви Лукашенко лунають на тлі повідомлень про переміщення понад 30 тисяч російських військових до країни. та напруження довкола українських кордонів, яке не спадає.

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Російсько-білоруські військові навчання

1 лютого в Білорусі стартував перший етап перевірки сил реагування Союзної держави Росії та Білорусі "Союзна рішучість-2022", під час якого військовослужбовці країн відпрацьовують "боротьбу з незаконними формуваннями". Основний етап навчань пройде 10-20 лютого, під час якого підрозділи відпрацюють умовну відсіч зовнішньої агресії на південному та західному кордонах Білорусі.

Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що перекидання російських військ у Білорусь можуть використати для подальшого вторгнення на територію України. Москва та Мінськ це заперечують та стверджують, що спільні навчання жодної загрози не становлять.

Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр Чотирилапий друг "Бійці в однострої, касці і бронежилеті виглядають немов лицарі в обладунках", - каже Тілль Маєр. "Однак вони такі самі люди, як і ми з нашими почуттями і переживаннями. Те, як цей боєць подбав про свого пса, вбравши його у теплого кожуха - дуже зворушливе тому свідчення", - зазначає фотограф. Пси в окопах - не рідкість. Вони попереджають про небезпеку, є вірними друзями і... відлякують щурів.

Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр Манекен, що рятує життя У Широкиному поблизу Маріуполя доводиться пересуватися між будинками під прицілом ворога. Перш ніж перебігти у безпечне місце, бійці висувають у вікно або з-за рогу цей манекен, який вони знайшли у знищеній крамниці. "Кожна дірка на манекені могла бути смертельною кулею. Це життя у постійній напрузі, яке дуже виснажує зсередини", - каже Маєр. (Фото: Широкине, осінь 2017 року)

Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр Зруйнована школа "У зруйнованій школі, де вчилися діти, відчуваєш особливий сум від того, скільки понівечила ця війна", - каже Тілль Маєр. (Широкине, літо 2019 року)

Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр Знайомство перед смертю Вадим проводив німецькому фотографу "екскурсію" по колишньому курортному селищу Широкине, де до війни був у відпустці. Невдовзі боєць загинув. Це фото, зроблене Маєром, співслужбовці і вдова згодом помістили на пам'ятну плиту на могилі Вадима. "Зустріч з ним мене вразила. Після п'яти років на фронті у нього не було жодної ненависті", - каже Маєр. (Широкине, літо 2019 року)

Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр З цигаркою і автоматом "Я ще ніде не бачив стільки людей, які палили би цигарку за цигаркою, як в окопах цієї війни. Це - наслідок постійного нервового напруження. Один раз необережно висунув голову з окопу - і тебе більше нема", - каже Тілль Маєр. Від цього окопу поблизу шахти Бутівка на околицях Донецька до позицій ворога лише кілька десятків метрів. (Літо 2018 року)

Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр Не бачив нічого, крім війни "Із солдатом Іваном я познаймився, коли йому був 21 рік. На той момент він був вже три роки на війні, куди він пішов добровольцем. Можна сказати, що у своєму житті він мало що бачив крім війни", - зазначає Маєр. На його переконання, підтримка початку нового життя тих, хто повертається з Донбасу, - один з найбільших викликів для України. (Шахта Бутівка, 2018 рік)

Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр Десятки метрів від ворога Ніде на лінії фронту позиції української армії та сепаратистів не розташовані так близько одна проти одної, як поблизу колишньої шахти Бутівка. У це місце Тілль Маєр приїздив не раз. "Від бліндажа на цьому фото до позиції ворога - лише 40 метрів. Важко собі уявити, як проводити під прицілом місяці і роки", - зазначає фотограф.

Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр Раптом летять кулі Попри те, що на лінії зіткнення тижнями панує тиша, стрілянина може відновитися у будь-який момент. На цьому фото боєць стріляє у напрямку сепаратистів, виявлених в тилу біля Широкиного.

Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр У батьковому плащі Порятунок від дощу і холоду цей молодий боєць знайшов у цьому незвичайному плащі. "У цьому плащі багато років тому служив у радянській армії мій батько", - пояснив хлопець. У перші роки війни на Донбасі бійці, яким не вистачало належного спорядження, викручувалися як могли. Згодом ситуація стала кращою, каже Маєр.

Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр Мати на могилі сина Сліди і рани цієї війни Тілль Маєр знаходить не лише на Донбасі, але по всій Україні. Це фото він зробив на Личаківському цвинтарі у Львові, де мати поховала свого сина, полеглого в бою. Його тіло вона півроку шукала, оббиваючи всі можливі пороги і зрештою знайшла, лише самотужки поїхавши до зони бойових дій.

Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр Міни: тяжка спадщина війни Міни і снаряди, що не розірвалися, будуть загрозою для мирного населення десятиліттями, навіть якщо ця війна таки колись закінчиться, каже Тілль Маєр.

Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр Залишилися лише старі У напівзруйнованих селищах поблизу лінії зіткнення залишилися жити лише самотні старі люди. До них часто не доїжджають жодні служби і єдина відрада - зустріч з волонтерами і співробітниками благодійних організацій. (Селище Кам'янка поблизу Авдіївки, Донецька область)

Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр Ніч при свічках Старі люди, що залишилися у Кам'янці, навіть після тривалого затишшя, знову і знову потрапляють під обстріли. Найчастіше вони відбуваються вночі. Ця жінка регулярно проводить ночі при свічках, у підвалі своєї хати. Її потрет став частиною виставки Тілля Маєра, присвяченої життю цивільного населення у зонах конфліктів по всьому світу.

Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр Жити на зло війні "Я ніде не бачив таких доглянутих вулиць і дворів, як у Авдіївці. Люди, які залишилися жити на лінії фронту, здається, дбають про своє місто - ніби на зло війні. Ці люди вражають своєю незламністю", - розповідає Тілль Маєр.

Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр Хроніст забутої війни Тілль Маєр вже 12 разів був у зоні бойових дій на Донбасі. "Ця війна - це ганьба для Європи", - каже журналіст і фотограф. Він планує у Німеччині серію виставок, аби нагадати німцям про війну, що вже більше семи років триває зовсім поряд. Автор: Євген Тейзе

