Лондон: за блокування мостів арештували десятки еко-активістів

Поліція британської столиці в суботу, 17 листопада, заарештувала більше сімдесяти демонстрантів, які перекрили кілька мостів у центрі Лондона. Еко-активісти виступали проти зміни клімату та вимагали від уряду вжити відповідних заходів, передає агенція новин dpa.

Правоохоронці заявили, що блокування мостів спричинило значні проблеми з рухом транспорту, зокрема й карет швидкої допомоги. Увечері усі мости знову відкрили для проїзду, протестувальники перейшли на площу перед будівлею парламенту. За даними організаторів з групи Extinction Rebellion, в акції взяли участь близько шести тисяч людей.

Заблокований Вестмінстерський міст, плакат про кінець ери викопного палива

На плакатах протестувальників біля Вестмінстера були слогани на кшталт "Зупиніть кліматичний зрив", "Кінець ері викопного палива", "Повстань заради життя".

Ініціатори протестів закликають до глобальної акції громадянської непокори через "бездіяльність щодо екологічної кризи", зазначає агентство Reuters.

Extinction Rebellion вимагала від уряду скоротити викиди парникових газів до нуля вже до 2025 року. Великобританія з 1990 до 2016 року зменшила цей показник на 40 відсотків. Уряд запланував скорочення викидів на 80 відсотків до 2050 року.

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