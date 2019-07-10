Лукашенко відправив уряд Білорусі у відставку

Президент Білорусі Олександр Лукашенко у середу, 3 червня, ухвалив рішення про відставку чинного складу уряду країни. Він підписав відповідний указ, повідомила державна агенція БелТА.

Раніше цього дня на нараді у Лукашенка були обговорені пропозиції щодо нового складу уряду. Він заявив, що революційних перестановок в уряді не буде, передає агенція "Інтерфакс-Захід".

Ще 25 травня Лукашенко оголосив про плани сформувати новий склад уряду країни до президентських виборів, які відбудуться 9 серпня цього року. Раніше він пояснював, що "ми завжди після реєстрації чинного президента в кандидати в президенти оголошували новий склад уряду до виборів".

За його словами, такий прийом використовується для підвищення довіри виборців: "А то що? Вибори пройшли, люди за тебе проголосували... А ти чи то родичів, чи то коханих, чи то рідних і інших в цей уряд тягнеш". Нинішній склад уряду діяв з 18 серпня 2018 року за керівництвом прем'єр-міністра Сергія Румаса.

Нагадаємо, що 31 травня в Мінську та інших білоруських містах відбулись масові затримання опозиційних активістів. За даними білоруського правозахисного центру "Весна", в Мінську були затримані три члени ініціативної групи з висунення в президенти країни Світлани Тихановської (дружини блогера Сергія Тихановського, ініціативну групу якого не зареєстрували), а також активісти незареєстрованої білоруської соціал-демократичної партії (Народна Громада) Валентин Троцький і Вероніка Міщенко. Зараз ініціативні групи претендентів на посаду голови держави продовжують збирати підписи на підтримку висування їх кандидатами в президенти.