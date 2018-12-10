 ″ЛНР″ передала Україні 42 в′язня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.12.2018

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Новини

"ЛНР" передала Україні 42 в'язня

Українська сторона прийняла 42 громадян, які були ув'язнені на території самопроголошеної "Луганської народної республіки" за злочини, скоєні до початку конфлікту на Донбасі.

Блокпост у Луганській області, архівне фото

Блокпост у Луганській області, архівне фото

Українська сторона у середу, 12 грудня, забрала з непідконтрольної території Луганської області 42 засуджених, які виявили бажання відбувати покарання в місцях, підконтрольних Києву. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. "Щойно в містечку Щастя забрала наших засуджених, яких утримували у в'язницях на непідконтрольній частині Луганської області... Цього разу нам віддали 42 людини. Також українській стороні були передані їхні кримінальні справи", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

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Україна покинула напризволяще своїх громадян, що є в'язнями в так званих "ДНР/ЛНР", констатують українські правозахисники та обіцяють подати відповідний позов до ЄСПЛ. (13.11.2018)

Під час засідання Тристоронньої контактної групи сторони так і не досягли конкретних домовленостей щодо відновлення обміну полоненими на Донбасі, заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік. (22.11.2018)

Омбудсменка наголосила, що це перший випадок передачі засуджених з непідконтрольних територій Луганської області. "Вони самі, через рідних і близьких людей або за допомогою правозахисників, виявили бажання повернутися для продовження відбування покарання на контрольованій урядом України території", - додала вона. Денісова заявила, що українська сторона готова прийняти всіх без винятку громадян України для подальшого відбування покарання на підконтрольній території.

У так званій "Луганські народній республіці" підтвердили передачу ув'язнених Києву. Своєю чергою перша віце-спікерка Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко зазначила, що передача засуджених відбулася в рамках домовленостей, раніше досягнутих на засіданні гуманітарної підгрупи ТКГ в Мінську. Вона зазначила, що ці люди були засуджені до початку бойових дій у 2014 році і скоєні ними злочини не пов'язані з конфліктом на Донбасі. Українська сторона очікує 13 грудня передачі ув'язнених з самопроголошеної "ДНР". Загалом близько тисячі в'язнів та їхніх родичів звернулися до української влади з проханням про переміщення.

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