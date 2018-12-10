"ЛНР" передала Україні 42 в'язня

Українська сторона у середу, 12 грудня, забрала з непідконтрольної території Луганської області 42 засуджених, які виявили бажання відбувати покарання в місцях, підконтрольних Києву. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. "Щойно в містечку Щастя забрала наших засуджених, яких утримували у в'язницях на непідконтрольній частині Луганської області... Цього разу нам віддали 42 людини. Також українській стороні були передані їхні кримінальні справи", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Омбудсменка наголосила, що це перший випадок передачі засуджених з непідконтрольних територій Луганської області. "Вони самі, через рідних і близьких людей або за допомогою правозахисників, виявили бажання повернутися для продовження відбування покарання на контрольованій урядом України території", - додала вона. Денісова заявила, що українська сторона готова прийняти всіх без винятку громадян України для подальшого відбування покарання на підконтрольній території.

У так званій "Луганські народній республіці" підтвердили передачу ув'язнених Києву. Своєю чергою перша віце-спікерка Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко зазначила, що передача засуджених відбулася в рамках домовленостей, раніше досягнутих на засіданні гуманітарної підгрупи ТКГ в Мінську. Вона зазначила, що ці люди були засуджені до початку бойових дій у 2014 році і скоєні ними злочини не пов'язані з конфліктом на Донбасі. Українська сторона очікує 13 грудня передачі ув'язнених з самопроголошеної "ДНР". Загалом близько тисячі в'язнів та їхніх родичів звернулися до української влади з проханням про переміщення.