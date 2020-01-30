 Лондон і Брюссель 2 березня почнуть переговори про подальші відносини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2020

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Новини

Лондон і Брюссель 2 березня почнуть переговори про подальші відносини

Євросоюз та Великобританія у вівторок схвалили мандати на переговори, які мають визначити їхні подальші відносини після Brexit. Перемовини мають розпочатися вже 2 березня.

прапори великобританії та єс

ЄС та Лондон мають домовитися про подальші відносини

Рада ЄС із загальних питань у вівторок, 25 лютого, ухвалила рішення про початок переговорів щодо майбутніх відносин з Великобританією після Brexit та затвердила мандат Єврокомісії, яка виконуватиме роль переговірника від імені Євросоюзу, йдеться у відповідному комюніке Євросюзу.

"Рада затвердила чіткий і потужний мандат для нашого переговірника (фіційного представника ЄС на переговорах з Великобританією, - Ред.) Мішеля Барньє. Це підтверджує нашу готовність запропонувати амбітне, широкомасштабне та збалансоване партнерство Великобританії на благо обох сторін. ЄС тепер готовий розпочати переговори", - заявила держсекретарка Хорватії з європейських справ Андреа Метелько-Згомбич, слова якої наводяться у комюніке.

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У мандаті наголошується на необхідності підтвердити майбутнє партнерство твердими зобов'язаннями, які б забезпечили рівні умови для відкритої і чесної конкуренції з урахуванням географічної близькості ЄС та Великобританії, а також економічної взаємозалежності. У ЄС наголосили на намірі укласти угоду про вільну торгівлю з Лондоном, яка гарантує нульові тарифи і квоти на торгівлю товарами.

У мандаті також зазначається, що майбутнє партнерство в галузі риболовства повинне підтримувати взаємний доступ до водних ресурсів та стабільне розподілення квот. Його мають підписати 1 липня.

Переговори розпочнуться 2 березня

Тим часом голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила у вівторок, що відповідні переговори між Лондоном та Брюсселем мають розпочатися 2 березня. "Мандат погоджено. Готові до роботи. Переговори з Великобританією розпочнуться 2 березня", - написала фон дер Ляєн у своєму Twitter. Вона також наголосила на готовності вибудувати близьке та амбітне партнерство з Лондоном. Це буде добре для людей і бізнесу, наголосила очільниця ЄК.

Лондон теж схвалив мандат на переговори

Цього ж дня мандат на переговори з Євросоюзом щодо подальших відносин схвалила і Великобританія. Як заявив речник прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона, ідеться про ухвалення директив щодо переговорів з приводу торгівлі, безпеки та оборони. Метою Лондона, як зазначається, є "відновлення економічної та політичної незалежності", інформує агенція AFP.

Нагадаємо, з 1 лютого 2020 року Великобританія не є членом Євросоюзу. Однак під час перехідного етапу, який триватиме до кінця року, вона залишатиметься частиною внутрішнього ринку ЄС та митного союзу. Протягом цього часу Лондон та Брюссель мають підписати домовленості щодо подальших відносин.

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