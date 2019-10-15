Лондон та Брюссель домовились щодо нової угоди про Brexit

Великобританія та Європейський Союз у четвер, 17 жовтня, досягли угоди щодо Brexit. Вона все ще має бути офіційно узгоджена та ратифікована Європейським та британським парламентами. "Маємо! Ця справедлива та збалансована угода для ЄС та Великобританії свідчить про нашу прихильність пошуку рішень", - написав у Twitter голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, своєю чергою, підтвердив успішність переговорів. За його словами, нова угода повертає Великобританії контроль над процесом. "Тепер парламент повинен завершити Brexit у суботу, щоб ми могли перейти до інших пріоритетів, таких як вартість життя, Національна служба охорони здоров'я, злочинність та навколишнє середовище", - написав він у Twitter.

Великобританія погодилась сплатити свої фінансові зобов'язання перед ЄС на суму приблизно 39 мільярдів фунтів стерлінгів, повідомив головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє, передає агенція AP.

Опозиція вже заявила, що не підтримає цю угоду. "Ми незадоволені цією угодою, і наразі будемо голосувати проти неї", - заявив лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін, передає агенція Reuters. Північноірландська Демократична юніоністська партія (DUP), яка підтримує уряд консерваторів Бориса Джонсона, також підтвердила, що виступає проти угоди. Про відмову підтримувати варіант угоди в нинішньому вигляді DUP заявила раніше в четвер.

Вихід Великобританії з Євросоюзу запланований на 31 жовтня. Раніше британський парламент вже тричі відхиляв угоду між Брюсселем та Лондоном у тому вигляді, в якому її узгодила попередниця Джонсона на посаді прем'єра Великобританії Тереза Мей.