Лукашенко анонсував внесення змін до конституції Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко у п'ятницю, 26 червня, заявив, що запропоновані йому варіанти зміни конституції недостатньо рішучі і пообіцяв поміняти основний закон країни за два роки.

"Конституція - основний закон. Ми її зробимо за два роки. Кілька варіантів мені вже запропонували, але вони не годяться. Люди просто бояться вносити більш рішучі зміни до конституції", - заявив Лукашенко, якого цитує держагентство БелТА.

За його словами, в новій редакції конституції слід очікувати перерозподілу повноважень між гілками влади. "Що стосується перерозподілу повноважень нагорі - президент, парламент, уряд, - це все повинно бути прописано в конституції", - сказав Лукашенко.

При цьому він наголосив, що місцева влада повинна більше займатися своїми територіями, тому що "на місці їм видніше".

Лукашенко: В країні буде референдум щодо змін до Конституції

Президент Білорусі анонсував референдум щодо змін до конституції. Водночас Лукашенко виступає проти повернення до конституції 1994 року, що пропонує його потенційний суперник на виборах, затриманий ексбанкір Віктор Бабаріко.

"Вона (нова редакція конституції - Ред.) буде ухвалюватися на референдумі. Ми повинні чітко визначити, яким шляхом будемо йти. Або ми підемо шляхом, як пропонують сьогодні мої "альтернативники", через приватизацію, реформи і так далі - це не зі мною, я не піду на злам соціального устрою нашої країни", - цитує Лукашенка БелТА.

Він переконаний, що повернення до конституції зразка 1994 року є рухом назад. За його словами, ці роки "були не найкращими в житті країни". "Я не хочу повернення до цих часів, не хочу, щоб ви туди поверталися"- наголосив Лукашенко.

Вибори 9 серпня

Вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня. З початку передвиборчої кампанії у Білорусі відбуваються затримання активістів, журналістів та альтернативних президенту країни Олександру Лукашенку кандидатів.

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З 12 суперників Лукашенка більше всього підписів, 426 тисяч, зібрав ексглава "Белгазпромбанку" Віктор Бабаріко. 18 червня його затримали разом з сином Едуардом під час спроби здати у виборчкоми частину цих підписів. Обом затриманим закидають фінансові злочини. На знак протесту проти затримання ексбанкіра та його сина, а також на підтримку альтернативних Лукашенку кандидатів, ввечері того ж дня у Мінську пройшли пікети солідарності. Мітингарі вишикувались у ланцюг в центрі міста та скандували антилукашенківські гасла.

19 червня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про зрив "масштабного плану з дестабілізації" країни. Правоохоронні органи Білорусі заявляли, що за Бабаріко стоять "великі начальники з "Газпрому".