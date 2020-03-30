Локдаун у Німеччині через коронавірус: чи витримає карантин економіка?

Уже другий тиждень Німеччина живе в умовах паралічу громадського та економічного життя. Скільки ще будуть діяти обмежувальні заходи влади для сповільнення поширення коронавірусу SARS-Cov-2 ніхто поки що не знає. Політики ухиляються від точної відповіді: "до певного часу", "в міру необхідності", "щонайменше до Великодня", тобто до 12 квітня.

Однак термін до 12 квітня більшість експертів вважає занадто оптимістичним. "З ким би я не говорив, - розповів репортер радіостанції Deutschlandfunk Фолькар Вільдермут (Volkart Wildermuth), маючи на увазі німецьких епідеміологів, - усі вважають, що обмеження будуть діяти не кілька тижнів, а, швидше за все, два або три місяці".

Число інфікованих подвоюється кожні п'ять днів

От і канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel), перебуваючи на домашньому карантині, закликала в своєму аудіо-зверненні до громадян країни, в суботу, 28 березня, набратися терпіння, адже "Щоденні дані про кількість нових інфікованих, на жаль, не дають нам підстав зменшувати кількість зусиль або послаблювати заходи безпеки ". Більшість серйозних обмежень, нагадала вона, запроваджені лише минулого понеділка, тому поки що неможливо говорити про те, чи виявилися вони дієвими.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель пішла на домашній карантин через загрозу зараження коронавірусом

Що можна вважати дієвим, пояснив кілька днів потому керівник відомства канцлера в ранзі міністра Гельґе Браун (Helge Braun): критерієм є швидкість поширення інфекції. Коли число інфікованих буде подвоюватися через кожні 10, 12 або ще більшу кількість днів, тоді можна буде, за його словами, говорити про часткове скасування обмежувальних заходів. На сьогоднішній день кількість заражень коронавірусом подвоюється кожні п'ять днів.

Проти поспішного скасування вжитих заходів висловлюються й багато інших політиків у Німеччині - як представники партій урядової коаліції, так і опозиціонери. Так, співголова правлячої разом з консерваторами Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) назвав попередження Меркель правильним кроком, оскільки "піку хвилі заражень ще не досягнуто". На думку ж співголови опозиційних Зелених, наступні декілька тижнів слід використати для того, щоб зміцнити німецьку систему охорони здоров'я, і ​​тільки після цього вирішувати, коли саме скасовувати обмежувальні заходи.

Можливий наступник канцлерки - проти лінії канцлерки

На такому тлі певного дисонансу внесла пропозиція прем'єр-міністра федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія й можливого наступника Анґели Меркель Арміна Лашета (Armin Laschet), яку він висловив у гостьовому коментарі для недільної газети Welt am Sonntag.

Наперекір канцлерці він виступив за розроблення плану скасування обмежувальних заходів уже зараз і назвав "помилковими" слова Меркель про те, що "ще зарано думати про стратегію виходу" з режиму локдауну. "Ми повинні вже зараз думати про той момент, коли суворі заходи дадуть перші результати", - написав Лашет.

Армін Лашет

А паралельно з дискусією про стратегії уряду щодо виходу з локдауну в Німеччині розгортається ще одна - про те, скільки часу німецька економіка взагалі може перебувати в стані штучної коми з перспективою колись з неї вийти.

Втрати німецької економіки - 35 млрд в тиждень

Заступник голови фракції консерваторів у Бундестазі Карстен Ліннеманн (Carsten Linnemann) вважає, що кілька тижнів німецька економіка переживе, але не 3, 5 чи 6 місяців.

За підрахунками Інституту світової економіки в Кілі (IfW), економічні втрати Німецької економіки в результаті локдауну складають близько 35 мільярдів на тиждень. Якщо такий стан речей збережеться впродовж двох місяців, зазначив директор IfW, то нескладно підрахувати, яких розмірів будуть збитки в перерахунку на рік, тому рецесії не уникнути.

Керівники провідних німецьких економічних інститутів презентували в понеділок, 30 березня, сценарій можливого розвитку подій. Базовий сценарій розраховувався з урахуванням спаду у поточному році на 2,8% та росту у 2021-му на 3,7%. Якщо ж і влітку багато підприємств будуть усе ще закритими, то спад у цьому році складе 5,4%, але і ріст в наступному році буде більшим - 4,9%.

Спад економіки - ризик для життя

При цьому німецькі "економічні мудреці" прогнозують V-подібний перебіг кризи: слідом за різким спадом прийде швидке відновлення економіки. Але це в тому випадку, якщо ситуація покращиться й на світовому ринку. Орієнтована на експорт економіка Німеччини значною мірою залежить від попиту серед клієнтів закордоном. А якщо у них справи не підуть угору, то кому тоді продавати автомобілі, станки та обладнання "Made in Germany"?

За підрахунками IfW, через локдаун Німеччина щотижня втрачає близько 35 мільярдів євро

Виходячи з глобальних наслідків пандемії коронавірусу, деякі експерти припускають, що перебіг викликаної нею економічної кризи буде, радше, U-подібним, тобто, різкий спад і тривале очікування підйому. А затяжний спад - це масове безробіття, зубожіння населення, відсутність податкових надходжень, скорочення витрат на соціальну сферу, охорону здоров'я і, відповідно, зростання смертності не тільки від COVID-19, але й від усіх інших хвороб, а також в результаті самогубств.

Щоб не допустити такого апокаліптичного розвитку подій, на думку деяких учасників суспільної дискусії, потрібно вже в найближчий час розпочати реалізацію стратегії виходу з локдауну. Допустимий ліміт, за їхніми підрахунками, лише чотири тижні, після яких у будь-якому випадку потрібно буде поступово знімати обмеження та залишати в дії лише найнеобхідніші.

Стратегії виходу з локдауну

Карантин для осіб, що перебувають у групі підвищеного ризику, тобто літніх людей, можуть зберегти аж до моменту виходу на ринок вакцини проти коронаірусу SARS-CoV-2. Дитсадки та школи можна буде все ж таки відкрити. При чому, не обов'язково одночасно в усій Німеччині, адже швидкість поширення вірусу є різною в різних регіонах, у містах - вища, на периферії - нижча.

Олаф Шольц

Прихильники такої стратегії вважають можливим відкриття, наприклад, автомобільних салонів, меблевих магазинів, магазинів промислових товарів та верхнього одягу, а також ресторанів, зобов'язавши їхніх власників забезпечити належну дистанцію між клієнтами та дотримуватися санітарних норм. Мовляв, все це дозволить вижити малому та середньому бізнесу, який найбільше страждає від локдауну.

Але в уряді поки що не хочуть чути ані про таку стратегію, ані про будь-які інші стратегії зняття обмежень, про що заявив офіційний представник канцлерки на урядовій прес-конференції 30 березня. А віцеканцлер та міністр фінансів Олаф Шольц (Olaf Scholz) ще напередодні в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag назвав "цинічними" плани, які б передбачали допомогу бізнесу ціною підвищення ризику для населення. Зняття обмежувальних заходів, на думку Шольца, може відбутися, виходячи виключно з медичної, а не економічної ситуації.