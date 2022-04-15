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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "локдаун".
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У Нідерландах тисячі людей вийшли на протест проти запровадженого урядом суворого локдауна. Ковідні обмеження передбачають закриття усіх розважальних та громадських установ. Громадяни можуть відвідувати лише магазини першої необхідності.
Австрія посилює правила в'їзду через поширення омікрон-варіанта коронавірусу. До країни можна буде потрапити лише у разі наявності бустерного щеплення, негативного ПЛР-тесту або довідки про одужання від COVID-19.