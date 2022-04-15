Австрія посилює правила в'їзду через поширення омікрон-варіанта коронавірусу

Австрія посилює правила в'їзду через поширення омікрон-варіанта коронавірусу. До країни можна буде потрапити лише у разі наявності бустерного щеплення, негативного ПЛР-тесту або довідки про одужання від COVID-19.