 Лондон: що буде після вотуму недовіри Мей? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 12.12.2018

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Європа

Лондон: що буде після вотуму недовіри Мей?

315 парламентарів вирішують сьогодні, чи залишиться Тереза Мей на чолі уряду. Якщо вона програє під час голосування, це може мати серйозні наслідки для Brexit і загалом для Сполученого Королівства.

Тереза Мей

Тереза Мей

Британська королівська пошта щороку доставляє близько 14 мільярдів листів. Нині політична доля країни залежить від 48 листів, отриманих останніми місяцями депутатом-консерватором Гремом Брейді. Він - голова "Комітету 1922" або так званого "комітету задньорядників", що об'єднує всіх депутатів-консерваторів у Палаті громад. Отже відправники - депутати від Консервативної партії нижньої палати британського парламенту, які вимагають голосування із вотуму недовіри прем'єр-міністерці Терезі Мей.

48 листів становлять 15 відсотків голосів фракції консерваторів у парламенті, завдяки яким Брейді вже у середу ввечері може скликати голосування у комітетській залі парламенту у Вестмінстері. Всі 315 депутатів-консерваторів мають взяти участь у ньому. Голосування заплановано на 20 годину за Лондоном (22 година за київським часом), голоси підрахують на місці й одразу оголосять результат.

Що станеться, якщо Мей виграє?

У Великобританії існує традиція, коли на найважливіші голосування парламентаріїв доправляють навіть з лікарні - "вкочують до парламенту", як то кажуть. Тож для перемоги Терезі Мей знадобиться підтримка 158 депутатів. Відомі торі, серед яких чимало міністрів, уже заявили, що голосуватимуть за Мей. Якщо більшість депутатів-консерваторів висловить очільниці уряду довіру, це рішення залишатиметься чинним на наступні 12 місяців: саме впродовж такого періоду не можна проводити повторний вотум недовіри. А це може зміцнити позиції Мей щодо запланованого на кінець березня 2019 року виходу Великобританії з ЄС.

Формально буде достатньо результату в трохи більше 50 відсотків голосів. З політичної ж точки зору, великий відсоток голосів "проти", навіть за умови виграшу, послабить позицію Мей щодо майбутнього Brexit. Тож чи зможе Мей ще довго залишатися на Даунінг-стріт 10, невідомо.

Тереза Мей

Тож тепер Терезі Мей таки доведеться виїхати з Даунінг-стріт, 10?

Що станеться, якщо Мей програє?

Якщо Тереза Мей не отримає підтримки від більшості депутатів-торі, розпочнеться боротьба за те, хто стане її наступником. У такому разі очікується, що на сцену вийдуть кілька кандидатів. Відбудеться відбір, як на кастінг-шоу: з кожного раунду вибуватимуть кандидати, за яких депутати-консерватори віддадуть найменшу кількість голосів. У фіналі, під час змагання між двома найсильнішими кандидатами, долучиться партійна база - голосувати за одного з них зможуть усі члени партії, які вступили до неї щонайменше три місяці тому.

Тереза Мей пройшла саме через таку процедуру 2016 року, після того, як її попередник Девід Кемерон оголосив про свою відставку, коли програв вотум щодо Brexit. В останньому раунді суперницею Мей була Андреа Лідсом, яка відкликала свою кандидатуру. Лідсом, яка зараз є міністеркою енергетики в уряді, вже пообіцяла, що підтримає Мей у ході голосування.

Коли будуть нові вибори?

Майбутнє голосування - внутрішньопартійна справа самої урядової Консервативної партії. Утім, опозиція в Палаті громад теж може подати проект постанови про голосування щодо вотуму недовіри. Однак щодо такого вотуму мають голосувати всі 650 членів нижньої палати парламенту. Якщо більшість законодавців вирішить, що цей склад парламенту "не має довіри до королівського уряду", тоді й розпочнеться відлік.

У разі неспроможності впродовж двох тижнів сформувати новий уряд, котрий міг би отримати вотум довіри Палати громад, парламент розпочне процедуру саморозпуску. Тоді Тереза Мей, яка буде тимчасово виконувати прем'єрські обов'язки, запропонує королеві Єлизаветі ІІ дату проведення нових виборів до парламенту. Востаннє до такого кроку доходило 1979 року, коли уряд меншості лейбористів пішов у відставку через референдум про децентралізацію влади. Тодішня лідерка опозиції Маргарет Тетчер перемогла на виборах разом із Консервативною партією.

Крім такого вотуму недовіри, парламент має ще одну можливість домогтися проведення дострокових виборів. Для цього дві третини парламентаріїв мають проголосувати за передчасне завершення легіслатури. Саме про це міг би прохати парламент можливий наступник Мей, щоб покласти край нинішній урядовій кризі. Тереза Мей скористалася цією можливістю 2017 року, бо тоді сподівалася на тверду більшість у парламенті, щоб таким чином полегшити завершення процесу Brexit.

Однак тоді Мей прорахувалася й унаслідок цього відтоді обіймає посаду голови уряду меншості, що залежить від підтримки Демократичної юніоністської партії (ДЮП) з Північної Ірландії. Утім, юніоністи відкидають розроблений урядом Мей план виходу зі складу ЄС, котрий передбачає так званий "запасний варіант", однією з норм якого є створення митного кордону між Північною Ірландією та рештою Сполученого Королівства з метою запобігти появі справжнього прикордонного розмежування між Північною Ірландією та Республікою Ірландія - так званого "жорсткого кордону".

Будівля парламенту у Вестмінстері

Будівля парламенту у Вестмінстері

Як вплине поразка Мей на Brexit?

Власне, Мей хотіла виграти для себе трохи більше часу, щоб отримати від ЄС ще більше поступок, відклавши на певний час голосування в парламенті про угоду щодо виходу зі складу ЄС. Але цим кроком вона практично відсторонила парламент від ухвалення рішень, чим налаштувала проти себе ще більше депутатів. Тепер навіть незрозуміло, чи цей проект угоди взагалі винесуть на голосування в парламенті.

З огляду на свою можливу поразку Мей вже заявила, що її наступник "не матиме часу, щоби доясгти нової угоди з ЄС та провести її через парламент до 29 березня". Тож, за її словами, вихід з ЄС треба буде відкласти або взагалі скасувати.

Саме цей аргумент слід взяти до уваги Brexit-"яструбам", коли вони вирішуватимуть, чи підтримуватимуть Мей у ході голосування за вотум недовіри. Якщо прем'єр-міністерка програє і піде, то подальший перебіг Brexit залежатиме від її наступника чи наступниці, а хто це буде - цілком незрозуміло. Ця особа могла б спробувати все-таки організувати більшість у парламенті, котра проголосувала б за запропонований ще урядом Мей план виходу зі складу Євросоюзу. Інший варіант - провести дострокові вибори чи другий референдум, а це взагалі могло б анулювати Brexit. До слова, цього тижня Європейський Суд вирішив, що Великобританія може без проблем і в односторонньому порядку зупинити Brexit.

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    Найвпливовіші жінки-політики

    Анґела Меркель

    Анґела Меркель (Angela Merkel) вперше була обрана на посаду федеральної канцлерки в 2005 році. Це перша жінка-канцлер в історії Німеччини. В 2015 році газети The New York Times, Financial Times та журнал Тime назвали Анґелу Меркель людиною року. А 2016 року вона вже вшосте поспіль очолила список 100 найвпливовіших жінок світу за версією журналу Forbes.

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    Найвпливовіші жінки-політики

    Шейх Хасіна Вазед

    Через її опозиційні погляди в 2004 році на Шейх Хасіну Вазед вчинили напад, 2007 року її намагалися заарештувати. Політик з Бангладеш змогла втекти до США та повернулася на батьківщину лише 2008 року. Вже за місяць після повернення вона здобула перемогу на парламентських виборах та стала прем'єркою країни.

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    Найвпливовіші жінки-політики

    Тереза Мей

    Тереза Мей - друга жінка в історії Великобританії, яка стала прем'єркою країни. Її часто називають "новою залізною леді" та порівнюють з першою жінкою на цій посаді Маргарет Тетчер та нинішньою канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель. Мей заступила на посаду глави британського уряду в непрості для країни часи - одразу після проведення референдуму щодо виходу країни з ЄС - Brexit.

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    Найвпливовіші жінки-політики

    Колінда Грабар-Кітарович

    Перед тим, як стати першою жінкою-президенткою в історії Хорватії, Колінда Грабар-Кітарович була помічницею генсека НАТО з питань публічної дипломатії, а ще раніше - главою хорватського МЗС. Грабар-Кітарович заміжня та виховує двох дітей - Луку та Катарину.

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    Найвпливовіші жінки-політики

    Цай Інвень

    У січні 2016 року Цай Інвень стала першою жінкою на посаді президента Тайваня. Очільниця Демократичної прогресивної партії (ДПП) виступає проти зближення острівної країни з Китайською Народною Республікою (КНР).

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    Найвпливовіші жінки-політики

    Даля Грібаускайте

    Даля Грібаускайте стала президенткою Литви після виборів 2009-го року. Тоді на виборчі дільниці прийшла рекордна кількість виборців. 2014-го року її переобрали на другий термін. Ця леді справді "залізна". У Грібаускайте - чорний пояс карате. Вона володіє п'ятьма мовами.

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    Найвпливовіші жінки-політики

    Елен Джонсон-Серліф

    Нещодавно Елен Джонсон-Серліф виповнилось 78 років, вона обіймає посаду президента Ліберії, починаючи від 2006-го року. 2011-го року отримала Нобелівську премію миру за активну боротьбу за безпеку й права жінок. Джонсон-Серліф - перша жінка-президент африканської країни.

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    Найвпливовіші жінки-політики

    Ерна Сульберг

    Прем'єрка Норвегії Ерна Сульберг з дитинства страждає на дислекцію. Попри проблеми, пов'язані з письмовою мовою, вона отримала диплом соціолога й політолога в Бергенському університеті. Сульберг виступила за зміну політики щодо мігрантів, зокрема, отримання статусу біженця.

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    Пак Кин Хе

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    Автор: Ксенія Сафронова, Данило Білик


  • Тереза Мэй

    Стильні вбрання нової "залізної леді" Великобританії

    Тереза Мей, що впродовж шести років займала посаду міністра внутрішніх справ, нещодавно змінила Девіда Кемерона на посту прем’єр-міністра Великої Британії та очолила правлячу консервативну партію. В британських ЗМІ її часто порівнюють з Маргарет Тетчер, називаючи 59-річну Терезу Мей новою"залізною леді" Сполученого Королівства.

  • Тереза Мэй и Дэвид Камерун

    Стильні вбрання нової "залізної леді" Великобританії

    Леді в червоному

    До її гардеробу входять костюми та сукні досить зухвалих, у всякому разі, як для політика, кольорів та орнаментів. Екстравагантний стиль Терези Мей давно вже обговорює британська громадськість. Незадовго до вступу на посаду прем'єра бурхливий ажіотаж в соціальних мережах викликала її червона сукня, яка деяким спостерігачам здалася занадто вже легковажною.

  • Тереза Мэй

    Стильні вбрання нової "залізної леді" Великобританії

    Неординарні черевички

    Найбільший же фурор має взуття нового очільника британського уряду. До своїх екстравагантних нарядів Тереза Мей підбирає завжди неординарні туфельки з бездоганним смаком.

  • Тереза Мэй

    Стильні вбрання нової "залізної леді" Великобританії

    Тілесний епатаж

    Навмисно або випадково, але плаття з орнаментом ацтеків спровокувало в світській хроніці Великобританії цілий скандал, тому що орнамент тілесного кольору наводить на непристойні думки про тіло, оголене в пікантних місцях.

  • Тереза Мэй

    Стильні вбрання нової "залізної леді" Великобританії

    Леді від капелюшка до туфель

    Хоча стиль Терези Мей є досить неординарним, йому все ж притамання неабияка елегантність. І в цьому вона не поступається самій Маргарет Тетчер, яка вміла поводитися і виглядати так, що її образ сьогодні, як і три десятиліття тому, вважається еталоном класичного стилю.

  • Тереза Мэй

    Стильні вбрання нової "залізної леді" Великобританії

    Підбори як символ влади

    В той час як символом влади Маргарет Тетчер була її знаменита чорна сумочка прямокутної форми, символом влади нового лідера британських консерваторів цілком можуть стати її екстравагантні туфлі.

  • Туфли Терезы Мэй

    Стильні вбрання нової "залізної леді" Великобританії

    Британія під каблуком

    Як тільки стало відомо про призначення Терези Мей, британська газета The Sun на першій сторінці опублікувала фотографії провідних політиків торі під двозначним заголовком "Heel, Boys". "Heel" означає "каблук" і "до ноги". Ось і виходить: "Під каблук, хлопці!"

  • Тереза Мэй

    Стильні вбрання нової "залізної леді" Великобританії

    Туфлі з сенсом

    Але все ж, новий прем’єр-міністр Великобританії надає перевагу взуттю без підборів, прикрашеному стразами. Мабуть, для більшої переконливості та стійкості в політичних баталіях...

  • Туфли Терезы Мэй

    Стильні вбрання нової "залізної леді" Великобританії

    Улюблений мотив

    Крім страз і металевих шипів на туфлях Тереза Мей дуже любить леопардові орнаменти і охоче комбінує і те й інше одразу.

  • Тереза Мэй

    Стильні вбрання нової "залізної леді" Великобританії

    Стратегія стилю

    Тереза Мей заперечує наявність стратегії у виборі гардеробу. "Я жінка, яка любить сукні та туфлі", - говорить вона публічно. Однак у 1997 році в день обрання у члени Палати громад вона з'явилася в костюмі а-ля Тетчер з тією вагомою різницею, що спідниця Мей не закривала колін. Лише значно пізніше нова "залізна леді" почала вносити вольності в імідж, створений її попередницею.

    Автор: Елла Володіна, Катерина Буяр


DW.COM

Мей відклала голосування в парламенті щодо угоди про Brexit

Палата громад британського парламенту мала проголосувати щодо проекту угоди про Brexit 10 грудня. Тереза Мей заявила, що голосування цього дня не буде. (10.12.2018)  

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