"ЛНР" передала українській стороні ще 60 ув'язнених - Денісова

Самопроголошена "Луганська народна республіка" ("ЛНР") передала Україні ще 60 ув'язнених. Про це в понеділок, 22 квітня, повідомила в соціальній мережі Facebook уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Зараз у містечку Щастя завдяки проведеним переговорам нам передали 60 громадян України, які перебували в пенітенціарних установах Луганської області", - повідомила омбудсменка. За її словами, на момент початку конфлікту на Донбасі всі вони "були затримані або відбували покарання за скоєні злочини".

Загалом, за її словами, за період із грудня 2018 року по квітень 2019 року з неконтрольованої українським урядом частини Луганської області вдалося перемістити 195 громадян України. З них 34 засуджених вже звільнені внаслідок закінчення терміну ув'язнення, додала Денісова.