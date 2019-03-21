"ЛНР" передала Києву 60 ув'язнених - Денісова

Представники самопроголошеного утворення "ЛНР" у п'ятницю, 24 травня, передали Києву 60 ув'язнених для подальшого відбування покарання у підконтрольних українському уряду виправних установах. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці в Facebook.

"Знову я на мосту у Щасті. Забрала 60 громадян України, які перебували в пенітенціарних установах Луганської області та на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини", - повідомила омбудсменка.

За її словами, це вже п'ятий етап передачі ув'язнених з неконтрольованої Києвом частини Луганської області. З грудня 2018 року по травень 2019-го було переміщено 255 засуджених. "З них 105 осіб або їхні родичі безпосередньо зверталися до мене із заявами про переведення", - додала Денісова.

Загалом же, разом з особами, яких переведено з непідконтрольної Києву частини Донецької області, - переміщено 268 засуджених, з них вже 46 осіб звільнено. Денісова підсумувала, що загалом протягом 2014-2019 років переведено 454 засуджених.

Інформацію про передання засуджених підтвердила і представниця "ЛНР" у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Ольга Кобцева. "Сьогодні відбулося передання українській стороні 60 осіб, засуджених до 2014 року", - цитує її заяву агенція "Інтерфакс-Україна". Кобцева зазначила, що "ці засуджені виявили бажання продовжити відбувати покарання на території України".