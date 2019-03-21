 ″ЛНР″ передала Києву 60 ув′язнених - Денісова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2019

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Новини

"ЛНР" передала Києву 60 ув'язнених - Денісова

Представники "ЛНР" передали Києву 60 ув'язнених для подальшого відбування покарання на підконтрольних українській владі територіях, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Представник СБУ під час обміну ув'язненими з ЛНР (архівне фото)

Представник СБУ під час обміну ув'язненими з "ЛНР" (архівне фото)

Представники самопроголошеного утворення "ЛНР" у п'ятницю, 24 травня, передали Києву 60 ув'язнених для подальшого відбування покарання у підконтрольних українському уряду виправних установах. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці в Facebook.

"Знову я на мосту у Щасті. Забрала 60 громадян України, які перебували в пенітенціарних установах Луганської області та на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини", - повідомила омбудсменка.

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Самопроголошена "Донецька народна республіка" передала Україні 13 в'язнів, які були засуджені до 2014 року. Загалом на контрольовану Києвом територію хочуть бути переведені близько тисячі ув'язнених. (13.12.2018)

За її словами, це вже п'ятий етап передачі ув'язнених з неконтрольованої Києвом частини Луганської області. З грудня 2018 року по травень 2019-го було переміщено 255 засуджених. "З них 105 осіб або їхні родичі безпосередньо зверталися до мене із заявами про переведення", - додала Денісова.

Загалом же, разом з особами, яких переведено з непідконтрольної Києву частини Донецької області, - переміщено 268 засуджених, з них вже 46 осіб звільнено. Денісова підсумувала, що загалом протягом 2014-2019 років переведено 454 засуджених.

Інформацію про передання засуджених підтвердила і представниця "ЛНР" у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Ольга Кобцева. "Сьогодні відбулося передання українській стороні 60 осіб, засуджених до 2014 року", - цитує її заяву агенція "Інтерфакс-Україна". Кобцева зазначила, що "ці засуджені виявили бажання продовжити відбувати покарання на території України".

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