 Лондон оштрафував RT за упереджене висвітлення отруєння у Солсбері | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2019

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Новини

Лондон оштрафував RT за упереджене висвітлення отруєння у Солсбері

Через необ'єктивне подання інформації щодо інциденту у Солсбері та конфлікту у Сирії у Великобританії оштрафували російський телеканал RT. В Росії у відповідь закликали перевірити діяльність британських ЗМІ.

Російський телеканал оштрафували на 200 тисяч фунтів

Російський телеканал оштрафували на 200 тисяч фунтів

Британський медіарегулятор Ofcom у п'ятницю, 26 липня, повідомив, що оштрафував російський новинний телеканал RT на 200 тисяч фунтів стерлінгів (223 тисяч євро) за порушення правил мовлення. Повідомляється, що канал не зміг зберегти належну неупередженість в семи новинних програмах в період з 17 березня по 26 квітня 2018 року.

Зокрема, на думку регулятора, телеканал не дотримувався належної неупередженості, висвітлюючи відповідь британської влади на інцидент в Солсбері, а також конфлікт в Сирії.

Крім штрафу, регулятор зобов'язав RT продемонструвати глядачам короткий виклад висновків Ofcom. Він зазначив, що був особливо стурбований тим, з якою частотою RT порушував його правила "за порівняно короткий період часу". Штрафні санкції набудуть чинності після того, як завершиться судова процедура за клопотанням RT про перегляд рішення Ofcom. Очікується, що слухання за клопотанням відбудуться ближче до кінця 2019 року. 

В RT обурені призначенням штрафу без рішення суду. "При цьому сума значно перевищує штрафи, накладені на інші ЗМІ за такі серйозні порушення, як розпалювання ненависті і заклики до насильства, в той час як RT медіарегулятор суб'єктивно звинувачує в "недостатній неупередженості", - йдеться у заяві каналу.

DW.COM

Розповідь підозрюваних в отруєнні Скрипаля в британському уряді назвали "брехнею та кричущими фабрикаціями". Речник Терези Мей запевнив, що Боширов і Петров будуть притягнуті до відповідальності, якщо залишать межі РФ. (13.09.2018)

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Своєю чергою голова комітету Держдуми РФ з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв'язку Леонід Левін назвав рішення Ofcom політично заангажованим. "У ситуації, що склалася, логічним видається відповідним органам звернути увагу і проаналізувати об'єктивність продукції тих британських ЗМІ, які працюють на території РФ", - заявив він. 

Отруєння у Солсбері

У березні 2018 року в британському місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" були отруєні колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його донька Юлія. Згодом, у червні того ж року в місті Еймсбері були госпіталізовані громадяни Великобританії Чарлі Роулі і його цивільна дружина Дон Стерджес. Аналізи показали, що вони були отруєні тією ж речовиною, що й Скрипалі. Найімовірніше, отруту помістили у флакон з-під парфумів. Через кілька днів Стерджес померла.

Лондон назвав виконавцями замаху на Скрипалів російських громадян Олександра Петрова і Руслана Боширова, які є, за твердженням британських спецслужб, агентами ГРУ. ЗМІ пізніше повідомили, що під іменами Боширова і Петрова ховаються співробітники ГРУ Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін.  Згодом групи розслідувачів проєктів Bellingcat та The Insider повідомили справжнє ім'я третього підозрюваного в замаху на Скрипалів - офіцера російської військової розвідки, який прибув до Великобританії з паспортом на ім'я Сергія Федотова, звати Денис Сергеєв. За даними журналістів, він є високопоставленим офіцером ГРУ та випускником Військово-дипломатичної академії міноборони Росії.

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