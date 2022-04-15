Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Локдаун

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "локдаун".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У китайському місті Сіань запроваджують частковий локдаун

У китайському місті Сіань запроваджують частковий локдаун 15.04.2022

У зв'язку зі спалахом COVID-19 жителям 13-мільйонного Сіаня наказано у найближчі чотири дні залишатися вдома. Крім того, закрито ресторани та культурно-розважальні заклади.
Чому локдауни в Китаї полегшать Європі відмову від нафти та газу з РФ

Чому локдауни в Китаї полегшать Європі відмову від нафти та газу з РФ 15.04.2022

Вперте небажання Сі Цзіньпіна відмовитися від політики нульової терпимості до COVID-19 сильно гальмує економіку КНР. Це призведе до зростання постачання зрідженого газу та інших енергоносіїв до ЄС.
Китай знову запровадив локдаун у низці міст через спалахи коронавірусу

Китай знову запровадив локдаун у низці міст через спалахи коронавірусу 13.03.2022

Через найбільшу кількість заражень ковідом з початку пандемії у низці міст КНР запровадили локдаун, аби запобігти поширенню вірусу. Людям частково заборонено виходити з дому.
У ЄС відбулися протести проти заходів щодо боротьби з пандемією

У ЄС відбулися протести проти заходів щодо боротьби з пандемією 16.01.2022

Тисячі людей вийшли на вулиці Німеччини, Австрії, Франції та Італії з протестом проти політики урядів цих країн щодо боротьби з коронавірусом. У ФРН відбулися також акції прихильників обмежувальних заходів.

Масові протести через ковідні обмеження в Амстердамі (03.01.2022) 03.01.2022

У Нідерландах тисячі людей вийшли на протест проти запровадженого урядом суворого локдауна. Ковідні обмеження передбачають закриття усіх розважальних та громадських установ. Громадяни можуть відвідувати лише магазини першої необхідності.
Десятки тисяч людей в Німеччині протестували проти COVID-обмежень

Десятки тисяч людей в Німеччині протестували проти COVID-обмежень 28.12.2021

Найбільша кількість протестувальників зібралася на сході Німеччини, тільки в Мекленбурзі-Передній Померанії вийшли на вулиці близько 15 тисяч людей. Загалом акції проходили мирно.
Нідерланди пропонують вакцинуватися в окулярах віртуальної реальності

Нідерланди пропонують вакцинуватися в окулярах віртуальної реальності 27.12.2021

Громадянам Нідерландів, які бояться уколів, міністр охорони здоров'я запропонував вакцинуватися від коронавірусу в окулярах віртуальної реальності.
Глава МОЗ ФРН виключив запровадження локдауну перед Різдвом

Глава МОЗ ФРН виключив запровадження локдауну перед Різдвом 20.12.2021

Експертна рада при уряді Німеччини заявила про необхідність термінових обмежень контактів, оскільки поширення омікрону може призвести до одночасного інфікування значної частини населення.
Для протидії омікрону: у Нідерландах запроваджують локдаун на різдвяні свята

Для протидії омікрону: у Нідерландах запроваджують локдаун на різдвяні свята 18.12.2021

Щоб стримати поширення нового варіанту коронавірусу омікрон в Нідерланадах знову посилюють карантинні обмеження на період Різдва та Нового року. Зачиняють більшість магазинів, бари, ресторани і спортзали.
Австрія посилює правила в'їзду через поширення омікрон-варіанта коронавірусу

Австрія посилює правила в'їзду через поширення омікрон-варіанта коронавірусу 18.12.2021

Австрія посилює правила в'їзду через поширення омікрон-варіанта коронавірусу. До країни можна буде потрапити лише у разі наявності бустерного щеплення, негативного ПЛР-тесту або довідки про одужання від COVID-19.
Австрія завершує локдаун для вакцинованих

Австрія завершує локдаун для вакцинованих 12.12.2021

Відень заявив про скасування жорстких обмежень, що діяли в країні протягом останніх трьох тижнів і були покликані знизити хвилю короновірусної інфекції в країні.

У Німеччині вперше схвалили обов'язкову вакцинацію для низки професій

У Німеччині вперше схвалили обов'язкову вакцинацію для низки професій 10.12.2021

Бундестаг і Бундесрат схвалили поправки до закону про захист від інфекції, які передбачають необхідність щеплень від COVID-19 для персоналу лікарень і будинків для людей похилого віку.
Чи рятують маски й соціальна дистанція від коронавірусу? Нові дані вчених

Чи рятують маски й соціальна дистанція від коронавірусу? Нові дані вчених 08.12.2021

Вчені з Австралії та Великобританії провели дослідження, щоб зрозуміти, наскільки ефективними є антиковідні заходи. Чи допоможе носіння маски та дотримання дистанції не заразитись коронавірусом?
Чому Німеччину накрила рекордна хвиля коронавірусу? (відео)

Чому Німеччину накрила рекордна хвиля коронавірусу? (відео) 07.12.2021

У Німеччині рекордні цифри інфікованих коронавірусом. Як так сталося, що минулого року ФРН була взірцем у боротьбі з ковідом, а нині не може приборкати пандемію? Ось головні причини.

Чому Німеччину накрила рекордна хвиля коронавірусу? (03.12.2021)

Чому Німеччину накрила рекордна хвиля коронавірусу? (03.12.2021) 03.12.2021

У Німеччині рекордні цифри інфікованих коронавірусом. Як так сталося, що минулого року ФРН була взірцем у боротьбі з ковідом, а нині не може приборкати пандемію? Ось головні причини.

Ірена Карпа: Синдром вивченої самотності

Ірена Карпа: Синдром вивченої самотності 03.12.2021

"Я страшенно боюся нав'язуватися людям. Ще, чого доброго, вирішать, що я самотня. А я ж ні - у мене он собака є. А ще в мене є я, і це теж не найгірша компанія", - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Інші статті