Луганськ скасував обмеження для перетину лінії розмежування

Так звана влада самопроголошеного утворення "Луганська народна республіка" ухвалила рішення скасувати обмеження на виїзд з території "ЛНР" на підконтрольну Україні територію, запроваджені через пандемію коронавірусу.

Про це у четвер, 18 червня, повідомила представниця "ЛНР" в гуманітарній підгрупі контактної групи щодо Донбасу Ольга Кобцева, передає агентство "Інтерфакс". За її словами, виїзд громадян, які хотіли б покинути територію "ЛНР" і переїхати на територію України, відтепер є вільним.

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Вона також зазначила, що в'їжджати на територію "ЛНР" зможуть громадяни, які проживають на території так званої республіки - для цього необхідні будуть документи, що підтверджують реєстрацію на території "ЛНР".

Нагадаємо, штаб ООС в односторонньому порядку заявив про відкриття КПВВ на лінії розмежування в Донбасі з 10 червня. Утім, підтримувані Росією самопроголошені утворення "ДНР" і "ЛНР" на Сході України відмовилися від відкриття контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) між їхньою територією та територією, підконтрольною українському уряду. У Донецьку пояснили таке рішення "складною епідеміологічною обстановкою" в Україні. У Луганську рішення Києва відкрити кордон в односторонньому порядку назвали провокацією.

Спецпредставниця ОБСЄ в тристоронній контактній групі Гайді Грау 15 червня закликала продовжити роботу групи для відновлення перетину лінії зіткнення на Донбасі цивільними. Між тим пресслужба президента України у своєму пресрелізі за підсумками засідання ТКГ 15 червня жодним словом не згадала про питання відновлення перетину лінії зіткнення цивільними особами.