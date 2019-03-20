 ″ЛНР″ передала українській стороні ще 60 ув′язнених - Денісова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

"ЛНР" передала українській стороні ще 60 ув'язнених - Денісова

Сепаратисти передали Україні ще 60 ув'язнених, котрі відбували покарання в пенітенціарних закладах, що з 2014 року опинилися під контролем "ЛНР", повідомила омбудсменка Людмила Денісова.

Передача засуджених

Самопроголошена "Луганська народна республіка" ("ЛНР") передала Україні ще 60 ув'язнених. Про це в понеділок, 22 квітня, повідомила в соціальній мережі Facebook уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Зараз у містечку Щастя завдяки проведеним переговорам нам передали 60 громадян України, які перебували в пенітенціарних установах Луганської області", - повідомила омбудсменка. За її словами, на момент початку конфлікту на Донбасі всі вони "були затримані або відбували покарання за скоєні злочини".

Загалом, за її словами, за період із грудня 2018 року по квітень 2019 року з неконтрольованої українським урядом частини Луганської області вдалося перемістити 195 громадян України. З них 34 засуджених вже звільнені внаслідок закінчення терміну ув'язнення, додала Денісова.

Дивитись відео 00:58

Зеленський про війну на Донбасі: є "креативні ідеї" (22.04.2019)

DW.COM

"ЛНР" передала Україні 42 в'язня

Українська сторона прийняла 42 громадян, які були ув'язнені на території самопроголошеної "Луганської народної республіки" за злочини, скоєні до початку конфлікту на Донбасі. (12.12.2018)  

Зниклі в "ДНР/ЛНР": репресії на непідконтрольних Києву територіях

Європейський суд з прав людини відкрив провадження щодо незаконно позбавленого волі в Луганську активіста Андрія Ярового. Міжнародні правозахисні організації заявляють про постійні порушення базових свобод у "ДНР/ЛНР". (15.02.2019)  

Представники ОРЛО передали Україні 60 засуджених

Українська сторона прийняла 60 громадян, які були ув'язнені на території окремих районів Луганської області (ОРЛО), повідомила омбудсменка Людмила Денісова. Вони були засуджені ще до 2014 року. (20.03.2019)  

Аудіо й відео до теми

Зеленський про війну на Донбасі: є "креативні ідеї" (22.04.2019)  

Також за темою

Ukraine Checkpoint in Lugansk

Представники ОРЛО передали Україні 60 засуджених 20.03.2019

Українська сторона прийняла 60 громадян, які були ув'язнені на території окремих районів Луганської області (ОРЛО), повідомила омбудсменка Людмила Денісова. Вони були засуджені ще до 2014 року.

Ukraine russisches Luftabwehrsystem SA-8 Gecko in Makijiwka

У Лисичанську уламок ракети впав біля школи: 700 дітей евакуювали 12.10.2018

На територію однієї з шкіл міста Лисичанськ Луганської області упав уламок ракети від ЗРК "ОСА". З навчального закладу евакуювали майже 700 учнів, повідомила обмудсменка України Людмила Денісова.

Symbolbild zu Menschenrechtsverletzungen Gefängnis

Правозахисники кажуть про численні зникнення людей на Донбасі 11.06.2018

Проблема насильницьких зникнень є однією з найбільш серйозних у царині прав людини в Україні. Про це йдеться в доповіді правозахисників, оприлюдненій у Києві.

Реклама

Докладно

Під час голосування на одній із дільниць у Києві

Обравши коміка, Україна вибрала перезавантаження

Перезавантаження хоча й несе з собою ризики, але вибори все ж є потужним демократичним сигналом, вважає Бернд Йоганн.  

Карлос Гон

Карлосу Гону висунули в Японії нове звинувачення

Карлос Гон переказував кошти автоконцерну Nissan компанії-автодилеру, що зареєстрована в Омані, кажуть прокурори.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  