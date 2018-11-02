Лондонські "Арсенал" та "Челсі" пробилися у фінал Ліги Європи

Лондонські футбольні клуби "Арсенал" та "Челсі" ввечері у четвер, 9 травня, оформили путівки у фінал Ліги Європи УЄФА сезону 2018/19 років.

"Арсенал" впевнено переграв іспанську "Валенсію" 4:2 на її полі, хет-трик зробив нападник лондонців П'єр-Емерік Обамеянг. Тиждень тому матч у Лондоні також завершився перемогою "Арсенала" з рахунком 3:1.

Гравці "Арсенала" святкують перемогу у Валенсії, герой матчу - П'єр-Емерік Обамеянг (тратій зліва)

Значно драматичнішою була розв'язка у півфінальному протистоянні між іншим лондонським клубом - "Челсі" - та "Айнтрахтом" з Франкфурта-на-Майні. Основний та додатковий час матчу-відповіді на стадіоні лондонців "Стемфорд Бридж" завершився з тим же рахунком, що і гра тиждень тому у Франкфурті - 1:1. У серії післяматчевих пенальті точнішими були гравці "Челсі"- 4:3.

Еден Азар забиває вирішальний пенальті в серії

Таким чином, у фіналах двох клубних турнірів Європи зіграють лише англійські команди. У фіналі Ліги Європи "Арсенал" та "Челсі" гратимуть в столиці Азербайджану Баку 29 травня, а 1 червня в Мадриді за головний клубний трофей Європи у фіналі Луги чемпіонів посперечаються "Ліверпуль" та ще один лондонський клуб - "Тоттенгем". Торік Лігу Європи виграв мадридський "Атлетіко", а переможцем Ліги чемпіонів став інший клуб зі столиці Іспанії - "Реал".