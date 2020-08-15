 Лукашенко відкидає нові вибори і лякає чорношкірими солдатами НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2020

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Лукашенко відкидає нові вибори і лякає чорношкірими солдатами НАТО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко категорично відкинув можливість проведення нових президентських виборів у країні. Він також заявляє про загрозу приходу солдатів НАТО.

Лукашенко на мітингу у Мінську

Лукашенко на мітингу в Мінську

Президент Білорусі Олександр Лукашенко у неділю, 16 серпня, заявив, що країни Балтії та Україна "наказують" провести в країні нові президентські вибори. Він категорично відкидає таку можливість.

"Танки і літаки в 15 хвилинах льоту від наших кордонів. Натівські війська брязкають гусеницями біля наших воріт. Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори. Як тільки ми підемо на поводу у них - ми зірвемося в штопор", - заявив Лукашенко, виступаючи в неділю перед своїми прихильниками на мітингу на площі Незалежності в Мінську, перед Будинком уряду, передає агентство "Інтерфакс".

За словами президента, у разі повторних виборів "ми загинемо як держава, як нація".

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Лукашенко також вважає, що опозиціонери хочуть побудувати "ланцюг" від Вільнюса до Києва з 300 тисяч осіб, і це він сприймає як загрозу зовнішнього втручання. "Цей ланцюг - санітарний кордон, який ми зруйнували в середині 90-х. І за це нас ненавидять на Заході. Ми не повинні стати санітарною зоною між Сходом і Заходом, ми не повинні стати відхожим місцем Європи", - заявив Лукашенко.

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Він також заявив, що "нам пропонують новий уряд - їх вже створили за кордоном - цілих два, і не можуть розібратися, хто приїде нами керувати". "Нам не потрібен заморський уряд, нам потрібен свій уряд, своє керівництво. І ми будемо його обирати", - сказав Лукашенко.

"Загроза НАТО"

За його словами, є загроза приходу солдатів НАТО до Білорусі. "Нам пропонують солдатів НАТО - чорношкірих, жовторотих і білявих. Нас хочуть одягнути в постоли і поганяти батогом. Невже ви цього не бачите. Якщо хтось цього хоче - без мене! Я ніколи не піду на злам нашої держави. Цьому не бувати", - додав Лукашенко.

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"Я стою як перед Богом. Вибори відбулися. Не може бути більше 80 відсотків фальсифікацій!" - заявив Лукашенко.

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Він підкреслив, що не допустить перевиборів. "Нам пропонують нові вибори. Зануримося в це болото - не виліземо ніколи. Нас хочуть послабити. Хто піде на ці вибори? Бандити і урки. Підемо на вибори - а працювати хто буде? Підемо на нові вибори-загинемо. І цього хочуть там, за кордоном", - підкреслив він.

Лукашенко доручив не допустити протести у Білорусі

Як повідомлялося, напередодні Лукашенко наказав силовикам країни не допустити проведення у Білорусі подальших акцій протесту. На додачу він повідомив, що доручив перекинути бригаду десантників з Вітебська до Гродно.

Мітинг на підтримку Лукашенка. За даними ЗМІ, на нього примусово звезли бюджетників

Мітинг на підтримку Лукашенка. За даними ЗМІ, на нього примусово звезли бюджетників

Також Лукашенко провів розмову з російським президентом Володимиром Путіним, після якої завив, що Росія допоможе "за першого ж запиту". Крім того, він заявив, що не збирається вести діалог за участю зарубіжних посередників для врегулювання ситуації в країні.

У неділю в Мінську проходять акції як на підтримку чинної влади, так і марш "За свободу", організований протестувальниками, незадоволеними результатами виборів президента Білорусі. При цьому ЗМІ повідомляють, що на проурядову демонстрацію примусово звезли працівників бюджетних установ з усієї країни.

Нагадаємо, у Білорусі з 9 серпня відбуваються акції протесту та сутички демонстрантів із правоохоронними органами. Протестувальники не згодні з оприлюдненими результатами виборів глави держави, на яких, за даними ЦВК, нинішній президент Лукашенко набрав 80,1 відсотка голосів, а його основна суперниця Світлана Тихановська - 10,12 відсотка.

  • Громадська непокора

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Громадська непокора

    Після оголошення результатів виборів президента Білорусі в неділю, 9 серпня, за якими переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко, тисячі білорусів у Мінську та інших містах країни вийшли на акції протесту, не визнаючи офіційних результатів голосування.Опозиція говорить про маніпуляції та обман виборців.

  • Опір режиму

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Опір режиму

    Влада відправила на боротьбу з протестувальниками численні загони сил безпеки. Між демонстрантами та правоохоронцями відбулися сутички. В ході акцій протесту одна людина загинула, понад 250 постраждалих госпіталізовані. Крім того, стало відомо про смерть ще одного чоловіка, заарештованого за участь в акціях протесту, після перебування кілька годин в автозаку.

  • Головна суперниця Лукашенка

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Головна суперниця Лукашенка

    Уже наступного дня після виборів Світлана Тихановська подала до ЦВК скаргу, вимагаючи визнати недійсними офіційні результати голосування. Але через два дні після виборів вона її змусили залишити Білорусь. Тихановська виїхала до Литви.

  • Відчай протестувальників

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Відчай протестувальників

    Тим часом протести в Білорусі проти режиму Лукашенка не припиняються. Демонстранти час від часу намагаються вести діалог із правоохоронцями, утім, поки що загалом безрезультатно.

  • Аби нікого не вбили

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Аби нікого не вбили

    Загиблі під час протестів - нове явище у новітній білоруській історії. Ця жінка тримає в руках плакат із написом: "Сьогодні в мене день народження. Я загадала, аби ніколо більше не вбили".

  • Жіночий протест

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Жіночий протест

    Особливу роль у білоруських протестах відводять жінкам. Уже кілька днів поспіль у країні відбуваються так звані "ланцюги солідарності", основні учасниці яких жінки. Вони одягнені здебільшого в біле та несуть у руках квіти. Перший подібний ланцюг відбувся у Мінську, після чого акції перекинулися на інші міста країни.

  • Майже сім тисяч затриманих

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Майже сім тисяч затриманих

    Загалом з 9 серпня затримано за участь у протестах близько 6,7 тисячі людей. Родичі багатьох із них довгий час не знали нічого про їхнє місцезнаходження. Водночас голова МВС Білорусі вибачився перед тими, хто "випадково" постраждав від дій сил безпеки під час протестів.

  • Масові звільнення

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Знущання в ізоляторах

    Лише в ніч на п'ятницю, 14 серпня, влада Білорусі почала звільняти затриманих учасників протесту. Ті, хто виходить з ізоляторів, розповідають, що в чотирьохмісних камерах тримали по кілька десятків людей, яким не давали ні воду, ні їжу. Затриманих били та з них знущались. Люди показують сліди побоїв та тілесних ушкоджень, їх фіксують волонтери.

  • Солідарність за кордоном

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Солідарність за кордоном

    У різних країнах Європи відбулися акції солідарності з протетсувальниками в Білорусі. Приміром, у Копенгагені, як на цьому фото. Учасник протесту тримає плакат із надписом англійською: "Ми - 97 відсотків, ми кажемо "ні" Лукашенкові".

  • Акції в Україні

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Акції в Україні

    У четвер, 13 серпня, відбулася акція солідарності з протестувальниками в Білорусі під посольством країни в Києві. Демонстранти підпалили димову шашку. На акцію зібралися приблизно три сотні людей. Організатором заходу виступила міжнародна правозахисна організація Amnesty International.


 

 

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