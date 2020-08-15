Лукашенко відкидає нові вибори і лякає чорношкірими солдатами НАТО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко у неділю, 16 серпня, заявив, що країни Балтії та Україна "наказують" провести в країні нові президентські вибори. Він категорично відкидає таку можливість.

"Танки і літаки в 15 хвилинах льоту від наших кордонів. Натівські війська брязкають гусеницями біля наших воріт. Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори. Як тільки ми підемо на поводу у них - ми зірвемося в штопор", - заявив Лукашенко, виступаючи в неділю перед своїми прихильниками на мітингу на площі Незалежності в Мінську, перед Будинком уряду, передає агентство "Інтерфакс".

За словами президента, у разі повторних виборів "ми загинемо як держава, як нація".

Дивитись відео 07:03 Поділитись Протести в Білорусі: як ОМОН Лукашенка бив людей (14.08.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3gzKi Протести в Білорусі: як ОМОН Лукашенка бив людей (14.08.2020)

Лукашенко також вважає, що опозиціонери хочуть побудувати "ланцюг" від Вільнюса до Києва з 300 тисяч осіб, і це він сприймає як загрозу зовнішнього втручання. "Цей ланцюг - санітарний кордон, який ми зруйнували в середині 90-х. І за це нас ненавидять на Заході. Ми не повинні стати санітарною зоною між Сходом і Заходом, ми не повинні стати відхожим місцем Європи", - заявив Лукашенко.

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Він також заявив, що "нам пропонують новий уряд - їх вже створили за кордоном - цілих два, і не можуть розібратися, хто приїде нами керувати". "Нам не потрібен заморський уряд, нам потрібен свій уряд, своє керівництво. І ми будемо його обирати", - сказав Лукашенко.

"Загроза НАТО"

За його словами, є загроза приходу солдатів НАТО до Білорусі. "Нам пропонують солдатів НАТО - чорношкірих, жовторотих і білявих. Нас хочуть одягнути в постоли і поганяти батогом. Невже ви цього не бачите. Якщо хтось цього хоче - без мене! Я ніколи не піду на злам нашої держави. Цьому не бувати", - додав Лукашенко.

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"Я стою як перед Богом. Вибори відбулися. Не може бути більше 80 відсотків фальсифікацій!" - заявив Лукашенко.

Дивитись відео 01:22 Поділитись Протести в Білорусі: беззбройна мужність проти міліції у всеозброєнні (12.08.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3gq8x Протести в Білорусі: беззбройна мужність проти міліції у всеозброєнні (12.08.2020)

Він підкреслив, що не допустить перевиборів. "Нам пропонують нові вибори. Зануримося в це болото - не виліземо ніколи. Нас хочуть послабити. Хто піде на ці вибори? Бандити і урки. Підемо на вибори - а працювати хто буде? Підемо на нові вибори-загинемо. І цього хочуть там, за кордоном", - підкреслив він.

Лукашенко доручив не допустити протести у Білорусі

Як повідомлялося, напередодні Лукашенко наказав силовикам країни не допустити проведення у Білорусі подальших акцій протесту. На додачу він повідомив, що доручив перекинути бригаду десантників з Вітебська до Гродно.

Мітинг на підтримку Лукашенка. За даними ЗМІ, на нього примусово звезли бюджетників

Також Лукашенко провів розмову з російським президентом Володимиром Путіним, після якої завив, що Росія допоможе "за першого ж запиту". Крім того, він заявив, що не збирається вести діалог за участю зарубіжних посередників для врегулювання ситуації в країні.

У неділю в Мінську проходять акції як на підтримку чинної влади, так і марш "За свободу", організований протестувальниками, незадоволеними результатами виборів президента Білорусі. При цьому ЗМІ повідомляють, що на проурядову демонстрацію примусово звезли працівників бюджетних установ з усієї країни.

Нагадаємо, у Білорусі з 9 серпня відбуваються акції протесту та сутички демонстрантів із правоохоронними органами. Протестувальники не згодні з оприлюдненими результатами виборів глави держави, на яких, за даними ЦВК, нинішній президент Лукашенко набрав 80,1 відсотка голосів, а його основна суперниця Світлана Тихановська - 10,12 відсотка.